IMPONERTE: Henny Reistad scoret to mål i mesterskapsdebuten for Norge. Foto: BJORN S. DELEBEKK, VG.

19-åringen «glemte» at hun spilte EM for Norge: – Mye adrenalin

SPORT 2018-12-02T03:20:45Z

BREST (VG) Henny Reistad (19) ble kastet ut på banen de ti siste, nervepirrende minuttene da Norge tapte åpningskampen mot Tyskland. Hun imponerte igjen.

Norge gikk på et overraskende tap i EM-åpningskampen mot Tyskland. De siste minuttene ble det uhyre spennende. Lagene fulgte hverandre tett, men Norge klarte ikke rykke ifra.

Håndballjentene trengte det lille ekstra, og de siste og avgjørende ti minuttene valgte landslagssjef Thorir Hergeirsson å sette inn den 19 år gamle mesterskapsdebutanten Henny Reistad .

Hun imponerte nok en gang, var ikke redd for å gå på skudd og banket inn to scoringer. Hun kunne likevel ikke hindre at Norge røk på et 32–33-tap. Hvordan det skjedde kan du se her:

– Du så ikke spesielt preget ut, glemte du at du spilte EM for Norge?

– Ja. Det var nok mye adrenalin som overgikk nervøsiteten, sier Reistad.

– Det å vite at man skal komme inn de siste ti minuttene når det er så spennende, det gjør jo at jeg blir litt mer nervøs. Men man kommer veldig fort inn i det. Når man hele tiden vet hva stillingen er, og trenger det ekstra målet for å vinne, det gjør jo noe med deg. Det blir litt verre. Men det meste går bort der og da, og det er mest fokus på kampen, fortsetter hun.

Tapet ødela

En god debut til tross – tapet satte en demper på stemningen.

– Det var veldig gøy å spille, men den følelsen er veldig preget av at vi tapte og at kampen ikke ble helt som vi ville at den skulle bli, sier Reistad.

– Ble du overrasket over at dere tapte?

– Jeg er mest overrasket over prestasjonene våre, og at vi ikke kommer opp på det nivået vi ville være på. Jeg følte egentlig vi var klare fra start. Vi hadde forberedt oss godt på det som skulle komme, og jeg trodde virkelig vi skulle ta det. Men ingenting satt i forsvar, svarer hun.

– Det kan absolutt være at det er nerver, det er jo åpningskamp i EM. Det handler om å være fokusert og konsentrert.

