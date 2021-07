Jakten på OL-gull Stine Bredal Oftedal (29) er verdens beste håndballspiller. I ungarske Györ har hun og flere norske landslagsjenter gjort jobben for å kjempe om OL-gull i Tokyo. Ida Høidalen Av Publisert 20. juli, kl. 08:51 Bjørn S. Delebekk / VG Neste side (2) Forrige side (0) VG-Peil-Logo

– Det handler om en miks av tung styrke, generell form, trigge eksplosivitet og faktisk kunne ta deg en dag fri av og til, forteller Oftedal.

– Styrketreningen har de siste årene blitt mer individualisert. Den er blitt mer relevant til den spillertypen vi er.

I Györ trener Oftedal sammen med Kari Brattset Dale, Silje Solberg og Veronica Kristiansen.

Men trening handler ikke kun om det fysiske. Sveip videre for å lese om Stine Oftedals nye treningsgrep.

Jakten på OL-gull: Dette er Oftedals nye grep

JAKTER GULL: Stine Bredal Oftedal ble kåret til banens beste spiller under EM i desember. Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

Stine Bredal Oftedal (29) og Norge er blant de største favorittene til å ta OL-gull i Tokyo. Men hva gjør egentlig utøverne i jakten på medaljer?

– Det er veldig variert da!

En som vanlig blid Stine Bredal Oftedal ler litt når hun snakker med VG på telefon fra ungarske Györ.

Det er mai, og hun og flere norske landslagsjenter forbereder seg til sesongens siste kamper. Sesongens hovedmål - OL i Tokyo, med første kamp søndag 25. juli - er et par måneder unna.

På fredager trener hun ofte eksplosiv styrke med blant annet Veronica Kristiansen, Kari Brattset Dale og Silje Solberg. Sammen med det norske landslaget er de blant de aller største favorittene til å ta gullet under sommerens coronautsatte OL i Tokyo.

Men veien til et OL-gull er lang og tøff - og består først og fremst av mye trening. Hva skal til for å bli verdens beste håndballspillere?

Vi har fått bli med Oftedal og resten av Györ-jentene på trening.

Individualisert

En vanlig treningsuke i sesong består av en blanding av håndball, styrke, kamp og videoanalyse i den ungarske storklubben. Oftedal er klar på hva som er det viktigste. Ikke overraskende er det håndballøktene.

Men hun liker hvordan styrketreningen har utviklet seg siden hun kom inn på landslaget for 11 år siden.

– Det har blitt spesielt bra etter at Benjamin Jensen kom inn som fysisk trener på landslaget. Han har vært utrolig flink til å få oss til å kjenne og høre på egen kropp. Sånn sett har det vært lettere både å ta en dag fri om jeg trenger det, men også tørre å trene godt om det er det som skal til, forteller 29-åringen.

Nå er styrketreningen blitt mer tilpasset det å være håndballspiller.

– Det har blitt individualisert på en enda bedre måte. Det tror jeg har vært viktig - for styrketrening er jo veldig mye. Det er viktig å få inn den tunge styrken, men samtidig trigge fart og eksplosivitet. Han har åpnet en ny verden for oss egentlig, og gjort styrketreningen mer relevant til akkurat den spilleren vi er.

Lyst til å teste treningen til verdens beste selv? Her kan du se eksempler på hva Oftedal mener med relevante og eksplosive styrkeøvelser for håndballspillere:

Har tatt nytt grep

Men det å bli best handler ikke kun om hva du gjør på parketten eller styrkerommet.

Det fikk Oftedal oppleve i desember 2017. Norge spilte et meget godt verdensmesterskap i Tyskland. Etter tap for Sverige i gruppespillet, ble all annen motstand feid av banen mot norske jenter i toppform.

Norge var favoritter før finalen mot Frankrike i Hamburg, men der sa det stopp. Før finalen hadde hun nettopp blitt kåret til turneringens mest verdifulle spiller, men et godt forberedt fransk lag satte Oftedal helt av spill. Etter kampen møtte en gråtkvalt Oftedal pressen og fortalte at hun følte på skyld.

FINALETAPET: Stine Bredal Oftedal får trøst av Camilla Herrem etter tapet for Frankrike i VM-finalen 2017. Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

De siste årene har hun tatt grep for å unngå en slik situasjon igjen.

– Jeg har gjort mer analyse selv enn det jeg har gjort før. Jeg ser video mer aktivt og legger flere planer for enda flere scenarioer i visualiseringsdelen. Da har du en plan B og kanskje en plan C. Det har jeg gjort mye mer de siste to årene. Det er noe som tar en del kapasitet, og desto viktigere synes jeg også det er å skru helt av. For jeg er litt dårlig på det av og til, forteller Oftedal.

Hun fortsetter ivrig:

– Men som playmaker har det vært utrolig viktig for meg. Jeg har ønsket å jobbe litt med det slik at jeg kan stå mer robust i situasjoner på banen hvor det brenner litt. Det har vært noen kamper i mesterskap hvor jeg har følt vi har spilt kjempebra, men plutselig møtt en motstander som du nesten føler er bedre forberedt enn deg. Det var litt sånn vi følte det i finalen mot Frankrike. Så det har jeg tenkt litt på før de store kampene.

PÅ TRENING: Silje Solberg, Kari Brattset Dale og Stine Bredal Oftedal på trening i Ungarn. Foto: Privat

Kjenne egen treningskropp

Men igjen - til tross for viktigheten av både styrke og mental trening, er det håndball som er viktigst. Oftedal forteller at du kan være så god i styrke du bare vil uten at det nødvendigvis hjelper på banen. Oppsummert mener hun miksen er det viktigste - og ikke glemme å restituere når kroppen trenger det.

– En miks av tung styrke, form, trigge eksplosivitet og det å faktisk kunne ta deg fri. For min del har det å lære seg å kjenne egen treningskropp vært en prosess, forteller Oftedal.

– Jeg merker selv at bare for noen år tilbake hendte det at jeg «samvittighetstrente» fordi jeg følte jeg burde. Men om kroppen er dritsliten, gir den signaler for en grunn. En dag fri kan bygge kroppen opp igjen. Du skal ikke ta fri hele tiden, for det funker ikke. Det handler om å finne en balansegang, avslutter landslagskapteinen.