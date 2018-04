KRITERIEVINNER: Valle Ask, som vant det norske Kriteriet i fjor, er blant favorittene til å vinne Kongepokalen. Foto: Terje Andersen, Equus Media

Lørdagens travtips: Gulljackpot i V75

Publisert: 13.04.18 10:40

Ærverdige Jacob Meyers pokal og Kongepokalen skal det kjøres om på Bjerke lørdag. Dessuten dobler Norsk Rikstoto syverpotten.

Både sportslig og spillemessig er det en topp V75-omgang i vente. VGs travekspert, Anders Olsbu, streker av for fem hester i begge storløpene.

– I Jacob Meyers pokalløp gir jeg tipset til Lome Brage. Han avsluttet sterkt til annen bak Kleppe Slauren i Moe Odins æresløp etter pause og første gang ut i Lundstrøm Wolden-regi sist. Med det løpet i kroppen, venter jeg ham ytterligere forbedret. Det må uansett klaffe fra baksporet. Ulsrud Tea, som jakter sin åttende strake seier, er trolig verst i mot, sier Olsbu.

– I H.M. Kongens pokal møtes fjorårets norske og svenske Kritere-vinnere, Valle Ask og Tekno Eld, til et flott oppgjør. Avskrives skal heller ikke Biri Oppdretningsløpsvinneren Lome Diamant, i tillegg til Balder Mollyn og Delsbofaks, varsler traveksperten.

Som Jackpot-bankeren lanserer han American Cheque som har vært god i sine to løp hittil i år.

– Første gang ut vant han lett, mens han kun tapte for Waffle Cone og Gretzky B.R. i Habibs minneløp sist. Hamre-traveren kommer ut med amerikanervogn nå og skal regnes med en flott sjanse i sølvdivisjonen, mener Olsbu.

Christer (54): Slik lever jeg av trav, og vinner millioner

Dagens banker

American Cheque (V75-5) har vært solid i sine to starter i år og skal regnes med en god sjanse.

Dagens luring

Wik Emil (V75-4) står til for et fint smygløp. Kan avslutte veldig bra om han får ligge i rygg til siste sving.

Alt fra Bjerke kan du se direkte på trav.vg.no lørdag fra kl. 12.

Her er Olsbus V75-tips til Bjerke:

Lite V75-forslag (store bokstaver): 320 kroner

Stort V75-forslag (over streken): 2100 kroner

V75-1 (2140mv)

9 TAO ELDA

11 BRENNE BLISSI

———————————

13 Valle Fryd

3 Villmira

10 Trons Torila

5 Alessandra

6 Oriola

4 Kagge Lina

2 Torpa Mai

7 Aine G.L.

1 Drill Rosa

8 Gjølmes Spika

Løpet

To hester peker seg ut i tidsløpet i hoppecupen.

Favoritten

Tao Elda avsluttet solid til seier i V75 på Leangen sist. Tapte kun knepent for Lykkje Borka sist det var V75 på Bjerke, men knep seieren fra sistnevnte i V75-omgangen på Leangen gangen før. Hoppa står perfekt inne i dette tidsløpet rent grunnlagsmessig. 10-åringen går alltid til mål. Er hun på skuddhold på siste bortre, kan ingen føle seg trygge.

Outsiderne

Valle Fryd var god toer bak gode Ulsrud Tea sist. Ble slått av Tao Elda nest sist og står hele 40 m dårligere til kontra henne nå. Kan likevel ende på trippelen feilfritt.

Luringen

Brenne Blissi møtte tøffe hingster sist, men det var uansett ikke noe drag i henne. God i startene før. Var det kun snakk om en dårlig dag sist, er hun normalt med i striden.

Startsiden

En feilfri Torpa Mai kan ta føringen. Fra tillegg er Alessandra bra i gang.



V75-2 (2100ma)

11 MILLMINX

9 DREAMY QUEEN

1 BELIEVE LA MARC

4 EERIN AM

13 Lakeside Cassie

14 Akissassweetaswine

10 E. Street

———————————

8 Gunny Princess E.

5 Graceland E.P.

3 Balaine

2 Girl Power

12 Aladyforyou

6 Enjoy My Hooves

Løpet

Syv hester med vinnersjanse i hoppedivisjonen.

Favoritten

Millminx ble overfløyet fra sitt førstespor etter pause sist og ble sittende fast for lenge. Måtte bakke seg løs og avsluttet solid til tredje, ikke mye slått. Tok tre strake seirer før det. Vant knepent foran Eerin Am nest sist, mens hun var overlegen i de to forrige. Har en fin sjanse med posisjonsklaff.

Outsiderne

Believe la Marc var overlegen i billig lag i norgesdebuten tredje sist. Sto vrient til nest sist og feilet direkte sist. Feilfritt og på sitt beste, kan hun lede hele veien.

Luringen

Dreamy Queen er en av landets bedre 5-årshopper. Står til for et fint ryggløp. Feilfritt og på sitt beste, skal hun ikke avskrives.

Startsiden

Belive la Marc kan forsvare sporet.

V75-3 (2100ma)

3 VALLE ASK

9 TEKNO ELD

2 LOME DIAMANT

1 BALDER MOLLYN

8 Delsbofaks

———————————

6 Bokli Rapp

11 Philip Ess

10 Kos Odin

4 Sjø Gull

5 Zitor

7 Todin

12 Hugo Bäck

Løpet

Jeg satser på fem hester i H.M. Kongens Pokal.

Favoritten

Valle Ask ble strøket av stevneveterinæren påskeaften. Skulle nok gjerne hatt det løpet i kroppen før dette Kongepokalløpet. Men fjorårets Kriterievinner skal uansett regnes i striden.

Outsiderne

Tekno Eld vant det svenske Kriteriet i fjor. Vant en Kriterie-kvalifisering i Norge, men ble strøket kort før finalen. Var uheldig og feilet bort en topplassering i Biri Oppdretningsløp i sin siste start i fjor. Hesten er godt forberedt og kan vinne på direkten.

Luringen

Balder Mollyn kommer ut etter pause, men rapporteres bedre enn noen gang. Er kjapp fra start og får tet eller lederrygg. Skal ikke avskrives.

Startsiden

Balder Mollyn er kjappest.



V75-4 (2100ma)

7 TAND TUFF

12 MYHRENG JERKER

11 WILL PRINSEN

9 WIK EMIL

———————————

3 Ask Eld

6 Lille Jim

5 Philip Lyn

4 Pave Faks

2 Ådne Odin

10 Finnskog Fokus

8 Tante Ragnhild

1 Super Gullet

Løpet

Fire hester peker seg ut i dette kaldblodsløpet.

Favoritten

Tand Tuff har vært veldig bra i sine seks starter i år og får tipset. Jan-Olov Persson-traveren står langt ute på vingen, men klaffer det bare litt med posisjonene, er han normalt med der fremme. Ble toer i begge kaldblodsløpene på Vincennes.

Outsiderne

Myhreng Jerker var bra til seier foran Nyland sist etter å ha overtatt etter 500 meter og ble fjerde i Laumb-løpet tredje sist. Står perfekt inne i løpet grunnlagsmessig, men det må uansett klaffe en god del fra spor tolv.

Luringen

Wik Emil er skikkelig på gang igjen. Avsluttet bra til annen bak Spik Mollyn som sto 20 m foran sist. Står til for et perfekt ryggløp. Får han avvente angrepet til siste sving, kan han bli farlig.

Startsiden

Ådne Odin kan ta føringen i første omgang.



V75-5 (2100ma)

4 AMERICAN CHEQUE

———————————

6 N.Y. Coeur de Soleil

7 Stormbringer G.R.

3 Lobster's Sam

12 Thai Profit

10 Merles Simone

9 Millroyce

1 Avalon

5 Seven Cru

2 Wizard Of Ousse

11 Dream On Plush

8 C.C. Queen

Løpet

American Cheque bankertippes i sølvdivisjonen.

Favoritten

American Cheque har vært god i sine to starter i år. Første gang ut vant han lett foran stallkameraten Lobster's Sam. Sist avsluttet han bra til tredje bak samme eiers Waffle Cone og Gretzky B.R. Hesten som ble fjerde i 3-årseliten under Elitloppsdagen på Solvalla i fjor, kommer ut med amerikanervogn for første gang i år. Vallaken står fint til spormessig og skal regnes med en bra sjanse.

Outsiderne

Stormbringer G.T. avsluttet solid til tredje under Unionskampen på Momarken sist. Måtte se seg slått av en meget opplagt Da Vinci B.R. gangen før. Trond Anderssen-traveren står langt ute på vingen, men er veldig kjapp fra start. Unngår han dødens, kan han ende blant de tre.

Luringen

N.Y. Coeur de Soleil fikk et tungt løp etter pause sist og feilet som sliten ut på oppløpet. Kan være forbedret med det løpet i kroppen. Gundersen-traveren er meget bra på sitt beste og har normalt en god trippelsjanse.

Startsiden

Avalon, Wizard Of Ousse og Seven Cru er kjappe, men utenfra vil Stormbringer G.R. prøve seg. De to førstnevnte skal nok ha rygg. American Cheque er heller ingen sinke.



V75-6 (2140mv)

11 LOME BRAGE

3 ULSRUD TEA

12 INGBEST

4 ODD HERAKLES

5 SMEDHEIM SOLAN

———————————

7 Galileo

1 Moe Svarten

9 Myr Faksen

8 Hellin Faxen

6 Særpefanten

2 Solør Stegg

10 Vesle Sjur

Løpet

Jeg streker for fem hester i Jacob Meyers pokalløp.

Favoritten

Lome Brage avsluttet sterkt til annen etter sen åpning i Moe Odins æresløp sist, første gang ut i Lundstrøm Wolden-regi. Kan være enda bedre nå, men har trukket bakspor igjen.

Outsiderne

Ulsrud Tea er kanskje i sitt livs form. Jakter sin åttende strake. Kan utfordre hingstene med rett reise.

Luringen

Smedheim Solan har vært god i sine to starter i Persson-regi. Tapte kun for Månprinsen A.M. nest sist.

Startsiden

Hestene fra tre til syv er flinke ut.

V75-7 (2640mv)

5 JÄRVSÖODIN

4 Troll Svenn

12 Horgen Lynet

———————————

13 Valle Mattis

2 Solbakken Jerv

11 Holene Odin

10 Kjempen

7 Sordo

1 Torvald

9 Villas Cato

14 Tysvær Loke

15 Tripsson Ø.K.

8 Spik

6 Faks Mollyn

3 Tangen Braute

Løpet

Jeg prøver tre hester i kaldblodscupen.

Favoritten

Järvsöodin har vunnet tre av seks i år og ble toer med galopp nest sist. Liker distansen og har en fin sjanse.

Outsiderne

Troll Svenn har vært god i tre av sine fire siste starter. Kan utfordre.

Luringen

Horgen Lynet vant kontrollert fra tet sist. Aktuell blant de tre feilfritt.

Startsiden

Solbakken Jerv stikker til tet.



NØKKELTRENEREN

Navn: Anders Lundstrøm Wolden

Alder: 36 år

Antall trenerseirer i år: 13

Antall trenerseirer i V75 i år: 4

Suksesstreneren

Han er bare 36 år, men har for lengst etablert seg i den norske travtrenereliten. Anders Lundstrøm Wolden kommer fra Orkdal i Trøndelag, men har hatt stall på Bjerke i flere år. Lørdag håper han å vinne prestisjetunge Jacob Meyer Pokalløp med Lome Brage. Stall Wolden kan også vinne med Millminx og Will Prinsen.

V75-1: - De to hoppene med de beste forutsetningene, er Brenne Blissi og Tao Elda . Mye skal skje om ikke en av de to vinner. De som vil gardere skal streke for Kagge Lina og Alessandra .

V75-2: - Hun kommer ut etter pause, Eerin Am , men har høy kapasitet og skal regnes på direkten. Min egen Millminx har toppform og er den første garderingen. Balaine og Lakeside Cassie kan begge mye på sitt beste.

V75-3: - Mange kan vinne løpet om Kongepokalen. Min favoritt blir Tekno Eld , som alt i alt var den beste i fjor. Selv om han ble strøket rett før start i Kriteriefinalen. Hovedutfordrerne er fjorårets Kriterievinner Valle Ask , Kos Odin og Balder Mollyn , som alle kommer ut etter en lengre pause. Alle tre gode nok til å kjempe i toppen om løpsformen er der.

V75-4: - Mange om beinet her også. Tand Tuff gikk to bra løp som toer i Paris i februar og har stor kapasitet. Min egen Will Prinsen ble det feil for sist, men han kjentes fin ut. Myhreng Jerker er nok den beste hesten, men det skal klaffe litt fra et kjelkete spor.

V75-5: - American Cheque er lørdagens banker. Han har gått to strålende løp i regi Frode Hamre og får trolig teten gratis. Da er mye gjort.

V75-6: - Å vinne Jakob Meyers Pokalløp ville vært stort. Vi kan gjøre det med Lome Brage , som vi var veldig godt fornøyd med første gang ut for oss. Det kan fort bli riktig bakfra. Favoritt blir likevel Ulsrud Tea , som virker å være i sitt livs form og som har fått det beste sporet av de beste. Kapasiteter som Smedheim Solan og Odd Herakles skal også strekes.

V75-7 : - I en åpen finale setter jeg Järvsöodin først. Han bekreftet form i seiersløpet på Hagmyren sist og er en type med stor kapasitet. Troll Svenn kan vinne om han holder seg til trav. Det er ikke hver dag det skjer. Valle Mattis og Horgen Lynet er luringene som kan slå til med optimale løp. Bak disse er det mange som kan slå til.

