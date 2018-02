KONSENTRERT: Magnus Carlsen flytter en brikke i kampen mot amerikanske Hikaru Nakamura på Høvikodden i Bærum. Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

Ny remis for Carlsen i den andre uoffisielle VM-kampen

Publisert: 09.02.18 18:32

SPORT 2018-02-09T17:32:04Z

(Magnus Carlsen – Hikaru Nakamura 2-2) Magnus Carlsen (27) åpnet det uoffisielle verdenmesterskapet i Fischer Random med to remiser mot Hikaru Nakamura (30).

– Dette var et parti med litt mer tvilsom kvalitet enn det første, sa Carlsen til NRK etter at dagens andre remis av to mulige var et faktum.

Dermed er spillerne likt etter at to av totalt 16 partier er spilt i det nye turneringsformatet Fischer Random.

TV-seere fikk også et innblikk i hva som skjer under skjorten til spillerne. De var nemlig utstyrt med pulsmålere som ble oppdatert slag for slag underveis i partiene.

– Magnus var veldig positiv til det, sier pappa Henrik Carlsen til VG.

Fakta Fischer Random forklart Kampen i såkalt Fischer Random ble innledet fredag klokken 17. I denne spesielle formen for sjakk er ikke brikkene stilt opp i henhold til reglene fra starten, men derimot med stor grad av tilfeldighet. Denne måten å spille sjakk på ble introdusert av legenden Bobby Fischer, som ønsket å utfordre åpningsteori og kjedelige remis-partier. Kampen mellom Carlsen og Nakamura går over fem dager. Spillerne skal også benytte seg av pulsmåler under partiene. Seier gir to poeng, remis gir ett poeng og tap gir null poeng. Kilde: NTB

Selv om han sier at teknikken sviktet sønnen underveis i det første partiet, skal alt være klart til i morgen etter en gjennomgang av utstyret.

Hos Nakamura virket teknikken å fungere, og underveis hadde amerikaneren i snitt høyere puls enn nordmannen, som omtrent ikke var over 100 slag i minuttet. Nakamura lå på sin side jevnt mellom 100 og 120 slag.

Henrik mener likevel at Magnus kan få høy puls i pressede situasjoner.

– Han kan nok få høy puls om det skjer noe overraskende eller om han er i virkelig store problemer. Men jeg tror at pulsen slår raskere ut hos noen enn hos andre.

Han sier at Carlsen ikke har spilt mye sjakk av typen Fischer Random. Til NRK sa nordmannen at varianten ikke var veldig annerledes enn «vanlig» sjakk.

– Det var sjokkerende normalt, vil jeg si. Til og med startposisjonen var nær «vanlig» sjakk, sa Carlsen til NRK etter at han spilte remis med hvite brikker i åpningspartiet.

I starten på det andre partiet i Fischer Random-turneringen havnet Carlsen, med sorte brikker, litt bakpå i stillingen. Nakamura så klart mest komfortabel ut, noe pulsmåleren også avslørte. Amerikaneren var ikke over 100 i puls da han hadde overtaket.

Utover i partiet utlignet nordmannen det lille overtaket Nakamura hadde i stillingen. Da spratt pulsen til Nakamura i været og stabiliserte seg mellom 100 og 120 slag i minuttet.

Til slutt ble spillerne enig om remis, for andre gang fredag. I morgen spilles de to neste partiene.

PSSST ! Norges statsminister Erna Solberg utførte det første trekket da Carlsen åpnet med hvite brikker.

PSSST 2: I en tidligere versjon av saken ble det opplyst at Carlsen spilte med under 40 i puls i det første partiet. Dette skyldtes trolig en feil med måleren.