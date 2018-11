AVGJORDE: Alexander Søderlund sendte Rosenborg til finalen. Foto: Bjørn S. Delebekk, VG

Søderlund sendte Rosenborg til cupfinale på overtid

LERKENDAL (VG) (Rosenborg – Start 2–1) Med siste tellende spark på ballen sendte innbytter Alexander Søderlund (31) Rosenborg til cupfinalen med en kanon.

Der Start satte sine beste spillere på benken, spilte Rosenborg-reservene en svært viktig rolle. Innbyttene Pål André Helland og Alexander Søderlund ble avgjørende for at Rosenborg tok seg til nok en cupfinale.

– En ny finale er alltid kjekt. Vi er litt bedre i andreomgang. Det er litt som resten av sesongen. Litt humpete, sa Søderlund til NRK etter kampen.

Byttet halve laget

Trener Kjetil Rekdal valgte å gjøre hele seks endringer fra laget som tapte 1–3 for Molde mandag kveld.

– Dem har ballen del. Det er surt å tape. Men vi hadde ikke så lyst på ekstraomganger heller med tanke på søndagen, sa Rekdal til NRK etter å ha tapt på overtid.

I tillegg sonet midtstopperkjempen Damion Lowe karantene. Laguttaket til Start-treneren tiltrakk seg umiddelbart reaksjoner på sosiale medier:

– Rekdal har gjort det meste riktig siden han ankom Kristiansand, men dagens laguttak er nærmest respektløst mot klubben, dens supportere og samarbeidspartnere. Hadde vel vært like bra og spart reiseutgiftene og blitt hjemme, skrev fotballekspert Joacim Jonsson på Twitter.

– Under disse omstendighetene så ja, svarte Kjetil Rekdal før kampstart, på NRKs spørsmål om dette var det best skikkede laget til å ta Start til en cupfinale.

Start spiller en meget viktig eliteseriekamp borte mot Sandefjord, søndag.

– Vi har akkurat spilt en kamp for tre dager til, og vi har en om tre dager som har en større betydning en denne. Vi har falt ned på at det å ha uthvilte spillere mot Rosenborg er det beste for oss nå. Man undervurderer fort de som starter her. Det er ikke noe B-lag, fortsatte Start-sjefen.

Forferdelig førsteomgang

Rosenborgs Mike Jensen gleder seg til cupfinale.

- Det var dårlig tempo i førsteomgang, oppsummerer Jensen til NRK.

Rosenborgtrener Rini Coleen slaktet eget lag.

– Det føles bra nå, men førsteomgang var ikke akseptabel for Rosenborg. Jeg er så skuffet over førsteomgang. Alt måtte bli helt annerledes i andreomgang, sa Coleen til NRK.

Flest ganger i semifinalen uten å nå finalen 7 Start (1975, 1978, 1988, 2000, 2006, 2011, 2018) 6 HamKam (1969-71, 1973, 1987, 1989) 5 Steinkjer (1961, 1970, 1976-77, 1983)

4 Stavanger IF (1912, 1914, 1929-30)

4 Lisleby (1931-32, 1936, 1945)

«Vi er på vei til Ullevaal» Sang et par-hundre tilreisende Start-tilhengere fra kampstart. Et sted de på 113 år aldri har vært – i en cupfinale, vel å merke.

Etter 32 minutter var de på god vei. Eirik Wichne slo et strålende innlegg på bakre stolpe til en Niklas Sandberg som headet ballen i motsatt hjørne. Markeringen fra Vegar Eggen Hedenstad var ikke-eksisterende.

Snytt for straffe?

Få minutter før scoringen hadde Wichne fått en tøff dytt i ryggen av Tore Reginiussen, hvor dommer Ola Hobber Nilsen like gjerne kunne pekt på straffemerket – men han vinket spillet videre.

Etter hvilen så RBK sterkere ut, mye takket være innbytter Helland. Vingen slo en nydelig tvers over i sekstenmeter, på bakerste ventet Nicklas Bendtner – som scoret sikkert. Dansken så også mye friskere ut etter pausen.

PS! Dermed blir det cupfinale mot Strømsgodset søndag 2. desember på Ullevaal stadion.