Krise for Tromsø - Eliteseriens poengkonge måtte hjelpes av banen

(Tromsø - Kristiansund 0–0) Gjermund Åsen (26) viste hvor viktig han er for Tromsø de drøye ti minuttene han fikk på Alfheim søndag. Men så oppstod situasjonen som trolig bekymrer hele klubben.

For drøyt ti minutter var spilt da Åsen la seg ned på gressmatta etter en duell med Kristiansunds Bent Sørmo. Han hadde tydelig smerter og trøbbel rundt kneet eller baksiden av låret. Noen minutter senere hinket han av banen, fikk behandling på sidelinjen og en gigantisk ispose teipet fast til beinet.

– Gjermund er viktig. Jeg håper det ikke er alvorlig. Men vi har spillere ved siden av som også kan spille fotball. Men det er et tap. Han er en den beste midtbanespilleren i Eliteserien i mine øyne, sier Tromsø-spiller Mushaga Bakenga til Eurosport etter kampen.

Treneren tar ansvar

For Tromsø er en lengre skade på Åsen krise. Han står med fem målgivende og to scoringer på de seks første serierundene. Det er sammen med Godsets Marcus Pedersen best i hele Eliteserien. Tromsø-trener Simo Valakari sier i et VG-intervju i dag at Åsen er «fundamental» i «Gutans» fotballspill - et Tromsø som for øvrig har åpnet årets serie sterkt.

Treneren innrømmer også overfor Eurosport at dynamikken i Tromsø-laget ble endret da Åsen måtte av mot Kristiansund og at han håper den ikke er alvorlig.

Etter kampen kom han med nok en erkjennelse.

– Det var min feil. Fordi han kjente det i hamstringen og det var min avgjørelse å spille med ham. Men nå får vi se hva som skjer, sier den finske treneren - og gjentar igjen at han tar ansvaret for det valget.

Annullerte mål

Åsen rakk i det minste å regissere ett meget godt angrep før han forlot banen. Etter bare syv minutter presenterte 26-åringen seg. Trønderen fikk ballen rettvendt i mellomrom, spilte videre til Lasse Nilsen, som videre fant Runar Espejord inne i feltet. Kraftspissen hamret ballen i mål, men dommeren annullerte målet for offside.

Kort tid senere måtte Åsen av banen. Da bleknet også resten av Tromsø-laget.

Spillere som Daniel Berntsen, Morten Gamst Pedersen og nettopp Espejord var nesten ikke til å kjenne igjen etter nedsablingen av Sandefjord forrige helg.

Nære seieren like før slutt

Deler av Tromsøs tafatte offensiv kan også tilskrives bortelagets disiplinerte forsvarsspill. Etter det annullerte målet var det knapt noen kvalifiserte målsjanser i noen av banens ender. I den andre omgangen ble det ikke veldig mye bedre.

Kun et par dristige og optimistiske forsøk på skudd fra distanse signert finnen Daniel Taylor i Tromsø var beholdningen inntil det var ti minutter igjen.

Da fikk Taylor sjansen fra rundt 20 meter. Skuddet sendte KBK-keeper Sean McDermott ut i full strekk og han fikk slått til corner.

På overtid av overtiden var det gjestene som fikk kampens siste sjanse. Liridon Kalludra utnyttet en stygg Tromsø-feil på egen halvdel. Kristiansund-spilleren satte fart og skjøt mot lengste hjørne. Bare en meget god redning av Jacob Karlstrøm hindret at alle tre poengene ble med hjem til nordmøre.

– I utgangspunktet et sterkt poeng mot et av formlagene. De har herjet på hjemmebane i nyere tid. Det poenget er vi stolt over å ta med oss. Men vi henger litt i tauene til å begynne med. Vi jobber oss inn og så er vi med å prege den. Jeg føler vi har ålreit kontroll, sier KBK-trener Christian Michelsen til Eurosport.