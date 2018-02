MÅ HA MYE TUR: Stjernehoppa Ulsrud Tea er belastet med dobbelt tillegg i Tollef Fjermestads minneløp og skal ikke ha for mange skjær i sjøen for ikke å rekke frem. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

Lørdagens travtips: Storfavoritt i V75 i fare

Publisert: 09.02.18 11:47

SPORT 2018-02-09T10:47:03Z

Ulsrud Tea blir klar favoritt i Tollef Fjermestads minneløp, men kommer ikke til duket bord.



Ove Kenneth Karlsen-traveren har vært Norges beste hoppe etter at Lannem Silje ble alvorlig skadet høsten 2015. Sistnevnte gjør for øvrig et meget spennende comeback på Bollnäs i Sverige søndag. Lannem Silje har vunnet hele 44 ganger på 48 forsøk og kjørt inn over 6,7 millioner kroner.

Ulsrud Tea har passert fem millioner kroner innkjørt og vant halvparten av sine 18 starter i fjor. 11-årshoppa har vunnet 63 ganger på 139 starter og har en seiersprosent på 45.

VGs travekspert, Anders Olsbu, velger imidlertid å gardere superhoppa.

– Som så mange ganger før er hun belastet med dobbelt tillegg. Hun er klart best bakfra, men er helt avhengig av rett drahjelp for å rekke frem til gode strekhester som Nyland og Tomeld Ø.K., som står hele 40 meter foran. Ulsrud Tea kan være en favoritt i fare denne gangen, mener Olsbu.

Han kjører for øvrig uten alenestreker i denne V75-omgangen. Det nærmeste han kommer er Nu Love S.S.

– Nu Love S.S. er en klar bankerkandidat i grunndivisjonen. Berås-traveren ble tredje mot gode hester i Jærløpet sist, hvor gode Silver Wing vant. Møter ingen av hans kaliber her og skal ha en god sjanse feilfritt. Det er vel først og fremst en feilfri Sober Sam i mot, synes Olsbu.

VINN PÅ TRAV (VG+):

Christer (54): Slik lever jeg av trav, og vinner millioner

Dagens banker

Ingen , men Nu Love S.S. er et godt bankeralternativ.

Dagens luring

Nyland (V76-6) har slått Ulsrud Tea med samme forutsetningene tidligere og kan gjøre det igjen om han forsvarer sporet.

Alt fra Forus kan du se direkte på trav.vg.no lørdag fra kl. 12.

Vår ekspert setter opp flere spennende andelslag til omgangen. Disse finner du på eksperten.vg.no .

Her kan du levere VGs spillforslag eller sette opp ditt eget

Her er Olsbus V75-tips til Forus:

Lite V75-forslag (store bokstaver): 162 kroner

Stort V75-forslag (over streken): 1944 kroner

V75-1 (2040mv)

13 RAFOLO

5 ELITE B.R.

3 RIDOLINI PARK

—————————

6 Riordan Kronos

11 Lightman O.

2 Whatsoflying S.S.

4 N.Y. Diam. In The Sky

1 Bolt Action

14 Ready Eddie

12 Netherlee's Dream

8 Gin'n Tanic

9 Gary Hoist

7 Selmas Classic

15 Conquestador B.R.

Løpet

To-tre hester peker seg litt ut i V75-innledningen.

Favoritten

Rafolo har formen på topp. Har tatt to strake seirer og hadde blitt seiersfarlig med åpning tredje sist. Har løpesnor på tillegg og kan komme fint i gang. Klaffer det bare litt med posisjonene, kan han vinne igjen. Selskapet skremmer ikke.

Outsiderne

Elite B.R. tapte kun for Anderssen-duoen Hickothepooh og Stormbringer G.R. sist og var flink til seier nest sist. Med rett reise er han ikke ueffen.

Luringen

Ridolini Park skuffet fra tet sist, men kan langt bedre. Er variabel, men viser han seg fra sin beste side kan han overraske. En outsider.

Startsiden

Nr. 1,3,5 og 6 kjemper om føringen.

V75-2 (2040mv)

5 KRINGELAND ENOK

9 PRINSESSE SØLV

3 Lex Odin

—————————

13 Åspe Mix

11 Will Teddy

12 Haukeli Expressen

6 Dag Jo

10 Hovs Frøya

15 Sylv Svarta

7 Sima Håkon

1 Dæmro Svarten

2 Frøya Lill

14 Årsvoll Prinsen

8 Vertigo Dominant

4 Gjerde Tora

Løpet

Jeg prøver tre hester også i grunncupen.

Favoritten

Kringeland Enok fikk et blytungt løp i tredjespor og dødens sist, men holdt likevel bra til fjerde i et løp gode Emil Mollyn vant. Gangen før var han overlegen etter å ha overtatt på siste bortre. 5-åringen kan løse bra fra start, og skulle han komme foran, kan han bli vrien å tukte.

Outsiderne

Lex Odin feilet som slagen fra tet nest sist, mens viste fremgang i V75 sist. Sto på fint til tredje bak gode Rofstad Odin da. Trippelaktuell.

Luringen

Prinsesse Sølv var ikke mye slått av formsterke Art Miklagard sist. Nest sist gikk hun et sterkt løp til tredje etter galopp. Tapte kun for Rødmyrsfakså og Valle Tiril da.

Startsiden

Nr. 5,3,2,6 og 7 kan løse bra.

Fakta Trav direkte på trav.vg.no I vårt travstudio kan du følge våre direktesendinger på trav. Alle dager: 5+ Tirsdager: Lunsjtrav fra kl. 13.10 Onsdager: #V76 og V76 fra Bjerke fra kl. 17.30 Torsdager: Lunsjtrav fra kl. 12.10 Lørdag: #LiveLørdagV75 og V75 fra kl. 12.00 * Samt alle ekstra V75-omganger

V75-3 (2040ma)

10 NORMANDIE ROYAL

2 GOT YOU B.R.

12 Barbarella

—————————

6 Quite Cool Classic

11 Freia Bonanza

8 S.K.s Sagitta

1 Miss Italiano T.Y.

5 Eck Black Attack

3 Fam B.R.

4 Eglise Boko

9 Hip Hop d'Estino

Løpet

En trio kan også rekke i hoppedivisjonen.

Favoritten

Normandie Royal avsluttet sterkt fra køen til annen bak In Håleryd sist. Tok to strake etter tidlig tetkjenning i løpene før. Hamre-traveren er skikkelig på gang etter sykdom og kan runde alle.

Outsiderne

Barbarella firte til sjette fra tet i V75 sist, men møtte tøffe hester da. Var solid i de to foregående startene. Med overpace er det ikke helt umulig.

Luringen

Got You B.R. er ubeseiret i sine fire starter hittil i karrieren. Kommer ut i Kringeland Eriksen-regi nå. Er hardt ute grunnlagsmessig, men står fint til spormessig. Møter gode hester, men kan vinne igjen.

Startsiden

Nr. 6,1,5 og 4 er bra ut.

V75-4 (2040ma)

7 TROLL SOLEN

2 G. JERKEN

11 B.B. TERJE T.

—————————

4 Holene Odin

10 Sordo

9 Stensvik Iver

5 Bokli Teddy

6 Vill Solen

1 Art Miklagard

3 Solberg Jela

8 Tallas

12 Åspe Viktor

Løpet

Troll Solen blir min klare favoritt i kaldblodscupen, men også her streker jeg av for tre hester.

Favoritten

Troll Solen tok en kontrollert seier foran Lille Jim og Kjempen sist. Den sterke Hamre-traveren gjør gode løp hver gang, understøttet av dyktige Magnus Teien Gundersen. Står litt langt ute på vingen, men bare han ikke blir hengende for lenge eller galopperer, kan han absolutt vinne igjen.

Outsiderne

B.B. Terje T. feilet i stengt posisjon i en V75-finale på Bjerke sist. Leverte fine innsatser til trippelplasser i løpene før etter tøffe reiser. Med litt kjøring i front, kan han runde mange til slutt. Trener og kusk Geir Gudmestad har hestene i toppform for tiden. I år har han vunnet hele ni ganger på 17 forsøk.

Luringen

G. Jerken fikk et tungt løp i dødens sist og presset i tillegg på leder. Fullførte bra da til fjerde i et løp gode Bråtnesfaks vant. Står fint til spormessig og er aktuell om det skulle bli feil for favoritten.

Startsiden

Alle de tre innerste er flinke fra start, men blir utfordret av Holene Odin og Bokli Teddy. Noe åpen startside.



V75-5 (2040ma)

9 NU LOVE S.S.

2 Sober Sam

—————————

7 Diablo de Titan

10 W.J. Follow Me

1 Løb Jr.

5 King N'Swing

6 Hurricane Field

11 Maestro

8 Lucky

3 Make My Day T.J.

12 New Talisman

4 Real Salt

Løpet

Nu Love S.S. blir klar favoritt i grunndivisjonen.

Favoritten

Nu Love S.S. har stabilisert seg etter å ha feilet mye tidlig i karrieren. I sin siste start var han solid som tredje i tøft lag i Jærløpet og tapte kun for gode Silver Wing og Red Shankly. Nest sist vant han lett i billig lag etter tidlig tetkjenning. Tredje sist var han ikke mye slått av gode Empress Act tross siste 1100 meter i dødens. Han står til for et fint løp og holder han seg bare til rett gangart, skal han ha en god sjanse til å runde til seier.

Outsiderne

Diablo de Titan gikk en flott sisterunde sist og tok ned storfavoritten Tears In Heaven. Står litt langt ute på vingen, og galoppen ligger også litt på lur. Men hesten er sterk og kan gjøre en del selv. Går han bare feilfritt, kan han ende på trippelen.

Luringen

Sober Sam vant greit fra tet sist og tok en velfortjent seier. Avsluttet bra i sine tre starter før det, to av dem etter galopp. Står fint til spormessig, og holder han seg bare til rett gangart og viser seg fra sin beste side, ender han normalt blant de tre.

Startsiden

Løb Jr. er kjapp. Kan bli utfordret av Real Salt og King N'Swing. Diablo de Titan og Lucky kan også løse fint feilfritt, men begge står langt ute på vingen. Sober Sam og Hurricane Field er heller ikke borte.



V75-6 (2040mv)

13 ULSRUD TEA

1 NYLAND

5 TOMELD Ø.K.

4 Polar Northug

7 Lex Lodney

8 Alsaker Piril

10 Kleppe Fanden

2 Philip Lyn

—————————

12 Moe Svarten

6 Tord Viking

3 Solør Svarten

9 Wik Emil

11 Vertigo Bjørn

Løpet

Flere med sjanse i Tollef Fjermestads minneløp.

Favoritten

Ulsrud Tea årsdebuterer. Viste toppform på slutten av fjoråret og rapporteres veldig fin i trening. Vant halvparten av sine 18 starter i fjor og kan runde til en ny seier på direkten. Men det må uansett klaffe en god del fra dobbelt tillegg.

Outsiderne

Tomeld Ø.K. tok en sterk og kontrollert seier etter en tøff sisterunde sist. Feilet som klar leder og trolig vinner i siste sving sjette sist i et tilsvarende V75-løp Ulsrud Tea vant. Feilfritt kan han absolutt vinne.

Luringen

Nyland var god til seier i et travritt sist. Vant et tilsvarende V75-løp foran Ulsrud Tea og Philip Lyn femte sist. Fra tet blir han vrien å fange.

Startsiden

Nr. 1 og 3 kjører trolig om føringen.



V75-7 (2040ma)

2 ORLANDO KNICK

1 KICK OFF CLASSIC

4 SANDSJÖNS IGOR

—————————

5 Ultimo Tango

6 Vargas F.

11 Dressed For Succes

12 Wikipeaks

9 Camillo Neo

8 Spenda Muscle

10 Red Hot Firestorm

7 Don di Quattro

3 Joe Frazier

Løpet

Jeg prøver tre hester i V75-avslutningen.

Favoritten

Orlando Knick er tilbake i toppform. Nest sist knep han seieren fra stallkameraten Cantab Genius. Men nå sist var han klart forbedret. Angrep fra køen drøye runden igjen og var helt overlegen til slutt. Står til for et fint løp og skal regnes med en god vinnersjanse igjen.

Outsiderne

Kick Off Classic måtte nøye seg med femte i Orlando Knicks seiersløp sist, men avsluttet fort etter veldig sen åpning da og hadde mye spart. Trond Anderssen-traveren er kjapp fra start, og skulle han klare å forsvare sporet, uten at åpningen blir for tøff, kan det holde inn. Men han vil bli utfordret om den posisjonen.

Luringen

Sandsjöns Igor har det blitt feil for i hans to siste starter i Sverige. Kunne ikke hevde seg fra køen sist og feilet med mye spart på oppløpet etter innvendig reise nest sist. Tredje sist i langløp i V75 på Forus var han god toer bak Goeie Gozer som hadde forsprang. Eilefsen-traveren er kjapp fra start, og skulle han klare å komme seg foran, blir han farlig.

Startsiden

Kick Off Classic og Sandsjöns Igor kjører trolig om føringen.

NØKKELKUSKEN

Navn: Geir Gudmestad

Alder: 60 år

Antall seirer i år: 9

Antall seirer totalt: 682

Gudmestads Tysland-traver

Han har vunnet halvparten av sine kjørte løp i 2018, Geir Gudmestad. På hjemmebanen Forus lørdag setter han sin lit til B.B. Terje T., oppkalt etter Terje Tysland, som mulig vinner av V75-4.

V75-1: - Rafolo er den beste hesten. Men han skal rundt mange fra tillegg. Mye kan skje med gode hester som Ridolini Park , N.Y. Diamond In The Sky og Elite B.R. på strek.

V75-2: - Den av strekduoen Kringeland Enok og Dag Jo som kommer best til, sitter på de meste mulighetene. Begge er i toppform. Fra tillegg kan Haukeli Expressen bli tung å stå imot om han ikke taper for mye fra start. Will Teddy har både form og fart som rekker.

V75-3: - Klaffer det bare litt for Normandie Royal fra bakspor, tror jeg ingen slår henne. Banker.

V75-4: - Formhesten i feltet er Troll Solen . Har en fin sjanse uten posisjonskluss. G. Jerken blir farlig om han ikke hisser seg for mye opp fra start. Min egen B.B. Terje T. er godt forberedt etter pause og er god nok i dette laget. En outsider.

V75-5: - Han gikk flere flotte løp på tampen av fjoråret, N.U. Love S.S. . Er formen intakt kjemper han om seieren. Utfordres av Sober Sam , som vant lett sist og som står bra til. Det gjør også King N’Swing som har avsluttet bra de siste gangene.

V75-6: - Unngår hun trafikktrøbbel fra dobbelt tillegg, er det store sjanser for en ny seier for Ulsrud Tea . I motsatt fall tror jeg Tomeld Ø.K. kan lede fra start til mål. Polar Northug har hatt litt stang ut i det siste og er en gardering.

V75-7 : - Her avgjøres mye på startsiden. Den som får tet av Kick Off Classic og Sandsjöns Igor er fort vinneren. Bak de to lurer Orlando Knick i toppform. Ultimo Tango vant lett sist og er en gardering.