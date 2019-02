SER MOT VM: Heidi Weng er klar for Seefeld og VM, selv om inngangen til mesterskapet har vært utfordrende. Her fra precampen på Sjusjøen. Foto: Hagen, Fredrik / NTB scanpix

Heidi Weng om nedturen foran VM: – Kanskje det dummeste jeg har gjort

SJUSJØEN (VG) Heidi Weng (27) valgte å gå tremila i Holmenkollen med et virus i kroppen i fjor. Nå har hun hatt sin dårligste sesong noensinne.

Publisert: 18.02.19 08:29







22 år ung tok Weng sin første individuelle VM-medalje da hun ble nummer tre på 15 kilometer fellesstart med skibytte. Karrieren har bare gått én vei: Sammenlagtseier i Tour de Ski, flere mesterskapsmedaljer og sammenlagtvinner i verdenscupen.

Denne sesongen ble det tungt.

– Dette hadde vært min dårligste sesong noen gang i verdenscupen om vi skulle avsluttet i dag, sier Weng til VG.

Hun startet verdenscupsesongen med en 42. og 13. plass i Finland. Hun har fortsatt ikke vært på pallen denne sesongen. Det er uvant for 27-åringen fra Ytre Enebakk.

– Kroppen har ikke fungert som den skal. Jeg har ikke gjort en så god jobb som før, sier Weng.

Under 10-kilometeren i Val di Fiemme under Tour de Ski var det bare så vidt Weng kom til mål:

Ble syk

Og hun innrømmer, etter OL i Pyeongchang tok hun et dårlig valg på grunn av en knalltøff kamp med Ingvild Flugstad Østberg og Jessica Diggins om å vinne verdenscupen sammenlagt.

– Etter OL gjorde jeg det bra i Lahti. Problemet var at jeg ble syk. I ettertid så var det dumt å gå tremila i Holmenkollen, sier Weng til VG og fortsetter:

– Det var kanskje det dummeste jeg har gjort.

Hun tok verdenscupen sammenlagt, 40 poeng foran Diggins, 62 foran Østberg.

– Jeg hadde et virus. Jeg hadde noe greier i nesen. Testene viste det var noe rart. På slutten av sesongen ble det litt tøft, sier Weng.

VM NESTE: Heidi Weng under mediedagen på Sjusjøen uken før VM starter. Hun skal gå 15 kilometer fellesstart med skibytte lørdag. Foto: Hagen, Fredrik / NTB scanpix

Og prisen for å vinne verdenscupen med et virus i kroppen har hun betalt denne sesongen.

- Jeg har akseptert at det har vært en sånn sesong, sier Weng og legger til:

– Det er uvant å kjenne at ting ikke bare går av seg selv.

– Jeg kan på sykt bra dag

VG møtte henne under precampen på Sjusjøen tirsdag. 27-åringen har et håp for VM, for det har gått bedre de siste ukene.

Hennes første VM-distanse blir 15 kilometer fellesstart med skibytte neste lørdag.

– VM blir spennende. Jeg har aldri hatt noen høye mål. Det hadde vært gøy om jeg presterte på mitt beste. Jeg kan på en sykt bra dag, sier Weng.

– Hvordan har du taklet motgangen denne sesongen?

– Jeg syns jeg har taklet det ganske bra. Når man gjør det bra, så tenker man ikke helt, ting bare flyter. Man kan bli kjempeskuffet, nesten på gråten, om man blir nummer fire. Sånn kunne det være før, svarer Weng og legger til:

– Når man ikke får det helt til, så ser man ikke bare på seg selv lenger. Og blir jeg nummer åtte, så er det flere bak meg enn foran meg på resultatlisten.

Også en skiløper trenger litt avkobling og underholdning. Har du sett Weng danse?

Hun ble nummer åtte på 10 kilometer friteknikk i Ulricehamn. Det er det siste internasjonale resultatet før VM.

Hun har noe på gang. For det meste er mye bedre nå enn for bare tre måneder siden.

– Jeg har sett klipp fra sesongåpningen på Beitostølen. Jeg kan ikke skjønne at det var så dårlig. Det jeg rotet med på første skirenn så ikke bra ut, sier Weng.

PS! I tillegg til Weng skal Therese Johaug, Ingvild Flugstad Østberg og Astrid Uhrenholdt Jacobsen gå 15-kilometeren med skibytte neste lørdag. VM starter med sprint neste torsdag.