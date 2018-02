BANKERKUSK: Magnus Teien Gundersen vinner med Bråtnesfaks, som tar sin femte strake seier, bare han går feilfritt. Gundersen jr. har også vinnersjanser med Fox Dragon, Bruno di Quattro og Going Transs R. i V76-spillet. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

Kveldens travtips: To bankere direkte i V76

Publisert: 14.02.18 10:42

2018-02-14

To klare bankere peker seg ut i de to første V76-løpene i form av Bråtnesfaks og Always So Easy. VGs travekspert, Anders Olsbu, lar begge stå ugardert.



Bråtnesfaks har innfridd som VG-banker flere ganger på rad og blir Olsbus hovedbanker på ny.

– Bråtnesfaks har tatt fire strake seirer på enkleste vis, og det på en meget sterk måte. Feilfritt spør Moen-traveren neppe noen om seieren. Always So Easy avsluttet bra etter pause til fjerde fra tillegg i V75 sist og er normalt ytterligere forbedret med det løpet i kroppen. Ottersen-traveren radet opp ni strake seirer i fjor, før hun var syk i den siste starten. Hoppa kan sitte tidlig i tet og vinne igjen, mener Olsbu.

Dagens banker:

Bråtnesfaks (V76-1) jakter sin femte strake triumf. Feilfritt blir han meget tung å stå i mot.

Dagens luring:

Fox Dragon (V76-5) har rotet en god del i det siste, men er mer enn god nok til å kjempe i toppen feilfritt.

Her er Olsbus V75-tips til Bjerke Travbane:

Lite V76-forslag (store bokstaver): 192 kroner

Stort V76-forslag (over streken): 2100 kroner

V76-1 (2100ma)

4 BRÅTNESFAKS

9 Eikmann

3 Stensvik Martin

5 Maks Mollyn

6 Mjølner Spik

8 Mjølner Fokus

7 Faks Mollyn

10 Strikkeprinsen

1 Gurifax

2 Løset Elden

Løpet:

Bråtnesfaks vinner feilfritt.

Favoritten:

Bråtnesfaks har vært helt fantastisk i det siste. Den tidligere galoppøren har stabilisert seg mye og har tatt fire strake seirer på enkleste vis. Den råsterke 6-åringen vinner normalt igjen uten uhell.

Outsiderne:

Stensvik Martin er variabel i prestasjonene, men er god på sitt beste, som sist. Da satt han i tet etter 500 meter som gikk etter radige 1.21,4. Likevel vant han suverent. Er kjapp fra start og kan ende blant de tre igjen, men distansen er lengre nå.

Luringen:

Eikmann har vært strøket en gang på grunn av dårlige baneforhold. Manglet rom i sin siste start i V75 og måtte nøye seg med fjerde bak Kaksen og Tysvær Loke. Står fint til for et smygløp og kan spare speeden til slutt. Skal regnes med en meget god sjanse til å ta annen.

Startsiden:

Stensvik Martin og Maks Mollyn kjører normalt om føringen. Gurifax skal trolig ha rygg over full distanse.



V76-2 (2100ma)

7 ALWAYS SO EASY

10 Thai Bakery

3 Yankee Cat

12 Madonna Rags

8 C.C. Queen

1 Invicta

2 Sunrise Yankee

5 Licensee

4 K.W. Tigerlady

11 Lucky Bullet

9 Turboline D.K.

6 Be A Mixt Chili B.

Løpet:

Jeg tror Always So Easy tar seg av dette hoppeløpet.

Favoritten:

Always So Easy gikk absolutt godkjent i årsdebuten etter pause sist. Det gikk sakte innledningsvis og fort til slutt. Da er det ikke lett å hente all verden i 1.11-fart til slutt. Men hun sto på flott til fjerde og er normalt ytterligere forbedret med det løpet i kroppen. I sin siste start i fjor var hun syk og unnskyldt for innsatsen. Tok ni strake seirer før det, og jeg tror hun er tilbake på seierssporet igjen nå. Ottersen-traveren står langt ute på vingen, men er kjapp fra start og kan sitte tidlig i tet. I så fall blir hun veldig vrien å tukte. Skal uansett regnes med en flott sjanse.

Outsiderne:

Thai Bakery er litt variabel i prestasjonene, men er bra på sitt beste og er en av mange trippelaktuelle i dette løpet. Kunne naturlig nok ikke hevde seg fra køen i V75-løpet Always So Easy ble fjerde i sist. Var flink i startene før. Må uansett ha litt tur fra baksporet.

Luringen:

Madonna Rags hadde trafikkproblemer i samme løp og er bedre enn raden. Skulle det bli tøff kjøring i front, kan hun runde mange. Kan ende på trippelen.

Startsiden:

K.W. Tigerlady og Be A Mixt Chili B. er kjappe ut. Sistnevnte slipper uansett til Always So Easy som kan sitte tidlig i tet.



V76-3 (1609ma)

7 LØKKI FLAKSA

1 ENGAS ODELSJENTE

5 Stuve Yr

2 Stumne Luna

4 Lygna Lotte

3 Torpa Mai

6 Maurstad Mina

11 Anima

8 Miramill

9 Egge Edel

Løpet:

To hester peker seg ut i dette hoppeløpet med Løkki Flaksa som klar favoritt.

Favoritten:

Løkki Flaksa har vært meget god og tatt to velfortjente V75-seirer på rad, etter flere sterke prestasjoner i forkant. Gjerstad-traveren tåler å gjøre grovjobben selv og kan ta seg av dette løpet, selv om hun må trave den tunge veien utvendig for leder. En solid sjanse igjen.

Outsiderne:

Stuve Yr sto på fint til tredje fra dobbelt tillegg i et V75-løp Thale vant fra strek sist. Med det løpet i kroppen kan hun ventes ytterligere forbedret. Feilfritt og på sitt beste er han aktuell blant de tre.

Stumne Luna gikk en fin opphenting etter galopp sist. Gikk også sterke løp før det og kan ende blant de tre om hun ikke galopperer.

Luringen:

Engas Odelsjente har virkelig tent til i hendene på Anette Frønes. Sist avsluttet hun fort etter trafikkproblemer og tapte kun for gode Emil Mollyn. Gangen før vant hun greit fra tet. Nest sist var det bare Mietor som ble for gode. 10-åringen er kjapp fra start og kjøres for tet, men hun er nok aller best med ryggløp. Viser hun seg fra sin beste side og det skulle bli feil for favoritten, står hun klar til å overta.

Startsiden:

Engas Odelsjenta er kjapp ut. Først og fremst Maurstad Mina i mot. Løkki Flaksa er heller ingen sinke.



V76-4 (2140mv)

10 TINAS ODIN

6 KROVAR

1 HAUGESTAD ARNE

3 BJØRKEKONGEN

2 Erga Fanten

7 Åsrud Rappa

8 M.H. Sylvia

5 Torivinna

4 Kringlers Frida

9 Hanse Terna

Løpet:

Jeg prøver fem hester i dette kaldblodsløpet.

Favoritten:

Tinas Odin har det vært vinn eller forsvinn med i det siste. Feilfritt pleier han som regel alltid å kjempe om seieren. I fjor vant han halvparten av sine åtte løp. Klarer Lars Anvar Kolle å lose ham feilfritt rundt, venter en ny topplassering.

Outsiderne:

Krovar feilet direkte sist. Tok en sterk seier fra dødens gangen før til en enkel seier. Feilfritt og på sitt beste blir han seiersfarlig igjen.

Luringen:

Haugestad Arne so på flott til annen fra dødens og tapte kun for Bjørkekongen, som står 20 m dårligere til kontra ham nå. 4-åringen har fått det beste sporet og er sikret et fint løp. Skal regnes blant de tre.

Startsiden:

En åpen startside. Nesten alle i første rekke kan løse bra, om det går ut i rett gangart.



V76-5 (2100ma)

9 KICKING CLASSIC

2 SKYFALL

6 FOX DRAGON

3 ALLAWAY G.T.

4 CLINT CLASSIC

7 DOUBLE SPIN

1 Ubuntu

5 Hot Vacation H.

10 Yankee Dreamcatcher

8 I See U. One

Løpet:

Seks hester bør rekke i dette varmblodsløpet.

Favoritten:

Kicking Classic avsluttet solid fra køen via drøye spor i siste sving og sto på flott til annen bak meget gode Code Bon. Står til for et fint løp og skulle det bli kjøring i front, stiger sjansene. Skal uansett regnes med en fin sjanse.

Outsiderne:

Skyfall har gått to sterke løp i Sverige. Ssit fullførte han fint til dødens. Mens han gikk en solid langspurt til seier gangen før. Står fint til spormessig og skal regnes i striden.

Luringen:

Fox Dragon innehar stor kapasitet, men har rotet mye med galopper i det siste. Viser han seg fra sin beste side, er han mer enn god nok til å vinne. En stor outsider.

Startsiden:

Skyfall og Clint Classic kjører trolig om føringen, selv om også Ubuntu kan løse bra. Sistnevnte skal kanskje ha rygg etter sykdom.



V76-6 (1609ma)

10 PEBBE SIMONI

9 DEEP SEA DREAM

7 BRUNO DI QUATTRO

8 PATRICIA HASTRUP

1 Crimson Pirate

3 Ja El Tomcat

4 Obi

5 El Toro B.R.

6 Petter Rags

2 Fux Pride

Løpet:

Jeg prøver fire hester i dette eliteløpet for varmblodshester. Posisjoner, tempo og dagsform avgjør dem i mellom.

Favoritten:

Pebbe Simoni vant helenkelt etter et perfekt løpsopplegg sist og tok en meget fortjent seier, etter mange sterke innsatser uten at det har klaffet maksimalt. Står i bakspor og det må klaffe, men med rett drahjelp underveis, kan han bli tung å stå i mot til slutt.

Outsiderne:

Bruno di Quattro fikk overta tidlig i billig lag sist og fikk dirigere til en enkel seier. Med det løpet i kroppen kan han ventes ytterligere forbedret. Hamre-traveren står langt ute på vingen, men kan gjøre en god del selv. Om han ikke blir hengende for lenge i sporene innledningsvis, er det ikke umulig. Men han er nok ikke helt i toppform ennå.

Patricia Hastrup skal helst ha det litt servert og står således sjanseartet til ytterst på vingen. Hun er kjapp fra start om det laddes, men det blir kanskje et løp bakfra denne gangen. Med rett ryggløp kan hun avslutte fort, om hun viser seg fra sin beste side.

Luringen:

Deep Sea Dream feilet direkte i volten sist, men kom flott tilbake til femte i løpet Pebbe Simoni vant. Står til for et fint løp og med tempo stiger sjansene for Solberg-traveren. Skal uansett regnes blant de tre.

Startsiden:

Crimson Pirate kan forsvare sporet. Patricia Hastrup kan utfordre om hun laddes, men det blir trolig et løp bakfra denne gangen.



V76-7 (2100ma)

9 TASSEN H.

4 FIGARO B.R.

6 Pontiac

8 Going Transs R.

10 S.M.K. Smashing

11 Hazil Boko

12 Russel Street

7 Gunny Princess E.

5 Calzolari

1 Dante Kievitshof

3 From Beverlyhills

2 Dirtballer

Løpet:

Flere med vinnersjanse i V76-avslutningen, selv om et par hester peker seg litt ut.

Favoritten:

Tassen H. går gode løp hver gang og kjemper stort sett alltid i toppen. I sine seks siste starter har han ikke vært dårligere enn annen, med fire seirer som fasit. Kan få et fint løp fra spor ni og kan runde til en ny seier bare det klaffer litt. Med tempo stiger sjansene.

Outsiderne:

Pontiac slapp føringen til Tassen H. i første sving sist. Gikk ut i annet utvendig 500 meter igjen og utfordret faktisk Tassen H. til slutt og tapte kun knepent. Om vallaken er ytterligere forbedret med det løpet i kroppen og han ikke havner i dødens, kan han vinne.

Going Transs R. gjør en spennende start i Hamre-regi. På sitt beste er han god nok til å kjempe i toppen, men det signaliseres et forsiktig opplegg første gang ut. Skal likevel ikke avskrives om det bare klaffer litt med posisjonene.

Luringen:

Figaro B.R. holdt bra til tredje bak Millminx og Extreme Hangover etter sisterunden i dødens sist. Vant fra tet i de to foregående startene etter tøffe åpninger. Kommer Hammersborg-traveren seg til tet, kan han holde unna, om ikke åpningen blir morderisk. Er uansett aktuell blant de tre.

Startsiden:

Pontiac, Figaro B.R. og Gunny Princess E. kjører trolig om føringen.