Norendal med VM-sølv etter at finalen ble avlyst

VM-finalen i slopestyle blåste bort, og dermed ble det VM-sølv på snowboardkjører Silje Norendal (25). Mons Røisland (22) mistet muligheten til medalje.

Sterk vind i Park City, Utah, førte til at slopestylefinalene i VM først ble utsatt, og deretter avlyst. Da er reglene slik at kvalifiseringsresultatene blir gjeldende.

Norendal fikk i går 88,75 for sitt første forsøk i kvinnenes kvalifisering. Zol Sadowski Synnott fra New Zealand var best med 91,75 og tar dermed gullmedaljen.

Åtte kvinner var kvalifisert for finalen som aldri ble noe av.

Blant mennene ble amerikanske Chris Corning (93,25) verdensmester foran Mark McMorris (93,00) fra Canada.

Røisland var ikke direktekvalifisert til finalen, men via semifinaler, og dermed røk medaljemuligheten for 22-åringen

Tidligere i uken ble Big Air-konkurransen strøket fra VM-programmet, også det på grunn av værforholdene. Der var også Norendal en av medaljefavorittene. Røisland, Bendik Gjerdalen, Markus Olimstad, og Stian Kleivdal skulle deltatt i herreklassen.