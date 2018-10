HELTER: Christian Sørum og Anders Mol feirer seieren i sveitsiske Gstaad i sommer. Mens Mats Wilander (t.h.) kjemper for en kvartfinaleplass i US Open i 1986. FOTO: AP

Sandvolleystjernene samarbeider med legenden Mats Wilander

2018-10-31

Norge er sensasjonelt blitt verdensledende i sandvolleyball. Nå har de innledet samarbeid med svensk tennis for å vinne gull i Tokyo-OL. Og det har allerede vært møter med legenden Mats Wilander til stede.

Landslagstrener Kåre Mol – mannen bak den FIVB-topprankede duoen Anders Mol (sønn) og Christian Sørum – bekrefter at han nylig har vært i Stockholm. Der møtte han Wilander, og den kjente svenske tennistreneren og professoren Karl-Axel Hageskog.

Tema: forbedre serven. Våpen nummer én både i tennis og sandvolleyball.

– Vi er nokså like i tennis og sandvolleyball. De har racket i hånden, mens vi bruker kroppen som racket. Det handler om hvordan vi kan utfordre motstanderen på serve, hvordan vi håndterer det mentale, og hvordan vi kan få motstanderne til å gjøre flere feil når vi server, sier Kåre Mol.

Han forteller at kontakten mellom sandvolleyball og svensk tennis har kommet i stand via Olympiatoppen. Hageskog fikk på magisk vis frem størrelser som Wilander og Anders Järryd til verdenstoppen fra miljøet i Växjö. Wilander toppet verdensrankingen (ATP) fra september 1988 til januar 1989. I løpet av karrieren vant han syv Grand Slam-titler. Nå jobber han som tennisekspert for Eurosport.

– Jeg fikk plukket opp tre-fire verdifulle ting som kan overføres til vår trening. I tillegg til samtaler med Hageskog, som vi kommer til å sparre en del med, fikk jeg møte Mats Wilander, sier Mol.

På spørsmål fra VG om hva Wilander «hadde å komme med» svarer Mol at tennislegenden åpenbart var imponert over hvor fort to unge norske gutter har spilt seg til topps i verden i løpet av en hektisk sommer.



– Han var veldig imponert, sammen med Hageskog, og påpekte hvor ekstremt krevende det er å bli best i verden i den idretten du driver med. De har vært gjennom den prosessen, og jeg følte at vår suksess ble møtt med stor respekt, sier Mol.

I løpet av 34 dager i sommer vant Anders Mol og Christian Sørum EM-gull, to prestisjeturneringer (Wien og Gstaad), og finalen i verdensserien i Hamburg. Sist helg gikk de også til topps i en turnering (OL-kvalifisering) i Las Vegas.

Ikke nok med det; de har spilt inn til sammen 2,6 millioner kroner i prispenger ifølge Norges Volleyballforbund. Litt av en overgang for to gutter som har levd på penger fra snille foreldre, og hjelpsomme sponsorer inntil det store gjennombruddet i år.