Ole Morten Iversen (venstre) og Stig Rune Kveen (høyre) løftes frem som kandidater for kommende sesongs damelandslag.

Iversen mener pappa og Northugs eks-trener er drømmeduoen for damene

Publisert: 27.04.18 09:34

SPORT 2018-04-27

Damelandslagstrener Roar Hjelmeset er i tenkeboksen om han skal fortsette. Assistentrollen er allerede ledig. Nå mener Emil Iversen (26) at han har en løsning klar for landslagssjef Vidar Løfshus sin trenerkabal på damesiden.

Han mener nemlig at pappa Ole Morten Iversen og Petter Northugs tidligere trener, Stig Rune Kveen, er to navn som bør vurderes i tospann.

– Kveen er jo kanskje en enda bedre trener. Jeg har hatt de to sammen selv. Det som er bra er at du har litt av den «gamle og sure», samt den «unge og kule». Det blir en bra miks og litt av begge deler, sier Iversen til VG.

Stor usikkerhet rundt damelaget

Spekulasjonene rundt et nytt trenerteam for Therese Johaug & co. florerer. Assistent Sjur Ole Svarstad bestemte seg for å gi seg for litt siden. Hovedtrener Roar Hjelmeset har kontrakt frem til 31. mai, men virker i sine uttalelser ikke veldig innstilt på å fortsette i jobben utover den nåværende kontrakten.

Han sa blant annet til NTB at «dersom Vidar Løfshus fant to personer som var ivrige etter å fortsette med norsk damelangrenn i mange år fremover, så skulle ikke han stå i veien».

Ole Morten Iversen ga seg som Sveriges damelandslagstrener og har bekreftet «uformell» kontakt med Vidar Løfshus. Det er landslagssjefen som ansetter trenere. Stig Rune Kveen fortalte VG mandag at det er slutt med trenergjerningen i Team Northug nå som Northug er en del av landslaget igjen.

Skryter av faren og Kveen

Emil Iversen hadde både Kveen og faren som trener for Team Trøndelag tilbake i 2013/2014-sesongen. De to trenerne har også jobbet tett sammen på skigymnaset i Meråker, hvor begge er bosatt.

– Han er en bra skitrener. Jeg er inhabil, men ser du bort fra at han er faren min, så er han det, sier Emil Iversen om sin pappa.

– Stig Rune var jeg enormt fornøyd med. Han står på og har en enorm inspirasjon. Han er så motivert og er en vinnerskalle. Han er et konkurransemenneske. Det sprer seg til utøverne. Det var veldig bra med ham, sier 26-åringen.

– Du kjenner jentene, kunne det funket?

– Ja, det kunne det. Faktisk kjempebra. Det finnes sikkert andre gode alternativ. Men dette er en drømmeduo fra Trøndelag, sier Emil Iversen.

– Svært gode kandidater

Også Kathrine Harsem, som er uttatt på damelandslaget for kommende sesong, er positiv. Hun har hatt begge som trenere, men understreker at det ikke er opp til henne å ta valget.

– Men jeg ser på begge de to, sammen med flere andre, som svært gode kandidater til damelaget. Jeg tror det er viktig med en autoritet, og en som har en klar filosofi. En person som kan ta kjappe avgjørelser og fungere som en leder, sier hun.

– Samtidig mener jeg at det er viktig å kunne samarbeide og kommunisere godt med alle utøverne på et lag – uansett nivå, sier sprinteren til VG.

Interessert

Ole Morten Iversen sa selv til Dagbladet onsdag at «helheten» i et eventuelt tilbud fra Løfshus avgjør om han er interessert. Det handler blant annet om hva jobben går ut på, hvem som er i teamet rundt og hvem de andre trenerne på laget er.

Stig Rune Kveen melder følgende til VG etter Emil Iversens skussmål:

– Det blir mye spekulasjoner rundt navn i disse tider, og som alle de andre gode trenernavnene som nevnes drømmer også jeg om en jobb på verdens beste langrennslandslag. Jeg skal være skitrener eller skilærer resten av livet og håper jeg får muligheten en dag.

Landslagssjef Vidar Løfshus har ingen kommentar til organiseringen av trenerteamet per dags dato.

Han svarer følgende på om det vil være negativt at Kveen, som Petter Northugs trener, har vært uenig med skiforbundet gjennom OL-sesongen:

– Nei. Dersom Stig Rune skal vurderes blir det ut fra hans kvaliteter som trener, sier landslagssjefen.