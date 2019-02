GOAT: Ingen har vunnet Super Bowl flere ganger enn Tom Brady. Natt til mandag vant han for sjette gang. Foto: Jason Getz / REUTERS

Tom Brady ble historisk i «tidenes kjedeligste Super Bowl»

(Los Angeles Rams 3–13 New England Patriots) Tom Brady (41) var naturligvis hovedperson før Super Bowl LIII. Og mens finalen ble et antiklimaks, befestet Brady sin plass i historiebøkene.

Han har blitt kalt «tidenes beste» i lang tid. Natt til mandag ble Tom Brady den første til å vinne Super Bowl seks ganger.

Samtidig overtok 41-åringen rekorden som den hittil eldste quarterbacken til å vinne finalen, en rekord Peyton Manning hadde etter at han vant som 39-åring .

I den 53. utgaven av Super Bowl fikk Brady sin revansje etter at han sviktet da det gjaldt som mest i fjor .

– Super Bowl-mestere. Seks seirer. Tom Brady, seks ganger. Han er GOAT (Greatest of all time). Nå er det tid for å feire med laget, for det var en utrolig lagseier, ropte Patriots-spiller Rob Gronkowski til kamera etter seieren.

Dette øyeblikket ble avgjørende.

Mens fjorårets finale ble en vanvittig poengfest , tok det aldri av i Atlanta.

Og i likhet med Maroon 5 sitt pauseshow , var det ikke mye positiv omtale å spore etter tidenes mest poengfattige Super Bowl.

Etter tre kvarter var stillingen 3–3, og for første gang måtte man vente helt til fjerde kvarter før det kom en touchdown.

Brady fant Gronkowski og tjente 29 yards. Dermed fikk rookie Sony Michel en relativt enkel oppgave med å stupe ballen over linjen.

Den unge Rams-quarterbacken Jared Goff (24) hadde ingen god dag på jobben. Patriots fikk en ny interception etter den avgjørende touchdownen, og kunne dermed bruke tid mot slutten av fjerde kvarter.

New England Patriots kontrollerte seieren i land. Seieren er deres sjette Super Bowl-triumf, og dermed tangerte de Pittsburgh Steelers som det mestvinnende laget i NFL .