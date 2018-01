Harsem sørget for Varden Meråker-dobbel

Publisert: 14.01.18 13:45 Oppdatert: 14.01.18 15:27

GÅSBU (VG) Kathrine Rolsted Harsem hadde stålkontroll på ankeretappen i NM.

Få timer etter at Emil Iversen gikk herrelaget til Varden Meråker inn til NM-gull, sørget ankerkvinne Kathrine Harsem for at klubbens kvinnelag tok sitt andre strake NM-gull i stafett.

Astrid Stav og Marthe Kristoffersen var de to øvrige på gull-laget til trønderne.

– Det er bonus om jeg får gå stafett med sånne godløpere. Da blir jo samlingen min bare bedre og bedre, sier Kristoffersen til VG.

Det var hennes femte NM-stafettgull med Varden (2008, 2012, 2013, 2017 og 2018).

– Du er 28 år, hvor lenge har du tenkt til å gå NM-stafett? Til du er 35? 45?

– Jeg har ikke tenkt på den alderen en gang. Så lenge jeg får gå på laget og være med, så blir jeg med jeg, svarer Kristoffersen.

Nervøs

– Jeg har aldri vært så nervøs før en NM-stafett før. Jeg har aldri gått en ankeretappe før og vi er et nytt lag. Det er utrolig gøy at Astrid som junior leverer som hun gjør. Og Marthe overpresterte jo, sier Harsem til NRK.

Kvaløysletta ble nummer to 33 sekunder bak, mens Heming ble nummer tre 48 sekunder bak.

Fire lag kom nærmest samlet inn til siste veksling, men da satte Kathrine Harsem i gang et tempo som ingen var i nærheten av å ha kapasitet til å følge med på.

28-åringen gikk jevnt fort i samtlige fem kilometer og sørget for at Varden vant overlegent.

Etter første etappe var Oppdal, Lillehammer, Gjøvik og Tromsø i tet. Men både Berthe Annette Svenkerud (Kvaløysletta) og Marthe Kristoffersen (Varden Meråker) tok igjen forspranget og fant veien til tetgruppa.

Dermed lå da an til en spennende duell på siste etappe, men ut fra start klinket Harsem til. Dermed ble det aldri spenning om gullet. Harsem fikk gå alene i tet, mens Silje Theodorsen enkelt sikret sølvet for Kvaløysletta.

Astrid Uhrenholdt Jacobsen gikk en forrykende ankeretappe for Heming, tok igjen Lillehammer og Gjøvik på slutten og sikret bronsen.

