BANKERKUSK: Øystein Tjomsland, her med mangemillionæren Tekno Odin, både trener og kjører kapable Waxen, som er ubeseiret på fem starter i hans regi. Tjomsland har også en god vinnersjanse med seiersmaskinen Magnums Othello. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

Kveldens travtips: V76-banker overlegen feilfritt

Publisert: 11.07.18 11:34

SPORT 2018-07-11T09:34:11Z

Sørlandets Travpark overtar taktpinnen for V76-kjøringen denne gangen, og bankeren er soleklar.

Waxen har vært fantastisk god og er ubeseiret på sine fem starter i Øystein Tjomsland-regi.

– Det er kun galoppen som kan felle Waxen. Ellers er det snakk om en klink vinner. Rock'n Rolling er også en klar bankerkandidat. Han har vunnet sine to siste starter og tapte kun for gode Thankful tredje sist, sier Anders Olsbu, VGs travekspert.

Dagens banker:

Waxen (V76-3) har vært mektig. Har kapasitet langt utover grunnlaget og tar sin sjette strake.

Dagens luring:

Roli Eld (V76-6) gjør en svært spennende start i regi av Frode Hamre, som har forbedret mange kaldblods.

Her er Olsbus V75-tips til Sørlandets Travpark:

Lite V76-forslag (store bokstaver): 378 kroner

Stort V76-forslag (over streken): 2304 kroner

V76-1 (2140ma)

3 MADELEN L.T.C.

1 ULTIMATE PHOTO

———————————-

8 Greyhound d'Estino

5 Whatsoflying S.S.

6 Conquestador B.R.

7 N.Y. Diamond In The Sky

2 Anazai

4 Gary Hoist

Løpet:

To hester peker seg ut i V76-innledningen. Den som kommer foran av Madelen L.T.C. og Ultimate Photo sitter med de beste kortene. Om de ikke kjører hverandre i "hjel", tror jeg en av dem vinner.

Favoritten:

Madelen L.T.C. var god toer i et hoppeløp på Oslo Grand Prix-dagen sist. Hun tok føringen og passerte i 1.09-fart da. Eirik Høitomt tok opp ut av siste sving for ikke å slippe Waffle Cone løs fra lederrygg. Madelen L.T.C. kunne dermed ikke stå i mot Firewire til slutt. Sistnevnte fikk et fint løp i annet utvendig. Hadde Høitomt kjørt unna, kunne hoppa blitt slått av Waffle Cone. Uansett gikk hun solide 1.10,4. Fjorårets hoppe-Derby-vinner er meget rask fra start, og klarer hun å ta en lengde på Ultimate Photo har hun en god sjanse til å lede hele veien. Sjanseartet ellers.

Outsiderne:

Greyhound d'Estino viste seg fra sin beste side sist. Overtok i første sving og åpnet i 1.09-fart. Likevel klarte han å holde unna for godt avsluttende Sejr Gammelsbæk. Gangen før satt Buer-traveren fast i lederrygg. Står sjanseartet til ytterst på vingen, men feltet er lite og han kan fort ende på trippelen igjen.

Luringen:

Ultimate Photo har vært god til to strake seirer. Har overtatt etter cirka 500 meter i de løpene. Hamre-traveren er bra fra start og klarer han å forsvare sporet, kan han holde unna, om åpningen ikke blir morderisk.

Startsiden:

Madelen L.T.C. er lynrask fra start og vil prøve å ta en lengde på Ultimate Photo. Anazai er heller ingen sinke, men ønsker nok ryggløp.



V76-2 (1609ma)

7 HINGIS TRANSS R.

10 AVENUE BOULEVARD

9 J.T.'S MONEYPENNY

1 DEMERARA

2 CIRCE DES EMOIS

3 GRACELAND E.P.

6 DARLING AM

8 Lady Revenue

———————————-

4 Poussieres la Vie

5 Ina's Ballerina

Løpet:

Et åpent løp, hvor jeg nærmest helgarderer i dette hoppedivisjonsløpet.

Favoritten:

Hingis Transs R. gjør en spennende debut i regi av Trond Anderssen. Nederlender var toer i fem av tolv løp fjor, men vant ingen. I debutsesongen var hun på trippelen i fire av seks, hvorav to endte med seirer. Anderssen-stallen holder absolutt toppform, og jeg blir ikke overrasket om Hingis Transs R. vinner på direkten og får hull på seiersbyllen igjen.

Outsiderne:

J.T.'s Moneypenny var god toer bak Bellatrix i V75 på Forus sist. Gangen før var han overlegen fra tet i billig lag, nettopp her på Sørlandet. Hun er kanskje best i front, men går også gode løp bakfra og står til for en fin reise. Med tempo stiger sjansene.

Demerara fikk dødens i kvalifiseringen til Jarlsberg Grand Prix for hopper sist og kunne naturlig nok ikke gjøre seg gjeldende. Men hun holdt farten bra, selv om det ikke ble premie. Langt enklere i mot her. Hun kan vinne om hun ikke blir sittende fast.

Luringen:

Avenue Boulevard viste seg fra sin beste side sist, hvor hun tok en sterk seier fra dødens foran Mira Prawo. Gangen før ble hun tredje i et løp gode Forever Peace vant. Ble stri i tet da og ble passert på siste bortre. Viser hun seg fra sin beste side og det blir litt tempo i front, kan hun runde alle.

Startsiden:

En noe åpen startside. De fire innerste kan løse bra. Hingis Transs R. er heller ingen sinke om det laddes.

V76-3 (2140ma)

3 WAXEN

———————————-

10 Sølv Gutt

9 Eikronja

7 Komnes Bork

8 Bjønnum Baus

4 Lome Perla

2 Dag Eldmi

5 Irma H.R.

11 Kagge Luna

6 Kvindølen

1 Hålands Prinsen

Løpet:

Waxen er overlegen om han bare holder seg til rett gangart.

Favoritten:

Waxen har imponert voldsomt for Øystein Tjomsland og er ubeseiret på sine fem starter i hans regi. 5-åringen har kapasitet langt utover sitt grunnlag. Galoppen ligger litt på lur, men feilfritt lar han seg neppe slå. Järvsöfaks-sønnen løste bra bak bilen femte sist og tok teten da. Skal uansett regnes med en solid sjanse.

Outsiderne:

Sølv Gutt feilet direkte sist, men kom fort ned i annet utvendig. Overtok på siste bortre, men måtte se seg knepent slått av Gomnes Hans T. Tredje sist vant han greit fra tet, mens han satt fast med alt igjen nest sist.

Luringen:

Komnes Bork feilet etter 700 meter i tøff konkurranse i Erik Garbergs minneløp sist, men kom flott tilbake til femte i et løp gode Hugo Bäck vant. Ble treer etter Sølv Gutt med startgalopp nest sist og tapte kun for Waxen nest sist, dog klart. Feilfritt er han en av flere som kjemper om en trippelplass bak den store favoritten.

Startsiden:

En feilfri Waxen kan sitte tidlig i tet.



V76-4 (2640mv)

3 ROCK'N ROLLING

1 Gentle Voice

———————————-

7 Grace Yoga

6 Bailiss

4 Louis d'Estino

10 Classic Dream

11 Soros Kronos

5 Circus Va Bene

9 Make My Day T.J.

2 Almost Genius

8 Julia Early

Løpet:

Rock'n Rolling er en bankerkandidat.

Favoritten:

Rock'n Rolling har vært meget bra i sine siste starter. Har tatt to strake fra henholdsvis dødens og tet. Tredje sist tapte han kun for stortalentet Thankful. 3-åringen skal regnes med en god sjanse igjen.

Outsiderne:

Grace Yoga hadde krysslammelse sist. Med tanke på det gikk hun et godt løp til femte. Har gått fine løp hver gang og kan fort ende på trippelen som hun har gjort i fire av seks løp hittil i år.

Luringen:

Gentle Voice har vunnet to av tre løp, men måtte se seg klart slått av Rock'n Rolling nest sist. Om han ikke er klart forbedret, må han muligens nøye seg med annenplassen bak ham igjen.

Startsiden:

Rock'n Rolling kan ta føringen.



V76-5 (2140ma)

10 MAGNUMS OTHELLO

2 MOE TYR

8 GODTEPÅSEN

———————————-

6 Trø Flax

7 Furderud Svarten

9 Åspe Prinsen

12 Vikson

3 Dæmro Svarten

5 Torden Prinsen

4 Gyldenlinn

11 Stjerne Bo

1 Stjerne Smell

Løpet:

Tre hester er normalt heldekk her.

Favoritten:

Magnums Othello har vært helt fantastisk med hele 14 seirer på 17 forsøk og er en vinnerhest av rang. 5-åringen møter stadig bedre hester, men vokser med oppgavene. Sist vant han greit foran Trø Flax. Står i bakspor i nå, men klaffer det bare litt kan Tjomsland-hesten runde til seier igjen, men han møter et par gode og kommer ikke til duket bord.

Outsiderne:

Godtepåsen har vært stabil og god i det siste. Har vært blant de to første i syv av sine åtte siste starter. Sist var han overlegen i billig selskap. Gangen før måtte han nøye seg med annen bak Åse Elden i et amatørløp. 6-åringen står ytterst på vingen, men er god fra start. Kommer han seg ned i en fin posisjon, er han nok med der fremme igjen.

Luringen:

Moe Tyr var ikke som best i tøft lag i Erik Garbergs minneløp sist. Gangen før var han god som tredje bak Rofstad Odin og Brenne Banker i Kong Olavs æresløp. Tredje sist vant han lett. Feilfritt og på sitt beste står han ikke tilbake for noen her. En stor outsider.

Startsiden:

Moe Tyr og Godtepåsen er begge raske. Trø Flax er også flink ut, men skal nok uansett ha rygg.



V76-6 (1609ma)

6 TOMELD Ø.K.

8 FINNSKOG SJEFEN

5 ROLI ELD

3 SPIK MOLLYN

4 ASK ELD

10 SJØ KONGEN

———————————-

2 Viktor K.

1 Kolnes Tom

9 Kolnes Kjell

7 Tøffe Toft

Løpet:

Jeg satser på seks hester i et åpent løp.

Favoritten:

Tomeld Ø.K. var mektig i et travritt sist, hvor han ga elitehoppa Ulsrud Tea kamp til døren og tapte med minst mulig margin. Travet radige 1.21,2 da. Holder han seg bare til rett gangart, blir han tung å stå i mot. Men det er det ingen garanti for at han klarer.

Outsiderne:

Finnskog Sjefen spant til tet sist, men kunne ikke stå i mot Briskeby Rauen og Eikmann til slutt. Burde vært litt hvassere da. Er veldig kjapp fra start og skulle han komme foran, stiger sjanene. Legger han godviljen til helt inn, kan han lede lenge, muligens hele veien.

Luringen:

Roli Eld kommer ut i pause og i Hamre-regi. Hesten rapporteres fin i trening og kan være klart forbedret. Skal regnes som en stor outsider på direkten. Det er en vinnervant type som har seiret 17 ganger på 45 forsøk.

Startsiden:

De tre innerste, samt Finnskog Sjefen, kjører om føringen. Muligens skal de to innerste ha ryggløp.



V76-7 (1609ma)

10 HIGHLAND BREEZE

9 MASSIVE SPEED

8 DIGITAL STAR

1 Quickwin

12 Enjoythefuture S.C.

4 Dex Dexter

7 S.M.K. Spirit

6 Thai Voyager

———————————-

3 Sancigar

5 Cox Pomona Grim

2 Cromwells Shadow

11 Doremi

Løpet:

Flere med vinnersjanse i V76-avslutningen.

Favoritten:

Highland Breeze er meget bra på sitt beste, men burde vel ha vunnet sist for å få fullt godkjent. Blir det litt tempo i løpet og det ikke blir for langt frem, kan hun runde til seier, om hun er tilbake i toppslag.

Outsiderne:

Massive Speed har vært flink til annen bak henholdsvis Got You B.R. og Syoss i sine to siste start, dog klart slått. Står til for et fint ryggløp og skal regnes i striden om det blir litt fart over forestillingen.

Luringen:

Digital Star har vært uheldig med sporet igjen. Har stått i spor syv i sine siste tre starter. Nå ble det ytterst bak vingen. Sist gikk han helpigg i mål etter trafikkproblemer. Skulle det klaffe maksimalt med posisjonene, er det ikke umulig. Han fortjener en seier igjen.

Startsiden:

De fire innerste, samt S.M.K. Spirit og Digital Star, kan åpne fort om det laddes. En noe åpen startside.