Arthur Melo kom til Juventus fra Barcelona i fjor. Nå investerer han noe av inntekten i norsk e-sport. Foto: LiveMedia/Reporter Torino / IPA / IPA Milestone

Juventus-stjerne investerer i norsk e-sport

Arthur Melo (24) investerer sammen med norske idrettsstjerner i e-sport-satsing.

Publisert: Nå nettopp

Den norske e-sport-giganten Nordavind skal inn i en emisjon verdt 50 millioner kroner denne uken. Disse midlene skal laget bruke for å slå seg sammen med laget 00Nation, samt satse videre på oppkjøp av flere internasjonalt topplag innen e-sport og gaming.

Emisjonen har fattet stor internasjonal interesse, og et av navnene som har forhåndstegnet emisjonen er den brasilianske fotballstjernen Arthur Melo.

– Det at Arthur Melo er med er veldig kult. Det viser at planene Nordavind har ikke bare skaper interesse her ,men også i utlandet, sier Mats Zuccarello til VG.

Mats Zuccarello har dominert i NHL i en årrekke. Han har også engasjert seg i norsk næringsliv. Foto: Joe Buglewicz / FR171646 AP

Minnesota Wild-stjernen har vært en del av Nordavind over lang tid.

– Det har vært en fantastisk reise så langt. Det som skjer med Nordavind og 00Nation er helt unikt, og sammenslåingen gjør dem til en globalt organisasjon som kommer til å tiltrekke seg stor oppmerksomhet, påpeker han.

Alexander Bonsaksen, Sander Sagosen, Birk Ruud og Kjetil Jansrud er andre som er med på prosjektet. Det er også eieren av den polske fotballklubben Legia Warsawa, Dariusz Miodusk. Han har tidligere vært visepresident i både Champions League og Europa League. Nå går han inn som styremedlem i Nordavind.

Nå håper Zuccarello de får med seg flere stjerner på laget.

– Vi får håpe Melo tar en prat med Cristiano Ronaldo, så får vi med ham også, ler NHL-stjernen.