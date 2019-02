Russland-trener Cramer etter nederlaget: - Hater sprint!

SEEFELD (VG) Norge mener at Russland bommet taktisk i sprintstafett-finalen. Sjefstrener Markus Cramer mener løperne må bestemme.

Gleb Retivykh og Aleksandr Bolsjunov ble nummer to bak overlegne Norge (Johannes Høsflot Klæbo og Emil Iversen).

– Jeg hater sprint fordi det alltid er noe som dette, et taktisk spill. For Klæbo er dette som en lek, og han liker å leke et taktisk spill med de andre, sa Cramer lett glisende, i pressesonen.

Han tenker på at løperne på slutten av sprintstafetten i ski-VM stoppet opp i noen sekunder. Da valgte Bolsjunov å gå først. Bakfra seilte Klæbo innpå, og rykket så i fra.

– Vi fikk det enklere i dag enn jeg trodde. Vi hadde kjempegode ski. I tillegg gikk russeren først ned i bakken, som gjorde at Klæbo kunne skli i fra i tillegg, sier Norges sprinttrener Arild Monsen, sittende på et gjerde i pressesonen i Seefeld.

Med et digert glis rundt munnen kunne han konstatere at Norges femte av seks gull i VM kom rimelig komfortabelt. Like før hadde de norske damene tatt bronse; hvor ankerkvinne Maiken Caspersen Falla også gikk først ned bakken - hvilket ikke viste seg å være altfor lurt:

Russland-Cramer svarer slik på hvordan han tror Klæbo kan slås:

– Det må gjøres på en annen måte. Jeg tror det er å gå som i skiathlon. Full gass fra start. Kanskje det også er mulig i lagsprint. De (Norge) var bedre enn oss i dag, sa Cramer.

– Hvorfor kjørte Bolsjunov først ned bakken?

– Det er voksne løpere og de bestemmer hva som er best der og da. Og i dag bommet vi grovt da vi kjørte ned først, for vi gikk ikke for andreplass. Jeg vet ikke hvorfor han kjørte først ned bakken. Det var ikke den beste avgjørelsen, sier Cramer.

- Vi diskuterte det før rennet, men hvert renn er forskjellig. Vi måtte bestemme oss der og da, og denne gangen ble det ikke bra, sier Cramer.

– Men alle løpene hittil i VM, med unntak av damesprinten, har vist at det ikke lønner seg å kjøre først?

– Vi har taktikkmøte på forhånd, men løperne må selv bestemme der og da hva som er best, sier Cramer til VG.

Klæbo sier han kunne stått på toppen av bakken ennå:

Johannes Klæbos personlige trener, Kåre Høsflot, så blomsterseremonien fra tilskuerplass etter rennet.

– Den som ligger foran, taper. Jeg var rimelig sikker på at Johannes skulle vinne på slutten, sier morfar og trener Kåre Høsflot til VG.

- Jeg ville ikke være først ned. Med de skiene vi hadde i dag, fikk vi det akkurat som vi ville. Det blir litt luregåing, sier Klæbo til VG og fortsetter:

– Det kunne blitt slik at vi ploget ned hele bakken hvis alle hadde vært kalde nok til det. Jeg kunne vært det, så hadde spurten startet helt nede. Men det ble bra, sier Klæbo.