Golf-Norge trosset doping-protester

Det fantes ikke et godkjent antidopingprogram, og både Norges idrettsforbund og Antidoping Norge protesterte: Likevel ble golfturneringen «Viking Challenge» arrangert på norsk gress i fjor.

Med et budsjett på fem millioner kroner var turneringen Norges soleklart største. Det var bare én pikant detalj: Eieren, det private gigantselskapet European Tour, har ikke skrevet under på dopingreglene til Verdens Antidopingbyrå ( Wada ).

Det skapte etter det VG forstår bruduljer før turneringen fant sted i august i fjor.

– Norges Idrettsforbund anbefalte på det sterkeste å ikke arrangere denne turneringen. Men vi hadde ingen politimakt til å stoppe den, siden det var et aksjeselskap som sto som arrangør, sier kommunikasjonssjef i NIF, Niels Røine.

Antidoping Norge er på samme linje:

– European Tour følger ikke dopingbestemmelsene til WADA. Derfor ga vi klar beskjed om at vi var kritiske til at denne turneringen fant sted, og at vi ikke ville ha noe med den å gjøre, sier daglig leder Anders Solheim.

Saken skal ha blitt heftig diskutert i fjor sommer. For samtidig som problemet med dopingreglene meldte seg, var en millionkontrakt signert. Og Challenge-turneringen på banen til Miklagard golfklubb var sportslig svært viktig for norsk golf.

Til slutt ble tiden knapp. Man måtte fatte en avgjørelse: Golfturneringen på Kløfta ble en realitet.

– Det var baneselskapet som var avtalepartner med European Tour, og de lå utenfor NIFs regelverk. Derfor var det ikke ulovlig rent juridisk. Dette informerte vi NIF om. På det tidspunktet gjenstod det bare 14 dager før turneringen skulle gjennomføres, så vi hadde ikke noe valg. Å avlyse var ikke en mulighet. Flybilletter og hotell var bestilt. Hadde dette vært i januar, så hadde vi avlyst, sier generalsekretær i golfforbundet, Tor-Anders Hanssen, overfor VG.

Ifølge den lokale golfklubben Miklagard var European Tour til stede med dopingkontrollører under turneringen i fjor sommer. Stridens kjerne handler primært om sanksjonering dersom en prøve viser seg å være positiv.

European Tour vil selv ta seg av slikt . Det er ikke greit, ifølge Wada. I teorien kan det skape problemer dersom kommersielt viktige spillere skulle gå i doping-garnet.

Da skal ikke de som har økonomisk interesse i saken selv vurdere hvorvidt utøveren skal straffes eller ikke – og eventuelt hvor lenge.

– Vårt syn i saken var kjent i god tid før arrangementet fant sted. Jeg har forståelse for at den lokale klubben synes dette er vanskelig. Men når man har et sett internasjonale regler, så må de også følges. Golfforbundet må selv svare for hva slags arrangementer de ønsker i Norge, sier Anders Solheim.

Nettstedet norskgolf.no avslørte denne uken at 2018-utgaven av «Viking Challenge» er avlyst, nettopp på grunn av at European Tour ikke har underlagt seg Wada-koden.

– Vi har vært veldig tydelig overfor alle parter, også European Tour, på at dersom de ikke ble Wada-godkjent, så kan vi ikke arrangere turneringen i 2018. Det sa vi senest fra om 4. januar, i møte med European Tour og de andre nordiske landene, sier Hanssen.

– Hva slags svar fikk dere?

– European Tour har levd på utsiden i lang tid. Å gi fra seg dette ansvaret oppleves som vanskelig for dem. Dette handler om makt og penger, sier golf-toppen til VG.

En talsperson for European Tour svarer ikke direkte på VGs spørsmål om dette handler makt og penger, men uttaler følgende:

– The European Tour har et robust antidoping-program på våre turneringer verden over. Dette er basert på Wada-koden og inkluderer testing for alle forbudte stoffer på Wadas liste. Men siden The European Tour blant ikke har implementert Wadas regel for «whereabouts» (noen utøvere må gi Wada beskjed om hvor oppholder seg), så bestemte norske sportsmyndigheter seg for at vi ikke kunne arrangere Viking Challenge i 2018. Vi er skuffet på vegne av utøverne. Vi håper det blir arrangert i 2019.

Hanssen mener European Tour kommer til å bli såkalt “Wada-complient” i fremtiden.

– Sverige og Danmark ga klar beskjed om at de vil fortsette med Challenge-turneringer i 2018, men på sikt vil myndighetene og antidopingbyråene sette ned foten. Om det brer om seg, ville ikke European Tour ha noe valg i fremtiden, tror han.

På Kløfta er stemningen tilsynelatende lettere oppgitt. «Viking Challenge» er viktig for golfsporten i Norge, men også den lokale klubben Miklagard.

Daglig leder Tore Waagø omtaler saken som «en hump i veien han gjerne skulle vært foruten». Han mener det handler om idrettspolitikk på høyt nivå.

– I Norge står Norges idrettsforbund veldig sterkt. Der har man sine regler. I dette tilfelle har de møtt en organisasjon som har et veldig bra antidopingregime, men som ikke er ett hundre prosent likt det som Wada har. Vi har ikke tid, ressurser eller kunnskap til å ta denne kampen, sier han.

Både Waagø og generalsekretær Hanssen i Norges golfforbund omtaler saken som trist for norsk golfsport. For ikke bare gir en Challenge-turnering wild cards til norske spillere den aktuelle helgen: Den åpner også for at norske spillere kan bytte til seg wild cards i andre, internasjonale turneringer.

Henrik Bjørnstad - som gjorde comeback i fjor - er en av dem som i utgangspunktet ikke er kvalifisert til Challenge-turneringer.

– Vi hadde en fireårskontrakt med Europatouren. Den faller altså etter ett år. Det blir tøft å bygge dette opp igjen til 2019, sier Tore Waagø.