SEIERSGLIS: Ole Gunnar Solskjær klapper Etzaz Hussain på hodet etter seieren over Tromsø på Aker Stadion 2. påskedag. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB scanpix

Solskjær om RBK: - Går det galt én kamp eller to, kjøper de én eller to

Publisert: 05.04.18 06:46

MOLDE (VG) Ole Gunnar Solskjær (45) var forberedt på at Rosenborg ville vise økonomiske muskler etter trøndernes svake sesongstart.

– Går det galt én kamp eller to, så kjøper de én eller to til. Det er ingenting jeg kan gjøre med det, bortsett fra at vi må gjøre jobben vår. Det er den verden vi lever i, sier Molde-manageren.

Han sier det uten synlig bitterhet og uten behov for å gi et stikk til Rosenborg, og før det ble offentlig kjent at agentkompisen Jim Solbakkens klienter Rafik Zekhnini og Even Hovland går til erkerivalen.

– Det er deres privilegium å ha veldig gode fotballspillere på laget. Vi har litt mindre å rutte med, men vi kan gjøre gode ting her også, sier Solskjær, som har invitert VG inn på kontoret sitt på Aker Stadion.

Godter seg ikke

Maks Molde-poenguttelling mot Sandefjord, Haugesund og Tromsø, kombinert med en skuffende Rosenborg-åpning, gjør at søndagens oppgjør mellom klubbene har fått en ekstra dimensjon.

– En kjempetest mot et veldig godt fotballag som ikke har fått poengene de har fortjent. Det er DEN vanskeligste bortekampen i sesongen. Fullt trøkk. Men også den artigste kampen, og den mest utviklende kampen for spillerne. Vi får se hvor langt vi har kommet, beskriver Solskjær.

– Hvordan er ditt forhold til RBK?

– Jeg spilte her og ble nummer to bak Rosenborg selv. Så RBK har vært det beste laget i Norge i mange år, og de tre siste årene. Mitt forhold er ikke noe annet enn at jeg ser på dem som favoritter til å vinne serien. Det er noe vi må prøve å strekke oss etter.

– Hva føler du når det går dårlig for dem?

– Jeg kan ikke si at jeg godter meg. Alt jeg tenker på er at vi skal være gode.

Molde har selv blitt stemplet som et «kjøpelag», som da Odd-trener Dag-Eilev Fagermo sa at «bare oljefondet er større enn lommeboken til Molde» i 2014, noe som gjorde daværende Molde-sjef Tor Ole Skullerud forbannet.

– Henter sjelden superstjerner

I årets lag er Eirik Hestad (22) fra Molde og Fredrik Aursnes (22) fra Hareid nøkkelspillere med lokal tilhørighet. I tillegg har spennende, unge folk som Petter Strand (23), Mathias Normann (21), Martin Ellingsen (22) og Erling Braut Håland (17) viktige roller – eller de vil få det i løpet av sesongen.

Tobias Svendsen (18) er en annen Molde-gutt Solskjær har troen på.

– Kulturbærere, som vet hva som kreves, er viktig. Eirik Hestad er i sin beste form, og Aursnes kan man også kalle lokal, selv om han er sunnmøring. Han vet hvordan det er å bo på Vestlandet.

– Kombinasjonen av unge og sultne spillere og en god start kan bli en suksessfaktor?

– Klart det. Jeg tror de har det kjekt sammen. De er kompiser. Det er ikke store plassen, og jeg ser jo at de henger sammen og at det er et godt miljø. Det samme gjelder når det har gått dårlig. Det er en styrke da også at vi er tett på hverandre, mener Solskjær – før han legger til:

– Vi er klar er over at det er tidlig..

– Dere ble stemplet som «kjøpelag». Har dere vært bevisst på å få frem egne talenter?

– Vi er nødt til å få frem våre egne gutter. Vi har et kjempegodt akademi med fullt av fantastiske trenere. Vi har vunnet junior-NM to ganger på rad nå, med nesten bare lokale spillere, selv om en og annen er hentet. Vi visste at vi måtte bytte ut mange spillere i 2015 og 2016, og derfor trenger vi ikke hente så mange nå.

– Vi har gjort en god jobb tidligere, og jeg stoler på de som er her. Jeg kunne ha sittet her med et par andre spillere som kanskje har et navn som gjør folk spent, men jeg stoler på de her, sier Molde-sjefen.

– Vi ser alltid etter forsterkninger, men ser du på historien, så henter vi sjelden superstjerner. Vi henter gode, unge spillere som blir solgt når de blir enda bedre.