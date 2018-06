MONOPOL: Norsk Tipping har enerett på fotballtipping i Norge. Foto: Kallestad, Gorm / NTB scanpix

TV 2 og Norsk Tipping i navnestrid

Publisert: 15.06.18 15:07

SPORT 2018-06-15T13:07:09Z

Kommer du til å tenke på Norsk Tipping når TV 2 snakker om «Tippekampen» og «TV 2 Tippekampen»? Det mener Norsk Tipping, som ønsker å forhindre TV 2 i å bruke navnene.

Navnestriden er stelt i stand som følge av at TV 2 har registrert varemerkene «Tippekampen» og «TV 2 Tippekampen». Det synes ikke Norsk Tipping noe om.

De har lagt inn en protest mot søknaden – og krever at varemerkene ikke registreres.

– Norsk Tipping har en rekke registrerte rettigheter som inneholder begrepet «tipping» og «tippe» [ ...] Spesielt peker vi på at registreringene for Tippeligaen både er likt fonetisk og assosiativt, og at en forbruker vil tenke at en «tippekamp» må være knyttet til «Tippeligaen». Faren for forveksling er stor, heter det i innsigelsesbrevet sendt inn til Patentstyret av Haakon Thie Lie i Leogriff på vegne av Norsk Tipping.

Norsk Tipping argumenterer for at Eliteserien lenge het Tippeligaen (fra 1990 til 2016), sponset av Norsk Tipping, og at en forbruker vil kunne forbinde varemerket «Tippekampen» med Norsk Tipping.

– For all fotballtipping så har Norsk Tipping enerett i Norge. Når TV 2 bruker «Tippekampen» kan det oppfattes som om de har en avtale som er knyttet til denne eneretten. Dette er villedende og varemerkelovens § 15 b må derfor brukes, mener Norsk Tipping, og peker også på at samme lovs § 16 a) og b) kommer til anvendelse.

Knut A. Bostad i Patentstyret forteller at de har latt «TV 2 Tippekampen» gå til registrering fordi Patentstyret mener at det er «TV 2 som bærer navnet», at TV 2 kan bruke «Tippekampen» i annonse- og reklamevirksomhet, men ikke i forbindelse med TV-kamper, spill og kringkasting av TV-kamper.

Hadde det ikke vært for Norsk Tippings innsigelser, ville TV 2 ha kunnet benyttet seg av «TV 2 Tippekampen», og i visse tilfeller også av «Tippekampen». Men nå blir det omkamp.

– Nå blir det opp til TV 2 å uttale seg, og etter det vil Patentstyret ta en avgjørelse. Dersom man fortsatt er uenig, kan man anke til Patentstyrets klageinstans og i siste tilfelle til domstolene, forklarer Bostad, som også bemerker at TV 2 kan anke avgjørelsen om registreringsnekt for «Tippekampen» i forbindelse med TV-kamper, spill og kringkasting av TV-kamper.

TV 2 forteller til VG at de registrerer innsigelsene og vil se på dette i løpet av kort tid.