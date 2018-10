ENGASJERT: Mushaga Bakenga og familien samler inn penger for at barn i Kongo skal kunne gå på skole. Foto: Rune Stoltz Bertinussen / NTB scanpix

Bakenga samler inn penger til barn i hjemlandet: – Tenker ikke bare på oss selv

Helt siden Mushaga Bakenga (26) skjønte han kunne bli profesjonell fotballspiller har han villet bruke den posisjonen til å hjelpe andre. Nå jobber han og familien for at barn i hjemlandet Kongo skal ha mulighet til utdanning.

Publisert: 15.10.18 11:09

Tromsø-spissen Mushaga Bakenga er ikke som alle andre fotballspillere.

Han har tidligere fortalt VG om sin vanskelige oppvekst som blant annet inneholder krig, flukt og et brutalt drapsforsøk på hans verdenskjente onkel.

Fredag ble onkelen Denis Mukwege tildelt Nobels fredspris for sin kamp mot krigsforbrytelser. Den kongolesiske gynekologens arbeid for å stoppe bruken av seksuell vold ble særlig lagt vekt på.

– Hva har det gjort med deg som person å vokse opp i en slik familie?

– Det å være en del av en sånn familie har gjort meg til den jeg er. Det er så vanlig for meg at man ønsker å hjelpe andre, for jeg kjenner ikke til noe annet enn det. Det er litt rart når det ikke er sånn alle steder, sier Mushaga Bakenga til VG.

– Jeg er veldig stolt av familien min. Vi tenker ikke bare på oss selv, og sånn har familien vår alltid vært i flere generasjoner. Vi ønsker at verden skal være mest mulig rettferdig, og jeg er veldig stolt av den tankegangen, fortsetter han.

Han ønsker å bruke sin posisjon som fotballspiller til å hjelpe andre. For ett år siden opprettet Bakenga og familien hans derfor organisasjonen Jabez Verden, som samler inn penger til en skole i en landsby nær byen Bukavu i hjemlandet Kongo.

Det hele startet med at Bakengas bestefar, Samuel Namugunga, tok initiativ. Han er pastor for flere menigheter i Kongo, og ønsket å hjelpe barna med utdanning i et land hvor skole er dyrt. Han diskuterte med familien i Norge, og brukte til slutt det han hadde på å kjøpe en tomt.

Skolen Collage Namugunga ble startet i 2017. Den har nå rundt 900 elever, men familien arbeider for å utvide skolen med flere klasserom og en stor skolegård.

– Det å starte en skole for de sårbare og fattige barna i Kongo hjelper ikke bare dem. Om vi bare får ett av de barna til å skaffe seg en utdanning vil det hjelpe en hel familie. Vi er veldig opptatt av at alle skal ha rett til utdanning, og det er veldig fint å ha en mulighet til å bidra. Det trenger ikke være så mye heller. Det er ikke sånn at man må gi 1000 kr, for 60 kr eller 100 kr kan bety enormt mye for dem, sier Bakenga.

– Hvordan føles det for deg å være med på noe sånt?

– Det gjør meg skikkelig varm, rett og slett. Verden har blitt sånn at man tenker mest på seg selv. Men jeg mener man alltid bør se et større bilde. Det er veldig fint å føle at man hjelper andre. Jeg blir veldig engasjert og rørt. Da jeg fikk se den første videoen av hvor glade barna ble av bare små ting, ble jeg veldig stolt, svarer den tidligere Rosenborg-spilleren.

Her kan du se hvordan Bakenga reagerte da han fikk vite at onkelen hadde blitt tildelt Nobels fredspris:

– Vil ikke kaste bort muligheten ved å bare tenke på meg selv

Bakenga har ikke besøkt skolen selv ennå, men skal til Kongo i november. Han forteller at skolen er det første av flere prosjekter, og han og familien ønsker å gi barna en fremtid slik at de kan hjelpe familiene sine ut av fattigdom. De ønsker at skolen skal være så lik en norsk skole som mulig, med ordentlige plasser, tavler, bøker og skolegård.

– Det er ikke rettferdig at alle ikke har rett til utdanning. Det er rettferdig at flest mulig skal ha rett til det. Så nå begynner vi med dette som vi har i familien, sier Bakenga.

Helt fra han skjønte han kunne bli fotballspiller, har han visst at han vil bruke den posisjonen til å hjelpe.

– Jeg føler at som fotballspiller er jeg så privilegert at flere velger å høre på meg. Jeg har fått et talent, og det velger jeg å bruke til å utrette noe. Jeg vil bruke den posisjonen jeg har til å nå ut til noen. Jeg er for eksempel kristen også, og stolt av det. Jeg tror mange glemmer at Norge er et kristent land, for det er noen som synes det er vanskelig å si de er kristne. Jeg har snakket med mange ungdommer om at man må være stolt av den man er, og jeg prøver å hjelpe og bruke den muligheten jeg har, sier Bakenga.

– Jeg tenker at det er en grunn til at jeg ble fotballspiller, og da vil jeg bruke den muligheten på en best mulig måte. Jeg vil ikke kaste bort den muligheten ved å bare tenke på meg selv, avslutter han.