Sterkt preget Sundby om Skofterud: – Fortjener alle gode ord

Publisert: 01.08.18 20:27 Oppdatert: 01.08.18 21:51

SANDNES/OSLO (VG) Martin Johnsrud Sundby (33) måtte kjempe mot tårene da han fikk spørsmål om Vibeke Skofterud etter Blinkfestivalens første renn.

– Jeg synes det er vanskelig å snakke om det. Det har vært en utrolig vanskelig uke. Det har det vært for samtlige i langrennssirkuset, for alle som kjente Vibeke, venner og familie, sier han til VG etter målgang på 60-kilometeren under Blinkfestivalen.

Søndag kom sjokkbeskjeden om at Vibeke Skofteruds hadde omkommet i en vannscooter-ulykke , kun 38 år gammel. Den triste nyheten sendte sjokkbølger gjennom hele Idretts-Norge, og spesielt blant dem som kjente henne best.

Allerede onsdag var store deler av langrennseliten tilbake i konkurranse, da Blinkfestivalen startet.

Vel i mål etter 60 knallharde kilometer er det en tydelig preget Martin Johnsrud Sundby som snakker om Vibeke Skofterud.

– Det har vært ubeskrivelig og vanskelig å forstå, sier han, før han må ta seg en liten pause.

Etter Skofteruds død har det kommet gode ord om den tidligere langrennsutøveren fra fjern og nær. Og alt har vært vel fortjent, mener Sundby.

– Det er mye tanker og følelser om Vibeke. Hun har fått fortjent mange gode ord i alle medier de siste dagene. Alt er fortjent, sier han til VG.

Skremmeskudd fra Bolsjunov

Sundby hang lenge med i tetkampen under rulleskirennet fra Ålgård til Sandnes onsdag kveld, men han var sjanseløs da det russiske stjerneskuddet Aleksander Bolsjunov (21) dro på.

Resultatliste 60 kilometer rulleski, Ålgård-Sandnes: 1) Bolsjunov 2.10.51,6 2) Ardasjev +5,9 3) Mølmen Høst +7,7 4) Gjerdalen +81, 5) Pettersen +8,3 6) Holund +8,3 7) Røthe +8,7 8) Hegstad Krüger +8,7 9) Skaug Mathisen +10,7 10) Johnsrud Sundby +10,8

21-åringen var mektig sliten etter et rykk på slutten, men sjansespillet ga betaling da han rullet først i mål etter 60 kilometer på rulleski.

Landsmann Sergej Ardasjev (19) ble nummer to, mens langløperen Anders Mølmen Høst (27) ble beste nordmann på tredjeplass. Han slo dermed alle de norske landslagsløperne.

Bolsjunov hadde mange tøffe dueller med Klæbo forrige vinter, og hadde gledet seg til en ny duell mot nordmannen i Sandnes.

Til VG forteller han at det å få gå mot Klæbo var en av forutsetningene for at han takket ja til invitasjonen fra Blinkfestivalen. Men da trønderen valgte å stå over rulleskifestivalen, ble det ingen ny duell for russeren.

Bolsjunov kommer rett fra barmarkstrening, og dropper torsdagens Lysebotn Opp for å hvile.

– Formen er ikke den beste. Jeg følte det spesielt i motbakkene, forteller vinneren, ved hjelp av tolk, til NRK.

21-åringen brakk en stav på vei opp mot en av løypens høyeste punkt, men kom seg opp i teten igjen.

Petter Northug (32) skulle etter planen også teste formen i Blinkfestivalen, men valgte til slutt å droppe Sandnes-tur etter en diskusjon med treneren. Onsdag kveld var han på Lerkendal for å se Rosenborg mot Celtic, mens kollegene kjempet på rulleski.

Forrige sesongs langrennskonge, Johannes Høsflot Klæbo, står altså også over Blinkfestivalen. Han prioriterer isteden trening.

PS: Kari Vikhagen Gjeitnes vant kvinnenes løp foran Astrid Øyre Slind. Mens herrefeltet besto av de fleste landslagsløperne, var det stort sett langløpere i kvinnenes felt.