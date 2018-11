Niende remis på rad: – I dag gjorde Magnus et ærlig forsøk

LONDON (VG) (Magnus Carlsen-Fabiano Caruana 1/2–1/2, totalt 4,5–4,5) VM-matchen i sjakk kommer stadig nærmere et omspill, der de fleste øyner at Magnus Carlsen (27) - med plaster over øyet - kan vinne mot Fabiano Caruana (26).

Med ni remiser fra start i denne VM-matchen setter de ny «verdensrekord». I 1995, på Manhattan, spilte Garri Kasparov og hans utfordrer Viswanathan Anand remis i de åtte første partiene - før Anand vant nummer ni.

– I dag gjorde Magnus et ærlig forsøk. Han prøvde virkelig å vinne. Mange andre spillere hadde falt mot Magnus i dette partiet, men Caruana forsvarte seg veldig bra, sier El Pais-journalisten Leontxo Garcia til VG.

Carlsen stilte altså med plaster over høyre øye. Ifølge lege Brede Kvisvik hadde lagt på is så kjapt og så lenge at det ikke ble blått øye. «Ulykken» skjedde da han kolliderte med NRKs Emil Gukild på fotballtrening.

– Det vises ikke så mye som vi fryktet. Det er et lite kutt over øyelokket. Vi bare la på noen strips, fortalte Kvisvik før partiet - og trodde ikke øyeskaden ville ha noe å si for sjakkspillet.

– Kanskje det er det som tenner en gnist i Magnus, fortsatte legen.

Verdensmesteren spilte raskt og var tydeligvis godt forberedt. Caruana måtte tenke atskillig mer - noe som var et godt tegn.

– Dette er den beste forberedelsen til Magnus så langt i dette VM, sa Hans Olav Lahlum i VGTV-studio.

Men amerikaneren forsvarte seg så godt at supercomputeren Sesse lenge konkluderte med at det var helt jevnt.

Men Caruanas løper til f3 i trekk 17 var ikke populært hos datamaskinene - samtidig som Magnus Carlsen hadde dobbelt så mye tid som VM-utfordreren igjen.

– Magnus er klart bedre, fastslo den russiske toppspilleren Aleksander Grisjtsjuk på chess24-sendingen.

Men det var ikke åpenbart hvordan seieren skulle komme.

– Det er langt fram til å vinne for hvitt, og det er lang vei til å forsere fram remis for svart, fastslo Hans Olav Lahlum i VGTV. Kollega Jon Ludvig Hammer var klar på at hans kompis Carlsen kunne vinne dette partiet.

– Det er godt å se at han endelig har en fordel med hvitt. Dette har vi ventet lenge på, fastslo mattogpatt.no -redaktør Tarjei J. Svensen på plass i London.

– Vi får se om han klarer å presse blod ut av stein.

Men i løpet av to-trekk så nordmannen ut til å miste overtaket. Caruana spilte godt. Plutselig var «Sesse» tilbake på null.

– Magnus misser på ting, fastslo nederlenderen Anish Giri, nummer fem i verden, på chess24-sendingen.

– Han spiller ikke på sitt beste, konkluderte kollega Grisjtsjuk.

– Jeg skjønner ikke hvorfor Magnus spiller videre, sa verdensmesterens tidligere lærer, Simen Agdestein, i VGTV.

Men Norges sjakk-ess hadde kanskje sett noe som ingen andre hadde sett, var håpet blant Carlsen-supporterne. Riktignok viste «VG-pila» et solid overtak til nordmannen, men ekspertene var enige om at det gikk mot remis.

Magnus Carlsen var hårfint nær ved å vinne det første partiet med svart, men har ellers ikke hatt noen store vinnersjanser.

Derimot var han ille ute i det sjette partiet (med hvitt) og reddet seg iland med et nødskrik. Og etter det åttende partiet (med svart) uttalte han at «jeg er glad for at jeg overlevde» etter å ha vært i skikkelig trøbbel.

Da Carlsen spilte mot Sergej Karjakin for to år siden, kom den første avgjørelsen i parti nummer åtte (seier til russeren). Mot Viswanathan Anand var det parti fem i 2013 og parti to i 2014 - i begge tilfeller var det nordmannen som tok den første seieren i matchen.