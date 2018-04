PÅ FEST: Marit Almåsvold Røste på Idrettsgallaen med ektemannen Erik Røste. Foto: Fredrik Solstad

Skipresidentens kone ansatt uten at stillingen ble utlyst

Publisert: 14.04.18 09:41 Oppdatert: 14.04.18 09:57

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

SPORT 2018-04-14T07:41:11Z

ULLEVAAL STADION (VG) Norges idrettsforbund hevder å ha som prinsipp at ledige jobber skal lyses ut. Det skjedde ikke da skipresidentens kone ble håndplukket til NIF-jobb.

Marit Almåsvold Røste, som er gift med skipresident Erik Røste , ble ansatt i arrangementsavdelingen i Norges idrettsforbund (NIF) 1. januar 2013.

Da hun fikk jobben, fikk ingen andre kandidater mulighet til å søke på stillingen. Hun ble plukket ut.

Ansettelsen skjedde til tross for at Norges idrettsforbund oppgir at utlysning av stillinger er hovedregelen i idrettens sentralorganisasjon.

Almåsvold Røste jobber som prosjektleder, med blant annet OL og paralympics som ansvarsområder.

De tette båndene i ledelsen av norsk idrett har vært et sentralt tema i «åpenhetsdebatten», som startet i 2016.

Skipresident Erik Røste og Inge Andersen er nære venner. Røste har for eksempel tidligere vært forlover for Andersen, som var generalsekretær i NIF frem til han ble sparket i fjor vinter.

Inge Andersen forteller at han erklærte seg inhabil da Marit Almåsvold Røste ble ansatt.

I et møte med fire personer fra NIF, får VG forklart bakgrunnen for ansettelsen. Den går ut på at Elisabeth Seeberg, som hadde vært eneste ansatte i arrangementsavdelingen, fikk i oppgave å lete etter sin etterfølger.

NIF opplyser at valget om å ansette Marit Almåsvold Røste, som tidligere hadde hatt oppdrag for NIF som konsulent, skal ha blitt tatt i samråd mellom Seeberg og assisterende generalsekretær Øystein Dale. Dale er den eneste som skal uttale seg på vegne av NIF.

– Hvorfor ble ikke stillingen lyst ut?

– For vi skulle ha henne, svarer Dale.

– Kan det være at det kunne vært andre gode søkere om man hadde lyst ut?

– Ja, det er tenkelig. Men vi ville ha en som vi var helt sikre på at var veldig dyktig på akkurat det å arrangere, planlegge, koordinere og få ting til å skje. Og hun var tilgjengelig og hadde bevist sin dyktighet. Og vi valgte henne, svarer Dale, og legger til:

– Vi er ikke forpliktet til å lyse ut. Men vi lyser ut. Som prinsipp gjør vi det. Men i den konkrete stillingen, som er veldig spesiell, så valgte vi å plukke den vi visste ville være best egnet.

Skipresident Erik Røste skriver i en e-post at han ikke kjenner til hvilke vurderinger Norges idrettsforbund gjorde da hans kone ble ansatt.

«Jeg var selvsagt ikke involvert og hadde ikke påvirkning på ansettelsen. Alle spørsmål knyttet til ansettelser i Norges idrettsforbund er det Norges idrettsforbund som må besvare», skriver Røste.

Elin Ørjasæter, som er førstelektor ved Høyskolen Kristiania og underviser i HR og personalledelse, er tilhenger av utlysning.

– Det er veldig uklokt ikke å lyse ut eksternt. Idrettsforbundet er ikke en privat bedrift, men en stor organisasjon hvor det bør være størst mulig åpenhet. Hensynet til den som får stillingen tilsier at det er viktig at alle ser at det har vært konkurranse om stillingen, sier Ørjasæter.

Førstelektoren mener det kan være lurt å bruke eksterne konsulenter i en ansettelsesprosess hvor det er sterke bånd gjennom familie og nære venner, at prosedyrene for åpenhet rundt ansettelsesrutiner er desto viktigere.

– Det bør være aktsomhet særlig i idretten, for på dette feltet vil det bli tette bånd, da er det viktigere å utlyse alle stillinger.

Marit Almåsvold Røste har fått fire spørsmål fra VG, om hva hun tenker om at stillingen ikke ble utlyst og om nærhet i relasjoner ved ansettelser.

«Jeg synes det er merkelig at VG ber meg vurdere om jeg er kvalifisert for denne jobben. Det må jo Norges idrettsforbund svare på. Men jeg tar det for gitt at jeg ble valgt ut fra kvalifikasjoner og erfaringer fra tidligere jobber.

Jeg har vært i idrettsrelaterte jobber i nærmere 30 år og har blant annet bakgrunn fra OL på Lillehammer, VM på Ski i 2011, organiserte turer for sponsorer og andre gjester til utallige VM, World Cup og landskamper i fotball gjennom jobb i eventbransjen. Jeg har også vært styreleder i Opplands største idrettslag, styremedlem i idrettskrets og idrettsråd på frivillig basis. Håper VG synes dette er minst like relevant som at jeg er kona til Erik Røste. VG har sikkert de beste hensikter når de nå vil granske mine kvalifikasjoner, men ærlig talt, det er ikke vanskelig å lese mellom linjene hvordan VG ønsker å fremstille denne saken; at jeg har fått jobb i NIF på bakgrunn av Eriks posisjon og hans relasjoner. Kanskje er svaret på VGs insinuasjoner veldig enkelt, nemlig at NIF mente at jeg var kvalifisert for jobben i arrangementsavdelingen», skriver Almåsvold Røste.

Inge Andersen skriver i en e-post at han ikke hadde noe med ansettelsen av Marit Almåsvold Røste å gjøre.

«Arbeidet med å styrke kompetanse- og arbeidsressursene i NIFs arrangementsavdeling i 2012/2013 ble ledet av daværende ass. generalsekretær Øystein Dale og NIFs arrangementssjef, Elisabeth Seeberg. Jeg meldte meg inhabil i den aktuelle ansettelsesprosessen, da Øystein Dale og Elisabeth Seeberg fortalte at Marit Røste var en kandidat», skriver Andersen i en e-post til VG.

Denne artikkelen handler om Erik Røste

Inge Andersen