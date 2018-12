Fra ski-VM i fjor, 50 km herrer. Petter Northug ble nummer åtte. Foto: Bjørn S. Delebekk

Program for Ski-VM 2019

Ski-VM Seefeld 2019 arrangeres fra februar til mars 2019. Oversikten over programmet ligger under.

Publisert: 05.12.18 13:19

Program - Langrenn

Onsdag 20. februar

12:30 - Kvalifisering - 5 km, intervallstart, klassisk - Kvinner

14:00 - Kvalifisering - 10 km, intervallstart, klassisk - Menn

Kvalifisering for utøvere som ikke har minimum ett resultat bedre eller lik 90 FIS-poeng for menn og 120 FIS-poeng for kvinner i løpet av de siste 365 dager.

De 10 beste fra kvalifiseringen får starte alle distanserennene (10/15 km intervallstart, skiathlon og 30/50 km fellesstart).

Torsdag 21. februar

12:00 - Sprint, prolog, fri - Kvinner og menn

14:30 - Sprint, heat og finaler, fri - Kvinner og menn

Fredag 22. februar

Ingen konkurranser.

Lørdag 23. februar

11:00 - Skiathlon (7,5 km klassisk + 7,5 km fri) - Kvinner

12:30 - Skiathlon (15 km klassisk + 15 km fri) - Menn

Søndag 24. februar

09:30 - Team Sprint, kvalifisering, klassisk - Kvinner og menn

11:30 - Team Sprint, finaler, klassisk - Kvinner og menn

Mandag 25. februar

Ingen konkurranser.

Tirsdag 26. februar

13:30 - 10 km, intervallstart, klassisk - Kvinner

Onsdag 27. februar

14:00 - 15 km, intervallstart, klassisk - Menn

Torsdag 28. februar

13:00 - Stafett, 4 x 5 km (K-K-F-F) - Kvinner

Fredag 1. mars

13:15 - Stafett, 4 x 10 km (K-K-F-F) - Menn

Lørdag 2. mars

12:15 - 30 km, fellesstart, fri - Kvinner

Søndag 3. mars

13:00 - 50 km, fellesstart, fri - Menn

Program - Hopp

Onsdag 20. februar

Ingen konkurranser.

Torsdag 21. februar

Ingen konkurranser.

Fredag 22. februar

14:30 - Kvalifisering, storbakke (HS/bakkestørrelse 130) - Menn

Lørdag 23. februar

14:30 - Storbakke (HS 130) - Menn

Søndag 24. februar

14:45 - Lagkonkurranse, storbakke (HS 130) - Menn

Mandag 25. februar

Ingen konkurranser.

Tirsdag 26. februar

16:00 - Kvalifisering, normalbakke (HS 109) - Kvinner

Onsdag 27. februar

16:15 - Normalbakke (HS 109) - Kvinner

Torsdag 28. februar

16:30 - Kvalfisering, normalbakke (HS 109) - Menn

Fredag 1. mars

16:00 - Normalbakke (HS 109) - Menn

Lørdag 2. mars

16:00 - Blandet lagkonkurranse, normalbakke (HS 109) - Kvinner og menn

Søndag 3. mars

Ingen konkurranser.

Program - Kombinert

Onsdag 20. februar

Ingen konkurranser.

Torsdag 21. februar

Ingen konkurranser.

Fredag 22. februar

Individuelt

10:30 - Hopp (HS/bakkestørrelse 130)

16:15 - Langrenn, 10 km

Lørdag 23. februar

Ingen konkurranser.

Søndag 24. februar

Team Sprint

10:30 - Hopp (HS 130)

13:30 - Langrenn, 2 x 7,5 km

Mandag 25. februar

Ingen konkurranser.

Tirsdag 26. februar

Ingen konkurranser.

Onsdag 27. februar

Ingen konkurranser

Torsdag 28. februar

Individuelt

11:00 - Hopp (HS 109)

15:15 - Langrenn, 10 km

Fredag 1. mars

Ingen konkurranser.

Lørdag 2. mars

Lagkonkurranse

11:00 - Hopp (HS 109)

14:45 - Langrenn, 4 x 5 km

Søndag 3. mars

Ingen konkurranser.

PS: Med forbehold om endringer.