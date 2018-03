COMEBACK: Thea Mørk er tilbake på landslaget etter skulderoperasjonen. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

Skadet i nesten fire år: Nå vil Thea Mørk oppleve drømmen

Publisert: 25.03.18 09:05

HOLMENKOLLEN (VG) Hun har opplevd et større skademareritt enn tvillingsøsteren Nora. Etter nesten fire år med skader håper Thea Mørk endelig å få spille mesterskap for Norge.

– Jeg har bare spilt håndball i seks år siden jeg var 16. Egentlig burde jeg vært 22 år, sier 26-åringen til VG

Venstrekanten var på gang for ett år siden med syv mål på tre landskamper. Men så forsvant skulderen ut av ledd for fjerde gang. Dermed var Thea Mørk sjanseløs på en VM-plass i Tyskland før jul.

Nå er venstre skulder operert og på plass. Heller ikke knærne – med tre korsbåndoperasjoner – hemmer henne. Onsdag gjorde hun comeback for håndballjentene mot Kroatia i Zagreb. Søndag spiller hun returkampen i Bærum.

– Jeg er kjempeglad for å få plassen når Camilla (Herrem) er gravid. Nå skal jeg bidra så godt jeg kan, sier hun.

– Den absolutte drømmen er å spille mesterskap for Norge og holde seg skadefri over en lengre periode. Det er en forutsetning for at jeg skal konkurrere om en plass, mener hun.

Sanna Solberg markerte seg sterkt mot Kroatia onsdag med sine seks scoringer. Ellers har både Jeanett Kristiansen og Kristin Venn markert seg med gode landskamper på venstrekanten det siste året.

Nå er søsteren Nora ute med korsbåndskade resten av sesongen. Hun har tidligere mistet to hele sesonger på grunn av kneskader. Men Thea Mørk finner ingen felles årsak til det familiære skademarerittet.

– Jeg vet ikke, men Harald Bredeli i TV 2 sa en gang at «det må være en systemfeil». Men vi har ikke så lik spillestil, sier hun.

Mørk tror hennes langvarige skulderproblem ble løst med fjorårets operasjon.

– Den tenker jeg på ikke lenger. Enten må du gå «all in» eller så må du sette deg på sidelinjen. Det får briste eller bære, sier hun.

Etter sesongen forlater Thea Mørk Larvik etter åtte år. Hun går til Champions League-klare København, men kan fortsatt ta et siste seriegull med Larvik. Seriefinalen mot Vipers spilles i Kristiansand 11. april.

Men så bærer det til Danmark.

– Jeg hadde lyst på ny liga og til å utfordre meg selv både spillemessig og personlig. Jeg håper det kan gi meg et nytt nivå, sier Thea Mørk.

