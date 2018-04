FEIRER JOHAUG: Sambygdingene til Therese Johaug heiste flagget til topps onsdag. Hun er ferdig å sone sin utestengelse. Fra venstre utenfor Dalsbygda Handel: Ingeborg, Breen, Elin Stenvold, Aud Grue og Guro Figenschau. Foto: OLE ANNAR KROGH

Johaug-fansen flagget: – Nå kan vi glede oss igjen

Publisert: 18.04.18 16:04

DALSBYGDA/OSLO (VG) Folk i bygda til Therese Johaug fant frem flagget onsdag for å markere at 29-åringen er tilbake.

Kjell Horten (68) i fanklubben til Therese Johaug feiret at dopingutestengelsen er over. Han har fulgt 29-åringen verden rundt for å se henne konkurrere. Etter at Johaug har vært utestengt i 18 måneder kan endelig fansen dra på skirenn igjen.

– Flagget gikk til topps i dag, sier Horten til VG.

Og det var ikke bare hjemme på gården til Horten det ble flagget, over hele Dalsbygda og Os kommune gikk flagget til topps for å markere at Johaug er tilbake. Det er ingen tvil om at de har savnet å se Johaug med startnummer.

– Nå kan vi glede oss igjen, sier Horten og fortsetter:

– Vi gleder oss til å se Therese i sporet igjen. Beitostølen i november blir vel det første offisielle skirennet etter denne begredelige saken. Vi som kjenner henne vet at hun er i bra slag. Jeg håper hun kan slippe skuldrene ned nå.

Han skal til Beitostølen og VM i Seefeld kommende sesong for å heie på Johaug.

Landslagene til kommende sesong blir presentert i Oslo mandag. Marit Bjørgen har lagt opp, men VM-dronningen fra Falun, Therese Johaug, i 2015 er altså tilbake.

Johaug møter pressen i Oslo torsdag.

Glede og optimisme

Utenfor Dalsbygda Handel var folk i godt humør. Ole Annar Krogh, som jobber som frilanser i lokalavisen Arbeidets Rett, melder til VG om god stemning i bygda.

– Det var min idé at det skulle flagges i dag. Jeg tenkte det ville bringe glede og optimisme, sier Krogh til VG.

Stor feiring

Helge Berg Stenvoll var på Kølbua Café i Dalsbygda. Han mener dagen er både 17. mai og julaften for alle i Os kommune.

- Vi forstår ikke hvordan Therese og hennes familie har klart å holde ut med denne urettferdigheten. Dette var jammen på tide å bli ferdig med, sier Stenvoll.

Det var i oktober 2016 det ble kjent at Johaug hadde avlagt en positiv dopingtest . Hun håpet på et comeback til OL i Pyeongchang, men FIS (det internasjonale skiforbundet) valgte å anke den første dommen, dermed røk OL. Men til VM i Seefeld neste år er hun klar.

Hun går sitt første skirenn allerede lørdag. Da går hun Skarverennet, men i motsetning til resten av landslaget så stiller Johaug i trimklassen for en sponsor.

