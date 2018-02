SYKDOM I PYEONGCHANG: To dager før OL-ilden tennes i Sør-Korea, stjeler Noro-viruset - en form for omgangssyke - mye oppmerksomhet. Foto: FABRIZIO BENSCH / X90145

Spysyke brer om seg i OL: Tror spredningen fortsetter

Publisert: 07.02.18 10:49

SPORT 2018-02-07T09:49:29Z

PYEONGCHANG (VG) I går var 32 personer tilknyttet OL i Pyeongchang smittet av Noro-viruset. I dag har tallet steget til 86. Og spredningen vil bare fortsette.

Det sa OL-arrangøren på en pressekonferanse i formiddag, norsk tid.

Foreløpig er det ikke registrert smitte blant noen av utøverne i Pyeongchang.

– Det er det viktigste. Når utøverne kommer til Sør-Korea skal de kunne vise frem ferdighetene sine. For å hindre noe som stopper dem fra å gjøre det, så gjør vi vårt beste, sier medisinsk sjef i OL, Hyunjun Kim.

I går ble det kjent at 1200 frivillige tilknyttet sikkerhetskontrollene i ulike OL-anlegg var satt i karantene etter at enkelte hadde vist symptomer på smitte. Det var likevel bare 32 bekreftede tilfeller av sykdommen i går.

I dag ble det registrert 54 nye bekreftede tilfeller av den svært smittsomme omgangssyken. Dermed har totalen nå steget til 86 tilfeller.

De som er smittet sliter gjerne med oppkast, diaré og feber.

Som VG skrev mandag, har de norske utøverrommene under OL blitt desinfisert av en robot for å drepe alle bakterier i forkant av lekene. Det for å hindre det som skjedde under OL i Torino for 12 år siden.

Den gangen ble svært mange norske utøvere syke midt under lekene.

VG fikk mandag opplyst at den norske leiren ikke opererer med «hilseforbud» under OL. I dag har det kommer opplysninger om det motsatte.

– Noro-virus-utbrudd varer gjerne til april. Så frem til april håper vi å minimere spredningen, og vi setter i gang alle tiltak vi har muligheten til. Høysesongen er januar og februar. Så vi befinner oss dessverre i den perioden nå. Når vi ser på utviklingen, så øker antallet saker. Spådommen er at spredningen fortsetter og at dette ikke er over ennå, sier Kim på pressekonferansen der VG var til stede i 10.30-tiden i dag.

OL-arrangøren tror smittekilden er vannet som ble brukt til matlaging på et ungdomssenter i Pyeongchang. 58 sikkerhetsvakter ved senteret har fått registrert Noro-virus.

Antall politibetjenter som har registrert smitte, har steget fra tre i går, til totalt tolv i dag.

Onsdag morgen, norsk tid, ble det også kjent at Stina Nilssons norske trener, Ole Morten Iversen, er smittet av Noro-viruset. Nordmannen, som er far til Emil Iversen, er derfor isolert fra den svenske troppen i øyeblikket, ifølge Expressen.

I tillegg vet VG at en person i det internasjonale apparatet til TV-nettverket Discovery - som eier TV Norge og Eurosport - skal være smittet. Rettighetsshaveren har rundt tusen personer i sving under OL, som starter om to dager.

