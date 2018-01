Foto: Bohlin, Gøran

Skuffet Krogh: – Det var hovedmålet mitt

Publisert: 30.01.18 11:49

SPORT 2018-01-30T10:49:49Z

Finn Hågen Krogh er skuffet over ikke å få gå 30 kilometeren med skibytte.

– Jeg er selvfølgelig skuffet. Det var hovedmålet mitt, så jeg er skuffet på egne vegne. Jeg skjønner jo laguttaket. Så får jeg håpe de som går lykkes, sier Finn Hågen Krogh til VG like etter at uttaket er klart.

Tor Arne Hetland sier at Krogh er første reserve på distansen.

– Finn Hågen er en som absolutt kunne ha gått denne distansen. Vi har fire mann som er bedre akkurat nå, så da er han ikke med, sier Hetland.

– Den distansen anså jeg som den største medaljesjansen min, og det gjør jeg fortsatt. Så det er kjedelig å gå glipp av, sier Krogh, som skal gå 15 kilometer fristil.

Fakta Disse er tatt ut: Skiathlon (30 km med skibytte) Hans Christer Holund Johannes Høsflot Klæbo Simen Hegstad Krüger Martin Johnsrud Sundby Klassisk sprint Eirik Brandsdal Pål Golberg Emil Iversen Johannes Høsflot Klæbo 15 km fri teknikk: Hans Christer Holund Finn Hågen Krogh Simen Hegstad Krüger Martin Johnsrud Sundby

– Tydelig satsing

På 30 kilometer med skibytte går Martin Johnsrud Sundby, Johannes Høsflot Klæbo, Hans Christer Holund og Simen Hegstad Krüger.

– Det er de fire som har levert best resultater gjennom hele vinteren. Da tenker jeg først og fremst på Lillehammer, men de har også dokumentert god skøyte- og klassiskform gjennom sesongen. I tillegg har vi Johannes som vår beste avslutter. Han passer jo alle typer løpsopplegg. Men skulle det bli høy fart fra start, så har vi løpere som liker det godt, sier Hetland.

Klæbo vant 30 kilometer med skibytte foran nettopp Sundby, Holund og Krüger på Lillehammer.

Jan Christian Bjørn er Eurosports hovedkommentator under alle langrennsrenn i OL, og han forstår Hågen Kroghs skuffelse.

– Det er et godt tegn at Hågen Krogh er skuffet. Det kan bety at han føler seg i god form. Jeg forstår skuffelsen hans – for han mister jo en stor mulighet ved å ikke få gå, sier han, og legger til:

– Det er tydelig at langrennsledelsen satser på Sundby og Klæbo. De to andre, Holund og Krüger, skal nok være der hovedsakelig for å opprettholde farten for Sundby som et par hjelperyttere.

Alt i alt er han hverken overrasket eller skeptisk til langrennsledelsens uttak.

– Jeg synes alt i alt at Norge stiller knallsterkt. Det kan diskuteres om Hågen Krogh burde vært med, men jeg er usikker på hvem som skulle gått ut av laget.

Johannes Høsflot Klæbo skal ikke gå 15 kilometeren, men står på listen for både sprint og 30 kilometer skibytte. I tillegg er han høyaktuell for sprintstafett, stafett og femmila under OL-ukene i Sør-Korea.

– Johannes har selv sagt at han ikke er aktuell for 15 kilometer fristil. Det blir knalltøft for ham med 30 kilometer og så sprint to dager etterpå, påpeker Hetland.

Sprint er den andre distansen i OL. Der var laget akkurat som forventet, med Klæbo, Emil Iversen, Eirik Brandsdal og Pål Golberg. Sondre Turvoll Fossli er reserve.