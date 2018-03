NORSK JUBEL: Johan Olav Koss (t.v.) var på plass som en del av Icarus-gjengen under Oscar-utdelingen i Los Angeles. Til høyre er filmskaperne Dan Cogan (t.v.) og Bryan Fogel, som sto bak den oppsiktsvekkende filmen. Foto: MARK RALSTON (AFP) og PRIVAT

Koss etter «Oscar-seier»: – En wow-opplevelse

Publisert: 06.03.18 06:51 Oppdatert: 06.03.18 07:41

I snart to år har Johann Olav Koss (49) hjulpet verdens mest jagede dopingvarsler i all hemmelighet. Natt til mandag jublet nordmannen på Oscar-utdelingen i USA.

Da vant filmen «Icarus» pris for årets beste dokumentar. Filmen handler om varsleren Grigorij Rodtsjenkov og hvordan Russland bedrev statlig organisert juks før og under OL i Sotsji i 2014.

Rodtsjenkov ledet dopinglaboratoriet i Moskva og var selve motoren i jukset. Nå har han fortalt hva som skjedde og lever på hemmelig adresse i USA. Han er forhatt av russiske myndigheter og frykter for sitt eget liv.

– Grigorij er veldig stolt over Oscar -en. Jeg har ikke snakket med ham selv ennå, men han synes det at filmen vant prisen var veldig hyggelig, sier Johann Olav Koss.

Han hadde nettopp kommet hjem til Toronto i Canada da han pratet med VG i natt. Et knapt døgn tidligere var nordmannen en del av Oscar-sirkuset i Los Angeles.

Icarus var representert med ti-tolv personer på utdelingen. Koss var en av dem.

– Det var en utrolig «wow-opplevelse». Hele kvelden var nervepirrende, med mange gode, nominerte filmer. Men utfallet var fantastisk. Og det som har kommet ut av filmen - kunnskap om statsorganisert doping - er helt rått, sier Koss.

Rodtsjenkov-kontakt ga ny organisasjon

Han har ikke hatt noe med produksjonen av Icarus å gjøre. Det er overhode ikke hans Oscar, understreker Koss. Men 49-åringen, med tre gull fra OL på Lillehammer, har spilt en rolle i kulissene de siste par årene:

For ett år siden lot han seg intervjue av VG i sveitsiske Lausanne. Temaet var den nystartede organisasjonen «Fair Sport» , som har til hensikt å hjelpe varslere i idretten. På det tidspunktet hadde det alt gått et år siden Koss var kontaktet av gamle venner fra tiden i organisasjonen Right to Play.

De jobbet, i skjul, tett på Gregorij Rodtsjenkov og trengte hjelp. Det ble bakgrunnen for at Koss etablerte Fair Sport. Helt siden 2016 har nordmannen bistått verdens mest jagede dopingvarsler.

– Jeg ble kontaktet av folk jeg har kjent helt siden OL i 2002, som er tett på Rodsjenkov. De trengte bistand og det er bakgrunnen for at vi etablerte «Fair Sport». Vi har bistått med fremleggelse av bevismateriale og andre ting, uten at jeg vil gå i detalj på akkurat det, sier Koss.

– Hva betyr Oscar-tildelingen?

– Den har høynet interessen for filmen veldig, i tillegg til en voldsom oppmerksomhet mot IOC som har valgt å ta Russland inn i varmen igjen. Hvordan er det mulig? Russland har ikke godkjent McLaren-rapporten engang, men er likevel tilbake, sier Kosss.

Han fortsetter:

– For idretten er denne Oscar-utdelingen veldig, veldig bra. Det er viktig å holde fokus på antidopingarbeidet, siden det er ikke bra nok. Jeg tror og håper at dette blir en motivasjon for utøvere til å si sannheten i fremtiden, sier Koss.

Icarus, som er tilgjengelig på Netflix, har fått voldsom oppmerksomhet over hele verden etter at den ble vist for første gang i fjor.

Filmen starter som et prosjekt der filmskaper Bryan Fogel kontaktet sjefen for dopinglaboratoriet i Moskva (Rodtsjenkov) i den hensikt å eksperimentere med doping.

Men midt i det lille prosjektet tar filmen en ny vending og omhandler i stedet internasjonal storpolitikk - og doping - på aller høyeste nivå. For Rodtsjenkov har en langt dypere historie å fortelle enn hva Fogel først forsto.

– Vi håper Icarus er en vekker hva gjelder Russland. Men enda viktigere: Det handler om viktigheten av å fortelle sannheten, i større grad enn noen gang tidligere, sa Fogel på scenen under Oscar-utdelingen natt til mandag denne uken.

Ber Bach gå av

I møte med media noen minutter senere gikk han til frontalangrep på IOC, som nå har tatt Russland inn i det gode selskap igjen.

– Enkelt og greit: Thomas Bach (IOC-president) må gå av. Han er en skurk! sa Fogel.

– For et bedrag. For en korrupt organisasjon, sa den ferske Oscar-vinneren om IOC.

IOC svarte senere overfor nettstedet Insidethegames.biz :

– Vi gratulerer Fogel med seieren, men uttalelsene han kom med etter utdelingen er høyst upassende.

