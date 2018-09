LEDET: Kristian Blummenfelt kjørte hardt ut på løpeetappen etter å ha kommet alene inn i skiftesonen etter sykkeletappen. Foto: AP

Blummenfelt gamblet - ble løpt i senk

SPORT 2018-09-16T07:01:38Z

AUSTRALIA (VG) Etter åtte pallplasseringer i verdensserien så det lenge ut til at Kristian Blummenfelt (24) endelig skulle få sin etterlengtede første seier.

Men selv om han løp ut etter syklingen med et forsprang på nesten 40 sekunder til nestemann holdt det ikke helt inn under sesongfinalen i australske Gold Coast.

Ble verdensmester for tredje gang

Bergenseren endte til slutt på 5. plass. Seieren gikk til franske Vincent Luis, og spanske Mario Mola tok sammenlagtseieren, og ble dermed verdensmester for tredje år på rad.

Casper Stornes (21), som tok Norges første førsteplass noensinne i verdensserien på Bermuda tidligere i år, endte på 19. plass. Gustav Iden (22) måtte bryte etter en punktering tidlig på syklingen.

Offensiv sykling

Etter en tøff svømme-etappe med mye vind og bølger havnet de norske utøverne litt bak teten ut på syklingen. Men det tok ikke lang tid før Blummenfelt og Stornes tok kontrollen i en gruppe som jaget en liten tetgruppe.

Nordmennene fortsatte med svært offensiv sykling og tok til slutt igjen teten, men etter sjokket på Bermuda da Norge tapetserte pallen, lot ikke de andre utøverne nordmennene slippe så lett unna.

Men Blummenfelt insisterte, og klarte til slutt å få et lite forsprang til de andre favorittene.

– Jeg prøvde bare å ta sjansen, og kjøre hardt, sa Blummenfelt til VG rett etter å ha kommet i mål.

Fikk ros for rykk

Sørafrikanske Richard Murray, som til slutt endte på tredjeplass, roste nordmannen for motet han viste under syklingen:

– Da jeg så hvordan han syklet tenkte jeg at han i hvert fall trengte ett eller to minutter for å klare seg helt inn.

Og det var nordmannen også enig i:

– Jeg visste at 35 sekunder var for lite, men jeg prøvde likevel å gi alt, fortsatte Blummenfelt, som løp ut i kraftig motvind mens konkurrentene i gruppen bak vekslet på å dra.

– Det var røft i dag. Spesielt på syklingen. Men også å sykle alene i front og etterpå løpe tar mye krefter.

Bergenseren hadde 38 sekunder på verdensmester Mola, men da han nærmet seg halvveis på løpingen var det over.

– Jeg synes han løper bra, men mangler det siste råe i forhold til konkurrentene på løp. Det er solid, men ikke ekstraordinært bra, sier sportssjef Arild Tveiten til VG rett etter målgang.

Den australske triatleten og ekspertkommentator Emma Snowsill, som også er gift med triatlonstjernen Jan Frodeno, var imponert over nordmannens råskap.

– Han bare kjører hardt på uten å se seg tilbake. Og selv om han har blitt slått etter lignende taktikk før fortsetter han bare å gjøre dette løp etter løp. Hans første seier kommer nok til slutt, sa hun under løpet.

Tveiten forsvarer den offensive kjøringen til Blummenfelt.

– Når du først går, må du gå for det. Slik kommer vi alltid til å kjøre!