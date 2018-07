Casper Ruud måtte gi tapt mot Diego Schwartzman etter tre sett. Her fra juniorenes French Open i slutten av mai. Foto: ERIC FEFERBERG / AFP

Ruud yppet seg mot en av verdens beste

(Casper Ruud–Diego Schwartzman 4–6, 6–2, 2–6) Casper Ruud (19) bet seg fast i Diego Schwartzman (25) på grusen i Hamburg, men for tredje gang på et halvår ble den argentinske storspilleren for sterk.

I midten av januar slo Schwartzman Ruud ut av Australian Open . Én måned senere måtte Ruud trekke seg fra kampen etter et overtråkk da de igjen møttes i Rio de Janeiro.

Mandag var det argentinerens tur til å ha det vondt, men verdenstolveren dro likevel i land seieren på tross av kraftige smerter i høyre skulder.

Slo storspiller forrige uke

Før helgen tok Ruud en stor skalp da han slo den tidligere verdenseneren David Ferrer (36) i svenske Båstad.

– Det er den største enkeltseieren i karrieren hans, sa Eurosport-ekspert Christer Francke til VG da 19-åringen for første gang tok seg til kvartfinalen i en ATP 250-turnering.

Det ble derimot stopp mot nummer 29 på ATP-rankingen , Richard Gasquet, i neste runde.

Selv om Ferrer (nummer 39 i verden nå) en gang var verdensener, er Schwartzer en enda større fisk nå. Argentineren er ranket som nummer tolv i verden, og har to ganger vært i kvartfinalen i Grand Slam-turneringer. Ruud klatret etter forrige ukes turnering i Sverige opp til 141. plass på ATP-rankingen.

Den norske underdogen yppet seg mandag på den tyske grusen i første runde av ATP 500-turneringen i Hamburg.

Han brøt tidlig argentinerens serve i første sett og tok ledelsen, men Schwartzman rodde likevel inn settet.

Skuldertrøbbel

Utover i kampen slet Schwartzman tydelig med smerter i høyre skulder. Argentineren tok første poeng i andre sett, men deretter skapte skulderen mer og mer trøbbel, samtidig som Ruud løftet spillet sinn. Den norske 19-åringen tok andre sett 6–2 og tvang frem et tredje og avgjørende sett.

Der brøt argentineren igjen, men på stillingen 1–2 skar han igjen kraftige grimaser mens støtteapparatet kjente på hans høyre skulder.

Verdenstolveren bet tennene likevel tennene sammen, og tvang frem feil av Ruud. I det avgjørende settet brøt Schwartzman Ruuds server flere ganger, og dro i land settet 6–2.