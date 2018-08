Skremmeskudd fra Bolsjunov: parkerte nordmennene i Sandnes

Publisert: 01.08.18

SANDNES/OSLO (VG) I Johannes Høsflot Klæbos (21) fravær grep Aleksander Bolsjunov (21) sjansen på langløpet under Blinkfestivalen. Sergej Ardasjev (19) sikret dobbelt russisk i Sandnes.

Russeren hadde mange tøffe dueller med Klæbo forrige vinter, og hadde gledet seg til en ny duell mot nordmannen i Sandnes.

Til VG forteller han at det å få gå mot Klæbo var en av forutsetningene for at han takket ja til invitasjonen fra Blinkfestivalen. Men da trønderen valgte å stå over rulleskifestivalen, ble det ingen ny duell for russeren.

Bolsjunov grep sjansen i verdenscupvinnerens fravær og rykke fra absolutt alle, deriblant Martin Johnsrud Sundby (33) og Simen Hegstad Krüger (25), noen få kilometer før mål i Sandnes.

21-åringen var mektig sliten på slutten, men sjansespillet ga betaling da han rullet først i mål etter 60 kilometer på rulleski.

Landsmann Sergej Ardasjev (19) ble nummer to, mens langløperen Anders Mølmen Høst (27) ble beste nordmann på tredjeplass. Han slo dermed alle landslagsløperne.

Resultatliste 60 kilometer rulleski, Ålgård-Sandnes: 1) Bolsjunov 2.10.51,6 2) Ardasjev +5,9 3) Mølmen Høst +7,7 4) Gjerdalen +81, 5) Pettersen +8,3 6) Holund +8,3 7) Røthe +8,7 8) Hegstad Krüger +8,7 9) Skaug Mathisen +10,7 10) Johnsrud Sundby +10,8

Bolsjunov kommer rett fra barmarkstrening, og dropper torsdagens Lysebotn Opp for å hvile.

– Formen er ikke den beste. Jeg følte det spesielt i motbakkene, forteller vinneren, ved hjelp av tolk, til NRK.

21-åringen brakk en stav på vei opp mot en av løypens høyeste punkt, men kom seg opp i teten igjen.

Martin Johnsrud Sundby hang lenge med i tetgruppen, men måtte se seg slått av ni mann da det dro seg til i avslutningen. God trening, men dårlig resultat, oppsummerer fjorårets vinner overfor NRK.

– Det er litt bedre enn jeg fryktet på forhånd. Jeg holder bra og henger med i bakken, sier han til NRK.

Petter Northug (32) skulle etter planen også teste formen i Blinkfestivalen, men valgte til slutt å droppe Sandnes-tur etter en diskusjon med treneren.

Forrige sesongs langrennskonge, Johannes Høsflot Klæbo, står altså også over Blinkfestivalen. Han prioriterer isteden trening.

PS: Kari Vikhagen Gjeitnes vant kvinnenes løp foran Astrid Øyre Slind.

