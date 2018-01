BENYTTET IKKE SJANSEN: Ole Einar Bjørndalen tusler ut av stadion i Ruhpolding etter en skuffende 42. plass på normaldistansen. Foto: Jostein Magnussen

Bjørndalen: - Vet jeg kan komme meg i form til OL

Publisert: 10.01.18 15:20

RUHPOLDING/OSLO (VG) Ole Einar Bjørndalen (43) startet lovende på 20 kilometeren, men endte som nummer 42. Dermed spørs det om ikke tidenes vinterolympier skjøt seg bort fra OL.

Med åtte gull, fire sølv og en bronse i OL er Bjørndalen OL-historiens beste vinterutøver. Men denne sesongen har vært trå for veteranen med 18. plass som beste resultat i verdenscupen individuelt denne sesongen. Dermed virker tidenes mestvinnende skiskytter å være uten OL-sjanse.

Var det toget til OL som gikk, Ole Einar Bjørndalen ?

– Kvalifikasjonen har jeg i hvert fall ikke klart. Jeg har hatt fokus på dette rennet og skjønner ikke helt hva som skjedde da det kom to bom.

43-åringen startet 20 kilometeren strålende med to fulle hus og lå på fjerdeplass etter halvgått renn, men på den andre liggende skytingen bommet Bjørndalen to ganger. Før det ble en bom på siste skyting og 42. plass i mål, svakest av de norske.

– Hva tenker du videre?

– Jeg vet ikke. Det gikk ikke bra. Vi får se hva som skjer videre. Jeg starter de rennene jeg får starte i, så får vi se, sier Bjørndalen til VG.

– Jeg har hatt et ønske om å komme til OL, men du skal jo helst ha noe i OL å gjøre. Jeg vet at jeg kan klare å komme i form til OL. Nå er det fysiske på gang og skytingen er bedre. Du får prate med trenerne, det er de som tar ut laget.

– Han har fortsatt en mulighet mener jeg. Han kan være en superreserve på en stafett. En OL-plass handler nå om hvor mye trenerne og forbundet vil ha han med som en løper som kan steppe inn i et langt OL. Det er den eneste bittelille sjansen hans, sier Halvard Hanevold, NRK-ekspert.

Bjørndalen var med å vinne stafetten i Hochfilzen, men ble vraket til stafetten i Oberhof og får heller ikke gå stafetten i Ruhpolding.

Med dagens resultat er han heller ikke kvalifisert til søndagens fellesstart.

Bø bak Fourcade

Etter fire strake verdenscupseirer har Johannes Thingnes Bø måttet se seg slått av Martin Fourcade fire ganger på rad.

Det skjedde ikke uten dramatikk. På de første tre skytingene plaffet både Martin Fourcade og Johannes Thingnes Bø ned alle blinkene, men franskmannen gikk betydelig kjappere i sporet.

På den aller siste skytingen - og det aller siste skuddet - gikk det skeis for Fourcade, som hadde tidligere startnummer enn Thingnes Bø.

Fakta Topp 5:

1. Martin Fourcade (1) 44:27,9

2. Ondrej Moravec (0) +1.01

3. Johannes Thingnes Bø (1) +1.06,3

4. Roman Rees (0) +1:19,1

5. Michal Krcmar (0) +1:36,6

Dermed kunne Thingnes Bø overta ledelsen og virkelig gå for seier med fullt hus på siste skyting, men også han sviktet én gang. Dermed ble det fransk seier nok en gang.

– Jeg fikk aldri opp farten skikkelig. Det var et slit fra start til mål. Jeg finner ut at Fourcade bommet på siste, og da angriper jeg litt for hardt, sier Thingnes Bø til NRK.

– Jeg kunne ha vunnet uten Johannes sin bom, mener Fourcade.

Tsjekkiske Ondrej Moravec skilte dem og tok annenplassen.

Skuffet Svendsen

Erlend Bjøntegård ble nest beste norsk på 21. plass med tre bom. Henrik L’Abée-Lund bommet to ganger og ble nummer 24.

Emil Hegle Svendsen fikk det ikke til å stemme. Han bommet tre ganger. Det resulterte i 30. plass. Vetle Sjåstad Christensen ble nummer 35.

