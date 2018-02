MEST JUBEL: Hvis Sports Illustrated spår rett, får Johannes Thingnes Bø fire gull med seg hjem fra Sør-Korea: Tre individuelt og ett i stafett. Foto: Jostein Magnussen

Sports Illustrated spår norsk gullrush i OL

Publisert: 06.02.18 21:34

Verdens mest berømte sportsmagasin, Sports Illustrated, mener at OL blir et eneste langt gullrush for Norge.

I sitt tradisjonelle tips mener Sports Illustrated at Norge blir mestvinnende nasjon – både i antall gull og antall medaljer:

17 gull og 42 medaljer.

Den norske toppidrettssjefen Tore Øvrebø har hele tiden stått fast på målsettingen om 30 OL-medaljer i Pyeongchang.

Sports Illustrated tror altså på 17 norske triumfer i Pyeongchang. Magasinets Brian Cazeneuve mener at gullmedaljene kommer slik:

* Gull til Kjetil Jansrud i super-G.

* Tre gull individuelt til Johannes Thingnes Bø i skiskyting: sprint, fellesstart, 20 km

* Gull i skiskytterstafetten.

* To gull til Johannes Høsflot Klæbo: Sprint og 30 km

* Gull til Martin Johnsrud Sundby på 50 km

* Gull på herrestafetten.

* Gull til Maiken Caspersen Falla på sprint.

* To gull til Heidi Weng: 10 km og 30 km

* Gull på kvinnestafetten.

* Gull til Øystein Bråten i slopestyle.

* Gull til Johanne Killi slopestyle.

* Gull til Jan Schmid i kombinert, stor bakke.

* Gull til Maren Lundby i hopp for kvinner.

For øvrig er det verdt å merke seg at Sports Illustrated bare tror på to bronsemedaljer individuelt til Marit Bjørgen, mens de har Henrik Kristoffersen på sølvplass både i slalåm og storslalåm, begge bak Marcel Hirscher.

Her kan du lese Sports Illustrateds tips for samtlige OL-øvelser.

Det anerkjente magasinet mener at Tyskland blir nest beste nasjon bak Norge, både når det gjelder antall gull og antall medaljer totalt.

De tipper altså 17 norske gull, 15 til Tyskland – og så et langt sprang ned til USA og Canada på ni.

Bak Norges 42 OL-medaljer, har de Tyskland på 35 og Canada på 30.

Sports Illustrated tror på et skikkelig «stang-ut»-OL for Frankrike: Ett gull og 12 sølvmedaljer. Blant annet tror de Martin Fourcade blir nummer to bak yngstebror Bø i tre renn – mens de tror at rekkefølgen er motsatt på jaktstarten.

Tipset går ellers på fire svenske gull: Charlotte Kalla på 15 km, gull på teamsprint, Sandra Näslund i skicross og – til Sveriges glede – så tror Sports Illustrated at de tar gull i ishockey. Det ville i så fall være første gang siden 2006 i Torino.

