Serena Williams bøtelagt for finaleskandalen

SPORT 2018-09-09T18:04:27Z

Serena Williams (36) skjelte ut dommeren og knuste racketen under finalen i US Open, som hun tapte for japanske Naomi Osaka (20). Nå er den amerikanske superstjernen bøtelagt for oppførselen - med én prosent av taperbonusen.

Serena Williams fikk poengstraff i andre sett etter to advarsler. En av dem fordi dommer Carlos Ramos mente hun kommuniserte med treneren sin Patrick Mouratolgou. Det er brudd på reglene i tennis. Williams ble så sint at hun nærmest skrek til dommeren.

– Jeg er ikke en juksemaker! Hvordan våger du å insinuere at jeg jukset? Du stjal ett poeng fra meg. Du er en tyv, utbrøt Williams overfor Carlos Ramos i dommerstolen.

Han endret stillingen fra 5–4 til 5–3, Williams tapte finalen i to strake sett til Naomi Osaka: 6–4, 6–2.

Osaka ble historisk da hun som første japaner vant Grand Slam-turneringen i New York. Hun tok imidlertid til tårene da publikum pep mot henne under seiersseremonien. Serena Williams la armen rundt henne, men det virket som fattig trøst for Naomi Osaka.

Boten Serena Williams er ilagt for scenene hun skapte, svir neppe.

Totalt er den ifølge Washington Post på 17.000 dollar, 143.000 kroner etter dagens dollarkurs. Den er tredelt. Den største for å ha kjeftet på dommeren, den nest største for å ha mottatt hjelp fra treneren på tribunen og den minste for å ha smadret racketen i banedekket.

Det vil si at hun må betale snaut én prosent av premiebonusen hun mottok som tapende finalist: Drøyt 15 millioner kroner.