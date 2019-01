BEKYMRET: Skipresident Erik Røste misliker at WADA ikke har fått tilgang i Russland ennå. Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

Skipresident Røste om dopingbråket: – Tilliten til WADA svekkes ytterligere

SPORT 2019-01-01T17:50:49Z

Nyttårsaften skulle Russland gitt WADA (verdens antidopingbyrå) tilgang til dopinglaboratoriet i Moskva. Det skal ikke ha skjedd og får flere til å reagere.

Publisert: 01.01.19 18:50 Oppdatert: 01.01.19 19:09

I september vedtok WADA å ta Rusada (Russlands antidopingbyrå) inn i varmen etter tre års utestengelse.

Det skjedde på to vilkår: At Russland innrømte statsstyrt doping og at WADA fikk tilgang til laboratoriet innen 31. desember 2019. Sistnevnte skal ikke ha skjedd.

– Igjen ser det ut som fristen ikke blir overholdt. Med dette svekkes tilliten til WADA ytterligere, skriver Erik Røste , skipresident på Facebook.

VG har vært i kontakt med Røste. Han har ikke mer å tilføye utover at han er spent på hva som skjer den nærmeste tiden.

– Russland-saken vil henge over internasjonal idrett i lang tid hvis man ikke kommer til bunns i den. Derfor forutsetter jeg at styret i WADA følger opp tidligere vedtak, skriver Røste.

– Hvis ikke WADA følger opp tidligere vedtak, vil det svekke WADA sin posisjon. Det ønsker ingen, avslutter Røste innlegget med.

Skuffet WADA-president

I en pressemelding første nyttårsdag sier WADA-president Craig Reedie at han er skuffet over russerne. WADA har satt ned en ekspertgruppe som jobber med saken. Rapporten fra ekspertgruppen blir sendt til den uavhengige gruppen Compliance Review Committee (CRC), hvor saken skal vurderes. 14–15. januar skal CRC komme med en anbefaling.

WADA melder at hele saken kan ende opp i CAS (den internasjonale voldgiftsretten for idrettssaker). WADA har gitt skriftlig påminnelse om situasjonen til Russlands sportsminister Pavel Kolobkov og Rusada-direktør Yury Ganus.

Nektet tilgang før jul

Det var dopingavsløringer rundt OL i Sotsji i 2014 som gjorde at Rusada havnet utenfor.

– Da WADA reinnsatte Rusada i september, til tross for at de ikke hadde oppfylt kravene som var på forhånd, var det et ødeleggende slag for utøverne. WADA-president Reedie sa at han var 100 prosent sikker på at beslutningen ville bety at WADA fikk laboratoriene-dataene fra Moskva før 31. desember, melder den svenske skiskytteren Sebastian Samuelsson på Twitter.

WADA sa før jul at de var i Moskva, men ble nektet tilgang. WADA-representanten skal ha blitt stoppet av russisk byråkrati. Begrunnelsen fra russisk side var at utstyret som WADA hadde med seg, ikke var sertifisert for bruk i Russland.

– Nå er det klart at dette ikke vil skje. Det kan bare bety at Rusada igjen mister rettighetene. Det er viktig WADA begynner å beskytte rene idrettsutøvere og ikke juksere. Hvis ikke, ser jeg vanskelig en fremtid for WADA, skriver Samuelsson.

– Vennligst hold Russland ansvarlig for at de brøt løftene, skriver amerikanske Emma Coburn, også hun på Twitter.

– Vennligst vis deres forpliktelser til en ren idrett, melder hun i retning WADA.

Spekulasjoner i russisk avis

Den russiske sportsministeren Pavel Kolobkov hevdet julaften at alt var lagt til rette for at WADA kunne komme og hente de dataene som det var lovt at de skulle få.

Den russiske avisen Sport Ekspress spekulerer tirsdag i hvem som har rett: Rusada-sjefen Jurij Ganus eller Putins pressetalsmann Dmitrij Pskov.

Ganus sendte en henstilling til Putin i den norske romjulen om at presidenten måtte bryte inn og ordne opp – og at det ellers kunne bli katastrofalt for russisk idrett.

Putin-talsmannen Pskov svarte imidlertid med «det er tydelig at Ganus ikke kjenner prosessen som nå finner sted mellom russiske representanter og WADA» – men uten at han kom med detaljer til nyhetsbyrået Tass.