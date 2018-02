TETT PÅ: Svenske Per-Erik Alcén (t.v.) sto bak Lars Haugens (t.h) internasjonale gjennombrudd som keeper i 2011-VM, da Norge for første gang slo Sverige. Nå venter Sverige i hockeyguttas åpningskamp i OL 15. februar. Bildet er fra VM for snart tre år siden. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix

Norges svenske OL-trener: – Elsker å jobbe med dem

Publisert: 13.02.18 15:46

SPORT 2018-02-13T14:46:19Z

PYEONGCHANG (VG) Pecka Alcén (59) har trent 10 NHL-keepere og blir hyllet i svenske medier etter sin avskjed med toppklubben Brynäs. Men han vil fortsette som målvaktsjef for Petter Thoresens (56) OL-klare ishockeylandslag nærmest til evig tid.

– Jeg elsker å jobbe med dem. Det er det aller mest morsomme jeg vet. Fantastiske gutter. Petter Thoresen ; jeg liker stilen hans. Det er «raka rör», ikke så mye hysj-hysj – men pang, pang, pang, svarer Per-Erik «Pecka» Alcén på spørsmål om hvorfor Norge – ikke Sverige.

Norge møter regjerende verdensmester Sverige i OL-premieren i Pyeongchang 15. februar.

– Jeg vil gjerne fortsette i lang tid. Jeg tror jeg kan gjøre en jævla bra jobb i Norge, sier Alcén til VG.

Norges suksessrike kvinnelandslag i håndball har hatt svenske Mats Olsson (58) som keepertrener siden 2005 (har nå også samme rolle for Sveriges herrelandslag). Hans landsmann Pekka Alcén ble engasjert som keepertrener for hockeygutta av daværende trener Roy Johansen (57) i 2008.

Pål Grotnes, Ruben Smith og André Lysenstøen sto i mål den gang. Alle tre har for lengst lagt opp, i motsetning til «Pecka» Alcén. Med et nylig forbehold da han ga seg som keepertrener for tradisjonsrike toppklubben Brynäs i Gävle.

– Jeg hadde 13 fantastiske år i Brynäs. Men nå vil jeg gjøre ting i mitt tempo, og i det inngår norsk ishockey. Jeg er forelsket i norsk ishockey. Det er ser veldig bra ut, tilføyer fargerike Alcén med tanke på «keepereksplosjonen» i tidligere «keepersvake» Norge.

– Han er en spesiell fyr, som jeg liker. Han er av den gamle skolen og «overanalyserer» ikke. Han har utstråling og «passion», og han tar alltid keeperne sine i forsvar hvis Sjur (assistenttrener Robert Nilsen) og jeg er litt kritiske til noen av dem, sier landslagssjef Petter Thoresen.

– Han er den enkeltpersonen som har betydd mest for min karriere. Han er veldig lojal, men veldig krevende i treningshverdagen. I lengden er det imidlertid verdt det. Han er stein gal; helt utenfor alle mulige «bokser», sier Lars Haugen.

Han var i utgangspunktet 3. keeper da Alcén til de flestes overraskelse valgte ham til å starte VM-åpningskampen mot Sverige i Kosice for snart syv år siden. Norge slo Tre Kronor for første gang, Haugen ble keeperhelt og fikk proffkontrakt med KHL-klubben Dinamo Minsk.

Pecka Alcén mener at hans fremste egenskap er at han «bryr seg om» keeperne sine. Så til de grader at han for seks år siden pådro seg hjerteinfarkt (da Brynäs ble svensk mester). Dette blir fremhevet i hyllesten om ham i svenske medier nå.

«Det er lett å skjønne hvorfor Pecka er blitt en kultfigur. Resultatene taler for seg. Men årsakene til at han er blitt så populær, er like mye hans fantastiske og noe særpregede personlighet», skriver en kommentator for svenske hockeysverige.se.

Til VG sier Pecka Alcén at «SHL-sirkuset» (den svenske toppligaen) er blitt for tøft for ham. I Norge, derimot, slipper han å «være redd» for hva han sier og gjør; han får drive med det han kan (keeperne sine).

På spørsmål om hva han legger vekt på som sjef for Norges OL-keepere Lars Haugen (svenske Färjestad), Henrik Haukeland (svenske Timrå) og Henrik Holm (Stavanger Oilers), svarer han kort og godt.

– Jeg er ikke så jævla glad i Ipad-er og sånn. Det er mer «ta den puckdjevelen». Jeg har alltid vært interessert i mennesker; å få en «gråstein» til å ta redde en puck, sier Per-Erik «Pecka» Alcén.

PS! OL i Pyeongchang ser du på TVNorge, Eurosport Norge og Eurosport Player fra 9. februar. Rettighetshaver Discovery og VG har et redaksjonelt samarbeid.

Fakta Har trent 10 NHL-keepere Pecka Alcén har trent og utviklet ni svenske ishockeykeepere – og en tysk – til å bli så gode at de har fått kontrakt med NHL-klubber: Johan «Honken» Holmqvist – bl.a. Tampa Bay Lightning Jacob Markström – bl.a. Vancouver Canucks Anders Lindbäck – bl.a. Nashville Predators Joacim Eriksson – Vancouver Canucks Johan Backlund – Philadelphia Flyers Niklas Svedberg – Boston Bruins Eddie Läck – bl.a. Vancouver Canucks Oskar Dansk – Vegas Golden Knights Johan Johansson – Buffalo Sabres Thomas Greiss (Tyskland) – bl.a. New York Islanders