FALT ØKONOMISK: Zoi Sadowski-Synnott fra New Zealand under X Games-finalen i Big Air på snowboard for kvinner på Fornebu i mai. Foto: Hagen, Fredrik / NTB scanpix

X Games gikk fem millioner i underskudd – vil satse enda mer

Publisert: 27.06.18 13:23

X Games-sjef Henning Andersen (50) vil satse enda tøffere neste år, selv om årets actionsporteventyr endte med fem millioner i underskudd etter ski, snowboard og skateboard-konkurransene i sommervarmen på Fornebu og i Oslo.

– Alle leverandørene vil få betalt i tide, og vi behøver ikke tære på egenkapitalen vår. Det er alltid et mål for oss utvide, med visjonen om å arrangere verdens største actionsport-event i 2020, svarer Henning Andersen på VGs spørsmål om millionunderskuddet og planen om et enda større X Games Norge neste år.

Henning Andersens selskap SAHR og det amerikanske eierselskapet ESPN står bak X Games Norge. De to første konkurransene i 2016 (Oslo) og 2017 (Hafjell) gikk med overskudd. Denne gangen, i 2018, er de totale utgiftene 38 millioner, med et underskudd på fem millioner kroner.

Staten ved kulturdepartementet bevilget 18 millioner til X Games 2018 med skateboarding i Skur 13 på Filipstadkaia i Oslo og til Big Air -konkurransen på snowboard og ski på Fornebu. SAHR/ESPN fikk også tre millioner fra Bærum kommune og Akershus fylkeskommune.

Underskuddet må SAHR/ESPN selv betjene, med 50 prosent hver. Fem millioner i minus skyldes ifølge Henning Andersen sviktende billettsalg: Budsjett seks millioner, faktisk salg 3,2 millioner. 7121 billetter ble solgt, mot budsjettert 14.000.

Som følge av billett-minus ble det solgt mindre mat og drikke, og sponsorinntektene falt i forhold til budsjetterte 11 millioner. Det utgjør 2,2 millioner, «pluss» minus 2,8 fra billettsalg – totalt fem millioner.

Disney-eide ESPN har etter alt å dømme ingen problemer med å betale kreditorene 2,5 millioner. Henning Andersen insisterer på at SAHR ikke vil ha problemer med det. Selskapet må heller ikke ta av egenkapitalen som er bygd opp etter et overskudd på fem millioner de to foregående årene.

Underskuddsgarantien vil bli dekket opp av tiltenkte provisjoner som følge av suksess, som sånn sett nå uteble.

Henning Andersen peker tre årsaker til den økonomiske X Games-nedturen: 1) Rettighetshaver NRK ble rammet av streik i begynnelsen av X Games-uken midt i mai. Det medførte sterkt redusert promotering av utøverprofiler og konkurransene. 2) Antall såkalt unike media-artikler var 900 i forbindelse med X Games i fjor vinter, nå talte Andersen & co. opp til 300 (antagelig en NRK-strekfølgefeil) 3) Det var ekstremt varmt og godt vær, «folk» dro på hytta eller stranden.

Dette skremmer ikke Henning Andersen og ESPN fra å slå på stortrommen når det gjelder X Games 2019. Det arrangementet er garantert nye 18 millioner fra kulturdepartementet. I tillegg har SAHR søkt Oslo kommune om en bevilgning på seks millioner, mot at X Games åpner på Rådhusplassen, og seks millioner fra Bærum kommune og Akershus fylkeskommune – det vil si opp tre millioner fra 2018.

Det ferske X Games-programmet for fredag 29. mars til søndag 31. mars 2019 inneholder nemlig Moto X og BMX, i tillegg til de «vanlige» konkurransene for skateboard, freeski og snowboard.

Moto X er den spektakulære utgaven av motorsykkelkjøring, over hopp og ramper à la André Villa .