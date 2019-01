Myhrvolds spesialøvelser for å komme i gang: – Gjør det enkelt!

Tidligere ishockeyspiller Anders Myrvold (43) jobber nå som personlig trener for både toppidrettsutøvere og mosjonister. Han har satt sammen et treningsprogram for dem som vil komme i gang etter en lang pause uten trening.

– Det som er vanskeligst for folk, det er å forandre på vanene. Man er supermotivert, men så kjenner man på motstand, og da kommer dette med disiplin inn, sier Myrvold til VG.