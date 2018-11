GA ALT: Jarl Magnus Riiber ligger helt utslått i målområdet på Lillehammer etter seieren i verdenscuprennet. Foto: Olsen, Geir / NTB scanpix

Gikk på «tiggerferd» etter Riibers pinlige dressdisk

LILLEHAMMER (VG) Jarl Magnus Riiber (21) slo tilbake – vant den dramatiske spurten mot kombinertkongen Eric Frenzel – men fortsatt må han leve med fare for å bli diskvalifisert.

For da kombinert ble tvunget til å spare rundt to millioner kroner foran denne sesongen måtte de droppe innkjøp av et apparat som tester hoppdresser. Det resulterte i et flaut «rødt kort» i verdenscupen i finske Ruka søndag.

Sportssjef Ivar Stuan bekrefter overfor VG at de ikke eier et helt nødvendig instrument for å måle luftgjennomstrømning i hoppdressene. Nå prøver de seg på en kollekt blant sponsorene. Luftmåleren det er snakk om koster 200.000 kroner. Og må på plass i farlig fart ifølge Stuan.

– Luftmåler har vi fortsatt ikke råd til. Men det må vi ha. Vi tør ikke gå i bakken igjen uten å være helt sikre på at dressene våre holder mål, sier Ivar Stuan.

I finske Ruka forrige helg fikk kombinert låne et apparat av hopplandslaget. Noe gikk imidlertid galt – ukjent av hvilken årsak – og Jarl Magnus Riiber ble diskvalifisert i kontrollen til Det internasjonale skiforbundet (FIS).

– Det er et verktøy som vi må ha når det varierer så mye på stoffet i dressen, sier Jarl Magnus Riiber.

Han slo Eric Frenzel med 0,1 sekund på Lillehammer. Til VG beskriver han det som en revansje etter spurtnederlagene i Pyeongchang-OL (to 4.-plasser). Det var hans andre seier i verdenscupsammenheng. Den første kom i februar (Holmenkollen) 2016.

– Jeg fikk absolutt en revansj. Det var ikke gøy å hoppe med bare 82 meter. At jeg klarer å toppe det med en seier til slutt er helt digg, sier Riiber.

I utstyrsreglementet til FIS heter det at en hoppdress skal slippe gjennom 40 liter luft eller mer. I Oslo-guttens tilfelle var det mindre. Noe som kan gi bedre lengde i hoppbakken. Det resulterte i at Norge ble fratatt hans sterke poengsum fra hopprennet i Ruka. Dermed røk en opplagt vinnersjanse i lagkonkurransen (ble nummer tre).

Men fredag grep Riiber sjansen når han fikk den. Inne på oppløpet holdt han seg til den forhåndsbestemte taktikken (ligge i høyre spor). Der var den kanskje mindre vind. Kanskje litt bedre gli. Uansett var han de nødvendige centimeteren foran den tyske giganten, Eric Frenzel, som har vunnet alt.

– Det var et tøft renn. Jeg trodde jeg hadde god nok fart til å vinne, men jeg tror Jarl hadde litt mindre motvind enn meg, og kom seg litt foran, sier Eric Frenzel.

Riiber er ydmyk nok til å takke Frenzel for hjelpen. Tyskeren gikk til stormangrep på ledende Franz-Josef Rehrl (Østerrike) som ledet etter hopprennet. Riiber hengte seg på. Men han innrømmer at det kostet.

En annen som kastet seg med i dansen var Espen Bjørnstad (Byåsen). «En leken og artig trønder som er klar til å vise seg fram» er hans egen beskrivelse overfor VG i regnbygene på Lillehammer. Han kom inn til 4. plass. Det beste resultatet i verdenscupen – så langt karrieren.

– Jeg skulle gjerne hatt den tredjeplassen, men jeg er fornøyd, sier Espen Bjørnstad.

Verdenscup kombinert fredag, hopp (HS98) og 5 km langrenn (plassering hopp-langrenn i parentes):

1) Jarl Magnus Riiber, Norge 12.45,7 (6-4), 2) Eric Frenzel, Tyskland 0.00,1 min. bak (5-5), 3) Franz-Josef Rehrl, Østerrike 0.05,7 (1-38), 4) Espen Bjørnstad, Norge 0.13,0 (3-22), 5) Mario Seidl, Østerrike 0.21,3 (2-30), 6) Espen Andersen, Norge 0.28,9 (10-17), 7) Jan Schmid, Norge 0.29,9 (13-12), 8) Go Yamamoto, Japan 0.35,4 (8-25), 9) Einar Lurås Oftebro, Norge 0.36,2 (11-21), 10) Lukas Greiderer, Østerrike 0.38,8 (14-11).

Øvrige norske (topp 30): 11) Jørgen Graabak 0.40,2 (23-6), 14) Magnus Krog 0.43,0 (32-2), 21) Leif Torbjørn Næsvold 0.56,8 (9-35).

Verdenscupen sammenlagt (2 av 21 renn):

1) Riiber 180, 2) Seidl 145, 3) Frenzel 92, 4) Rehrl 68, 5) Schmid 65, 6) Johannes Rydzek, Tyskland 60, 7) Manuel Faisst, Tyskland 59, 8) Greiderer og Vinzenz Geiger, Tyskland 52, 10) Oftebro 51.