Norsk sjef for dopingjakten i skiskytter-VM: – Politiet kan avsløre mer

Norske Christine Helle er sjef for Antidoping Sverige og øverste ansvarlig for dopingjakten i skiskytter-VM i Østersund. Hun mener det ville være en klar fordel om politiet var enda mer involvert i den – slik det gikk til verks under ski-VM.

– Ja, det ville jeg jo. Det er klart det, svarer hun på VGs spørsmål om hun gjerne hadde sett svensk politi gjøre det samme som østerriksk politi i Seefeld.

Christine Helle, som tidligere jobbet som ernæringsfysiolog for norske Olympiatoppen og har vært ansatt som leder for svenske Riksidrottsforbundets antidopingbyrå siden i fjor høst, begrunner det med at «alt vi kan gjøre» for å få bukt med doping, er positivt.

– Ikke minst å få tatt de som står bak, sier hun.

Hun påpeker at politiet med loven i hånd i motsetning til idrettens regelverk «har større myndighet» til å gjøre beslag og foreta ransakelser; «politiet kan avdekke og avsløre på flere måter».

Dopingbruk er forbudt i Norge og Sverige i henhold til nasjonal lov. I Sverige er loven fra 1991 regulert til å gjelde visse dopingpreparater, blant andre syntetisk anabole steroider, testosteron og veksthormoner. Bloddoping er ikke forbudt ifølge svensk lov.

I Østerrike er lovverket utvidet til å gjelde økonomisk svindel i forbindelse med doping i idretten, i Seefeld-tilfellet knyttet til bloddoping i regi av den tyske legen Mark Schmidt.

Da østerriksk politi aksjonerte var det etter samarbeid med med Det internasjonale antidopingbyrået WADA , som har engasjert en tysker med permisjon fra tysk politi som leder for sin etterretningsavdeling.

WADA var også involvert da østerriksk politi aksjonerte mot Det internasjonale skiskytterforbundets tidligere mangeårige president Anders Besseberg i fjor.

Antidoping Sverige har siden desember ansatt en svensk politi «som driver med utredning».

Antidoping Sverige sjef Christine Helle vil ikke si noe om hvor vidt de har hatt samtaler med svensk politi i forkant av VM i skiskyting som starter i Østersund, der Antidoping Sverige på oppdrag fra Det internasjonale skiskytterforbundet IBU har ansvaret for å utføre antidopingarbeidet. Det vi si jakten på juksemakere.

– Det er en stor jobb, understreker Christine Helle – som også er opptatt av at VM-jobben deres også går ut på å formidle informasjon og å drive med forebygging.

Antidoping Sverige vil ha 15 personer i aksjon under mesterskapet: 10 kontrollører og fem som skal jobbe med informasjon og utdanning.