Bekreftet: Hovland klar for Rosenborg

Rosenborg og Sogndal er enige om en overgang for Even Hovland (29). Det bekrefter Sogndal i en pressemelding.

Forsvarsspilleren har signert en 3,5-årskontrakt med klubben.

– Vi ønsket å ha med oss Even videre, men spillere vokser ut av klubben. Sånn er det bare, og det er nok Even et eksempel på, sier Sogndal-trener Eirik Bakke til Sogndals hjemmesider.

Han legger til at Hovland har ambisjoner om å spille seg tilbake på det norske A-landslaget, og at spill i OBOS-ligaen derfor ikke er ideelt. Da Rosenborg kom på banen hadde ikke klubben mulighet til å beholde ham.

– Even har vært god i oppkjøringen og satt et fundament inn mot sesongen. Jeg vet, og vi andre i Sogndal vet, at når Even er på det nivået han er nå er det vanskelig å beholde ham, sier Bakke.

Midtstopperen har 24 kamper for det norske A-landslaget. Den tidligere Molde-kapteinen kom fra Nürnberg til Sogndal i fjor sommer.

Zekhnini også RBK-klar

Dette er ikke første spiller Rosenborg har sikret seg på overgangsmarkedets siste dag. Tidligere i dag ble det klart at også den tidligere Odd-spilleren Rafik Zekhnini lånes ut til trønderne fra Fiorentina. Han blir Rosenborg-spiller frem til 30. juni.

Han kan bidra med å fylle hullet etter en skadet Samuel Adegbenro på venstrekanten. Han er ute i flere uker etter at han skadet seg i en treningskamp mot Ranheim.

Rosenborg står bare med to poeng på tre kamper så langt denne sesongen, og ligger på en 12.-plass i Eliteserien.

