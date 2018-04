IMPONERTE UNDER NM: Petter Northug tar av brillene etter endt 10 kilometer under Norgesmesterskapet i Alta sist helg. Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

Kommentator om Coop-vrakingen: – Svært dramatisk for Northug

Publisert: 13.04.18 15:18 Oppdatert: 13.04.18 15:40

Norges Skiforbund vraket en langsiktig sponsoravtale med Coop. Nå tror Adressa-kommentator Birger Løfaldli at Petter Northug (32) virkelig er i tenkeboksen rundt en landslagsplass neste sesong - og at skistjernen vurderer tre ulike scenarier for fremtiden.

– Han kan enten droppe verdenscup og VM - og satse langløp med Coop i ryggen. Northug kan komme til å gi seg som skiløper. Eller han kan vrake Coop og gå inn på landslaget.

Det sier Løfaldli etter at Norges Skiforbund fredag kunngjorde at de har signert en ny sponsoravtale med NorgesGruppen for de neste tre årene . Avtalen skapte bråk. For handelskjeden Coop lå også i forhandlinger med skiforbundet. I stedet fortsetter skiforbundet med NorgesGruppen frem til 2021. Coop ble vraket.

– Svært dramatisk

Den nye sponsoravtalen til skiforbundet får konsekvenser for Petter Northug . Skistjernen har selv vært svært lite snakkesalig om sin egen fremtid. Egentlig har han aldri bekreftet at han fortsetter langrennskarrieren inn i VM-sesongen 2018/2019.

Men det har blitt meldt av flere medier at han skal være klar for en landslagsretur. Da må han signere en helt vanlig utøveravtale og la skiforbundet eie markedsrettighetene hans.

Han kan dermed ikke ha noen egen privatavtale med Coop. Den har hatt inntil i dag hatt en verdi på flere millioner. Grunnen er at Coop er i direkte konkurranse med NorgesGruppen.

– Slik jeg forstår dette, så er dette svært dramatisk for Petter Northug. Det endrer forutsetningene for et landslagscomeback. I en tid der det er veldig mange spørsmål rundt både Northug og norsk langrenn, så kommer det nå enda flere, sier Løfaldli, som har fulgt langrennssporten - ikke minst Petter Northugs konflikter med skiforbundet - svært tett i en årrekke.

– Spørsmålet som tvinger seg frem nå er jo: Vil valget skiforbundet nå har tatt svekke motivasjonen hans? sier Adressa-kommentatoren.

Overrasket Northug-manager

Løfaldli påpeker at det omtrent har vært opplest og vedtatt blant flere at Northug skal inn på sprintlandslaget kommende sesong og kommentatoren mener at en videre satsing på langrenn helt klart må være sportslig betinget, selv om Northug nå kan gå glipp av mange millioner i inntekt.

Men han viser likevel til Northugs antatt sterke lojalitet til Coop.

– De har stått last og brast ved ham siden 2013. De har fulgt ham i opp- og nedturer - også den aller tyngste, nemlig fyllekjøringen våren 2014. Slik jeg opplever Northug er han veldig lojal mot dem som har stått ved ham siden. Jeg er usikker på om Northug er villig til å si fra seg avtalen med Coop. I så fall er et landslagscomeback umulig, sier Løfaldli.

For Northug-leiren kommer fredagens melding som lyn fra klar himmel.

– Det var en særdeles overraskende vending. Det siste vi har hørt fra Norges Skiforbund er at vi har fått en klar og tydelig beskjed om at vi kunne reforhandle Petters avtale med Coop. Etter det har jeg ikke hørt fra skiforbundet. Nå må vi ta kontakt med dem og høre hva som skjer, sier Northug-manager Are Sørum Langås til VG - og understreker at han ikke har noen lengre konsekvensanalyse nå.

