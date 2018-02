Sportssjefen kritisk til juryen etter at medaljen glapp for Riiber

Publisert: 14.02.18 10:25

SPORT 2018-02-14T09:25:25Z

PYEONGCANG/OSLO (VG) Jarl Magnus Riiber (20) måtte gi slipp i den siste bakken og endte på fjerdeplass i sin første OL-konkurranse. Etter konkurransen klagde de norske på vinden.

Landslagstrener Bjørn Kåre Ingebrigtsen var kritisk til juryen som etter hans syn tillot en altfor stor vindkorridor.

– Vinden ødela veldig mye. Jeg synes det er helt forferdelig at juryen setter en vindkorridor som ødelegger for flere medaljekandidater. Det er noe av det kjedeligste jeg har vært med på. Og det er slett arbeid av dem. De som hoppet til slutt fikk lav fart uten oppdrift i bakken, og helt sjanseløse, sier Bjørn Kåre Ingebrigtsen.

Jan Schmid (annenmann i verdenscupen), Jørgen Graabak, Fabian Riessle og VM-kongen fra Lahti 2017 Johannes Rydzek (fire VM-gull) hoppet flaut kort.

Renndirektør i FIS, Lasse Ottesen, er blitt konfrontert med kritikken fra Norge.

– Konklusjonen i ettertid er at to-tre utøvere var noe uheldig med vinden. Vindkorridoren var satt til 0,5 til 2,5 sekundmeter oppdrift. Jarl Magnus Riiber hadde 2,1. Jørgen Graabak hadde 0,9 oppdrift i snitt i sitt hopp, sier Lasse Ottesen til VG.

Jarl Magnus Riiber klaget bare på seg selv. Han var annenmann i hopprennet. Men hadde ikke nok futt i beina til å kjempe om OL-medalje.

– Jeg er rett og slett ikke god nok på ski. Det nivået jeg viser i dag er nok mye av toppnivået jeg kan vise. Jeg følte meg rå, men de eldste der er hakket råere i langrennssporet, sier Riiber til VG.

– Jeg skulle gjerne vært en plass over, legger han til.

Eric Frenzel tok gullet foran Akito Watabe, mens bronsen gikk til Lukas Klapfer. Da Frenzel satte inn rykket i den siste oppoverbakken klarte ingen å følge, og Riiber ble liggende bakerst.

VG gir deg alt om OL – sjekk vårt studio

Luken ble også for stor til andre- og tredjemann for det norske håpet. Dermed var 20-åringen sjanseløs på medalje og det ble med den kjipe fjerdeplassen.

Espen Andersen ble nummer ti, mens Jørgen Graabak og Jan Schmid fikk sine hopp ødelagt i hoppbakken i vindkastene som har preget store deler av OL. De endte som henholdsvis nummer 18 og 25.

VG+ : Les eksklusive OL-saker her

Fakta Resultater: 1. Eric Frenzel 24:51.4 2. Akito Watabe +4,8 3. Lukas Klapfer +18,1 4. Jarl Magnus Riiber +22,5 ... 10. Espen Andersen +01:13,7 18. Jørgen Graabak +02:29,9 25. Jan Schmid +02:43,4

– Det er frustrerende. Jeg har trent for dette i fire år og har nesten ikke sjanse. Da blir man forbannet og det kommer kanskje ut noe dumt, sier Graabak til VG.

Etter hoppdelen sa han til Adressa at Pyeongchang burde nøye seg med å arrangere OL i bob og isdans.

– Det er kjedelig. Hvert fall tatt i betraktning at man vet at det er så mye vind. Da er det relevant å spørre seg om OL skulle vært andre plasser, sier Graabak og peker på at skiskyting, alpint og snowboard også har trøblet med vinden.

Tilbake fra sykdom

Schmid har imponert i verdenscupen og har vist seg som et gullhåp i vinter, men var sjanseløs i hoppbakken og har hatt uheldig oppladning med sykdom.

– Konkurransen min var ferdig etter hopprennet, men jeg får blåst ut litt etter sykdom. Det var ikke himmel og ikke helvete. Det var bra i tre runder, men jeg mangler litt når de satte fart på den siste, sier Schmid til VG.

Schmid gikk seg opp seks plasser i langrennet.

– Vi visste at det ville blåse her, så det er ikke noe sjokk, sukker verdenscuplederen.

Riiber var god og heldig med forholdene i hoppbakken, og startet som annenmann etter et godt hopp. I langrennet tok han seg raskt opp i ryggen på Franz-Josef Rehrl 15 sekunder.

Bakfra kom Eric Frenzel, Akito Watabe og Lukas Klapfer også fort, og ved fire kilometer var det fem mann i front før Rehrl slapp tidlig. Dermed sto det mellom fire mann resten av løpet.

Få OL-nyheter rett i innboksen din på Messenger

PS! OL i Pyeongchang ser du på TVNorge, Eurosport Norge og Eurosport Player fra 9. februar. Rettighetshaver Discovery og VG har et redaksjonelt samarbeid