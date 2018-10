HARD SKYTS: Travis Tygart, som er sjef for USADA, har blitt profilert som en nådeløs kritiker av antidopingarbeidet til den olympiske komité. Her gir han et vitnemål i Washington i 2017. Foto: Susan Walsh / TT NYHETSBYRÅN

USAs antidopingsjef «sjokkert» over IOCs stillhet etter mobbeanklager

Beckie Scott, som tidligere var medlem av utøverkomiteen til verdens antidopingbyrå (WADA), hevdet fredag at hun har opplevd «bøllete» og «umyndiggjørende» oppførsel fra WADA-ledelsen. Nå får den internasjonale olympiske komité (IOC) refs for sin unnfallenhet i saken.

– Jeg opplevde at jeg ble behandlet uten respekt, med upassende kommentarer og gestikulering. Generelt var det en veldig avvisende holdning, forklarer Scott i fredagens intervju med BBC .

Scott ble olympisk mester på langrenn under lekene i Salt Lake City for 16 år siden, og valgte å trekke seg fra utøverkomiteen i protest mot at Russlands antidopingbyrå (RUSADA) ble ønsket velkommen tilbake til WADA. Hun beskriver oppførselen som «bøllete» og «umyndiggjørende».

– Oppførselen som ble rettet mot meg, var fra medlemmer av den olympiske bevegelsen, som igjen er medlem av WADAs eksekutivkomité, forklarte Scott om ubehagelighetene.

– Sjokkerende mislykkes

IOC, som eier halvparten av WADA sammen med de respektive medlemslandenes myndigheter, har så langt ikke kommentert anklagene fra Scott. Det får sjefen for USAs antidopingbyrå (USADA), Travis Tygart, til å rette kraftig skyts mot den olympiske organisasjon.

– At de nåværende IOC-lederne så sjokkerende har mislyktes i å fordømme de seriøse anklagene om mobbing fra en av sine medlemmer, viser deres sanne farger og feilslåtte prioriteringer, sier Tygart i en uttalelse til nettstedet InsideTheGames, som skriver om idrettspolitikk .

Også Linda Hofstad Helleland , som var en nær støttespiller til Scott da de kjempet mot RUSADAs innlemmelse tilbake i WADA, kom lørdag med en støtteerklæring til kanadieren på Twitter. «Denne oppførselen vil aldri være akseptabel», skrev hun – Tygart går enda hakket lenger:

– Mens resten av verden fordømmer mobbingen som Scott adresserte, forteller stillheten fra IOC, sammen med at de ikke fordømmer statsorganisert doping og hacking av uskyldige utøvere, alt du trenger å vite om ledelsen på toppen av IOC i 2018, sier han i den knallharde uttalelsen.

Ingen kommentar

IOC selv avslo å komme med en egen uttalelse til nettstedet InsideTheGames, og henviste heller til en pressemelding fra WADA denne helgen. Der benektet de alle former for mobbing, men erkjente at det var anspent stemning da RUSADA ble diskutert.

– Etter noen av innspillene til Scott på eksekutivkomiteens møte forrige måned, var det diskusjoner om flere temaer, og i denne delen av møtet var det anspent stemning, som førte til at flere kommentarer fra alle sider reflekterte at de hadde sterke meninger, står det i pressemeldingen.

RUSADA ble stemt tilbake inn i WADA med ni stemmer mot to den 20. september. VG-kommentator Leif Welhaven kalte det «et svik» mot den internasjonale idretten .

PS! I starten av desember skal det internasjonale friidrettsforbundet (IAAF) ta sin avgjørelse om de ønsker russisk friidrett tilbake i varmen. To nordmenn er sentrale: Den europeiske friidrettspresident Svein Arne Hansen, og leder av et spesialutvalg, Rune Andersen.