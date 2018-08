DOLLARGLIS: Anders Mol og Christian Sørum (t.h.) har vunnet millioner, pokaler og ære i sommer. Her fra turneringen i Wien som de vant. Foto: Scanpix

Millionærer på 34 dager – Mol og Sørum knuste legendarisk rekord

SPORT 2018-08-21T12:04:59Z

Pengene renner inn for de ferske sandvolleyballstjernene Anders Mol (21) og Christian Sørum (22). I løpet av en drøy måned har de tjent til sammen 2,6 millioner kroner i prispenger. Det er rekord, ifølge FIVB.

Den legendariske bestenoteringen til den amerikanske superduoen Karch Kiraly og Kent Steffes på 2,1 millioner kroner fra 1993/-94-sesongen er knust i løpet av en vanvittig suksessrik sommer. Det bekrefter det internasjonale volleyballforbundet (FIVB).

I løpet av 34 dager vant Mol og Sørum prestisjeturneringene i Gstaad, Wien, Den Haag (EM) og Hamburg (finalen i verdensserien). Og de har vunnet 24 av de siste 25 kampene. Totalbeløpet i prispenger for 2018 er litt i overkant av 2,6 millioner ifølge Norges Volleyballforbund.

– Jeg har ikke tatt inn over meg hvor mye penger jeg har tjent i det siste. Kanskje er det på tide å sørge for meg selv, og bidra til familiens husholdningsbudsjett, sier Anders Mol.

Han bor hjemme hos mor og far, og fire søsken i Strandvik in Hordaland. Inntil nylig har foreldrene og et sponsorsamarbeid finansiert toppidrettssatsingen. Nå blir det andre boller. Med 1,3 millioner i prispenger i løpet av en strålende sommer blir livet litt annerledes.

– Jeg vet at pengene ikke kommer til å forandre meg. Jakten på de billigste flybillettene fortsetter. At vi tar en rekord fra en legende som Karch Kiraly (to OL-gull i volleyball, og ett OL-gull i sandvolleyball) synes jeg imidlertid er stilig gjort, sier Mol.

Han er åpenbart stolt når VG snakker med ham. Samme følelse har unektelig Christian Sørum. Rælingen-gutten har også levd på «lommepenger» fra foreldrene inntil det tok av tidligere i år med en sensasjonell finale (tapte 0–2) mot Brasil i brasilianske Itapema i mai.

– Foreldrene mine har brukt mye penger på meg, så det er fint at jeg kan leve av idretten nå, sier Christian Sørum.

I likhet med makker Mol er han mye mer opptatt av sportslig utvikling istedenfor å sjekke nettbanksaldoen. Det er to år til karrierens store mål; OL i Tokyo.

– Vi har mye å gå på i spillets ulike faser. Jeg er opptatt av å finne andre måter å trene på. Og jeg vet at med Kåre Mols kreativitet vil vi bli pushet, sier Christian Sørum.

Landslagstrener Kåre Mol (far til Anders) ønsker ikke fokus på penger. Han evaluerer knalltøft i samarbeid med Olympiatoppen for at ikke konkurrentene skal spise opp forspranget. Men han medgir at guttene har gjort seg fortjent million-bonusen.

– Idretten er driften, men det er utrolig at det følger med så mye «cash». Men vi synes det er fortjent blant annet i forhold til hva de tjener i fotball. Prestasjonene i sommer har vært store, sier Kåre Mol.