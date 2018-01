Sandbech til legevakt etter X Games-fall: - Nå ligger jeg her i fosterstilling

Publisert: 25.01.18 21:29

ASPEN/OSLO (VG) Bare 15 dager før OL braker løs, ble det en real nedtur for de norske herrene på X Games’ dag én.

Marcus Kleveland er på forhånd kvalifisert til slopestyle-finalen søndag, men de norske snøbrettkjørerne håpet på enda flere i finalen.

Men i kvaliken torsdag gikk det galt for Torgeir Bergrem, Mons Røisland og Ståle Sandbech, som alle falt i sine første run. Verst gikk det ut over OL-sølvvinner Ståle Sandbech, som måtte bryte og ble kjørt til legevakten for en sjekk.

– Nå ligger jeg her i fosterstilling med en bandasje med is på ryggen og spiller scrabble på telefonen. Det var dritt ass, men «shit happens», sier Ståle Sandbech fra sykestua i Aspen i en pressemelding.

Han er tydelig skuffet, men tross det ved godt mot.

– Jeg har vært med noen år nå og lært at jeg ikke får gjort noe med slike ting. Jeg må heller tenke fremover. Det er ikke verdens undergang. Jeg følte jeg hadde muligheter til å gjøre det bra, men så dreit jeg meg ut på sistehoppet, sier Sandbech.

Sandbech skal etter planen prøve å kvalifisere seg til Big Air-finalen lørdag, men det spørs om det går.

– Han går fint, men har vondt på venstre side nederst i korsryggen. Vi har gjort en del undersøkelser og dro til legevakten for å låne en benk. Legen på stedet gjorde undersøkelser for å utelukke bruddskader og nevrologiske utfall. Han har vondt når han beveger seg, men det er muskulært, sier osteopat Stian Lauritzen, og fortsetter:

– Vi ser han om det blir verre eller ikke. Det er vanskelig å si hvor lang tid det tar. Jeg kan ikke gjøre noe annet en å se an. Kroppen kan gjøre underverker noen ganger, men den kan også være en drittsekk.

Hverken Røisland (falt også i andre run) eller Bergrem (for liten poengsum) maktet å kvalifisere seg til finalen etter at de var ferdig med sine run i det prestisjetunge arrangementet i Aspen.

– Det holder ikke, det her. Jeg kan ikke holde på sånn, sier Bergrem til VG om egne run. Hos Røisland var skuffelsen stor etter to fall.

– Det er dritkjipt. Jeg trodde jeg hadde den, men landingen kom ikke når jeg ville, sier Røisland til VG.

Han skal i utgangspunktet ikke kjøre Big Air-kvalik, men kommer inn dersom Sandbech ikke er klar til den.

Red Gerard var best i torsdagens kvalifisering med 92,00 poeng i sitt beste forsøk. Bergrem ble nummer seks med 65,33. Sandbech endte som nummer 10 med 42,00 i sitt eneste forsøk, mens Røisland ble nummer 13 av de 15 deltakerne i kvalifiseringen.

