STJERNEKRASJ: Chris Froome (i hvitt til venstre) og Alexander Kristoff (øverst til høyre) kjørte ut i samme sving og deiset samtidig i bakken på søndagens etappe. Foto: BENOIT TESSIER / REUTERS

Her velter Kristoff over Froome: – Jeg var sjanseløs

Publisert: 15.07.18 16:16 Oppdatert: 15.07.18 17:54

ROUBAIX/OSLO (VG) Alexander Kristoff (31) var i bakken to ganger på en av de mest dramatiske Tour de France-etappene på mange år.

Søndagens spektakulære brosteinsetappe var på forhånd pekt ut som en av Alexander Kristoffs og Edvald Boasson Hagens største sjanser til å vinne i årets Tour de France.

Men da Greg Van Avermaet (33), Yves Lampaert (27) og John Degenkolb angrep i det nest siste brosteinspartiet, cirka 16 kilometer før mål, knuste de håpet om norsk jubel i Roubaix.

Kristoff maktet ikke å følge, mens Boasson Hagen satt for langt bak i restene av feltet.

– Jeg veltet to ganger underveis, og det koster alltid mye krefter å komme tilbake igjen. Jeg hadde ikke gode nok ben til å henge med de beste da de kjørte, sier Kristoff - full av støv etter en lag dag på dårlige veier i Nord-Frankrike.

På oppløpet hadde Degenkolb grei kontroll på de to andre og sikret sin første etappeseier i Tour de France noensinne.

– Ren lykke. Jeg har jaget denne seieren så lenge, og det er veldig vanskelig å beskrive, forteller Degenkolb, med tårene trillende, i det offisielle seiersintervjuet.

For to og et halvt år siden var Degenkolb involvert i en stygg ulykke, da han og seks av hans lagkamerater ble påkjørt i av en bilist på en treningstur i Spania.

– Alle sa at jeg ikke ville komme tilbake etter ulykken, men jeg sa at jeg måtte vinne etter ulykken, forteller søndagens vinner.

Nordmennene ikke med da toget gikk

Kristoff, som fikk et hardt møte med underlaget under Paris-Roubaix i vår, fikk trøbbel underveis også søndag. Først ble han hindret av en velt foran seg og tapte 25 sekunder på en brosteinssektor.

Deretter gikk han og blant annet Chris Froome (Sky) i grøften på et brosteinsparti. Utenfor lagbussen til UAE fikk Kristoff se bildet VG bruker i denne saken.

– Han foran meg veltet. Jeg lå i tredjeposisjon, så plasseringen min var det ikke noe i veien med. Jeg kom nesten rundt, men skled siden jeg må svinge såpass brått. Da var jeg sjanseløs, forklarer Kristoff.

Han har aldri vunnet Paris-Roubaix og tok nederlaget på den niende etappen av årets Tour med fatning.

– Hva har de to veltene å si for sjansene dine?

– Det er aldri positivt. jeg fikk et slag på hofta også, så jeg var ikke helt konge etterpå. Men det er mulig jeg hadde stivnet uansett. Jeg tror ikke det hadde gått selv uten velt. De er sterke, sier Kristoff.

Han gir seg selv terningkast 3 etter den første uken av årets Tour. Neste sjanse blir på etappe 13, mener Kristoff.

– Det var utrolig mange velt i dag. Prøv å sett ord på etappen?

– Det er som Roubaix. Men jeg følte at farten var litt roligere. I Roubaix har man ikke sjanse til å komme tilbake, men her kom jeg tilbake to ganger. Men jeg skulle gjerne unngått velt, sier Kristoff til VG i Roubaix.

Alle tre kom seg raskt tilbake på sykkelen, og snaut fire mil før mål var både Kristoff og Boasson Hagen fint plassert i første gruppe bak bruddet som ble spist opp før avgjørelsen. Men nordmennene satt ikke i posisjon til å følge med da det avgjørende angrepet kom.

– Jeg satt for langt bak inn i partiet, og da så jeg ikke at de gikk, forteller Boasson Hagen til VG.

Nordmannen endte på 9.-plass, på samme tid som Kristoff.

Porte brøt etter fall

Dramatikken startet tidlig i den 156,5 kilometer lange løypen fra Arras Citadelle til Roubaix, da BMC-sammenlagtkandidaten Richie Porte tårevåt måtte bryte rittet etter en velt allerede før første brosteinsparti.

Porte, som var en av de største favorittene i årets Tour, brøt også fjorårets ritt på grunn av en velt.

De største lagene gjorde alt de kunne for å holde sine sammenlagtkandidater unna trøbbel på de 15 brosteinspartiene, men det holdt ikke for alle. Froome, Mikel Landa (Movistar), Rigoberto Úran (EF Educations) og BMCs Tejey van Garderen deiset alle i bakken og AG2Rs Romain Bardet punkterte hele tre ganger.

BMC ble dagens største taper. Med Porte ute, var Van Garderen det eneste håpet i sammendraget, men amerikaneren syklet i mål nesten fem og et halvt minutt bak Degenkolb og de andre sammenlagtfavorittene i mål.

– Er det for farlig å ha slike etapper i Tour de France?

– Det er spennende og publikumsvennlig. I Tour de France bør det være elementer av alt mulig for å kåre den beste syklisten, sier Alexander Kristoff.

Samtidig kom både Froome og Geraint Thomas i mål helt i front. Det samme gjorde Nairo Quintana etter svært imponerende kjøring av Movistar på brosteinen. Det er ikke et underlag som normalt passer det spanske laget godt.

Mandag får Tour de France-rytterne en etterlengtet hviledag, før de tirsdag beveger seg inn i alpene.