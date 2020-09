Pappa Ruud: – Djokovic vinner ikke lett

Verdensener Novak Djokovic (33) imponerte ikke Christian Ruud før semifinalemøtet med sønnen Casper Ruud (21). Han mener stjernespilleren nå kan få en tøff semifinale mot nordmannen.

Casper Ruud er klar for det som trolig er tidenes norske tenniskamp mot superstjernen Novak Djokovic søndag kl. 14.

Og før storkampen for norsk tennis la pappa Christian Ruud merke til at Djokovic ikke var på topp, da serberen periodevis ble hardt presset av tyske Dominik Koepfer i kvartfinalen i ATP Masters 1000-turneringen i Italia. Serberen vant til slutt kampen, men vartet ikke opp med stjernetennis.

– Det blir tøft å vinne. Men Djokovic spilte ikke sin beste tennis. Treffer Djokovic dårlig og Casper treffer så er det muligheter. Men det er en tøff oppgave, sier Christian Ruud til VG.

Novak Djokovic fortsetter sin ubeseirede rekke av kamper i en meget spesiell tennissesong, der han også ble disket i US Open tidligere i september.

Men Ruud påpeker at også verdensenerens seiersrekke en gang må brytes.

Han har latt seg overraske av sønnens prestasjon i turneringen i Italia og gleder seg stort til sønnens møte med stjernespilleren.

– Det er også hans første Masters 1000-semifinale. Jeg tror Casper gleder seg og håper han har nervene under kontroll. Spiler han opp mot sitt beste tror jeg det blir en tøff match. Jeg tror ikke han vinner lett om Casper spiller bra, sier Ruud.

Ruud slo ut verdensåtteren Matteo Berrettini i en kvartfinale over tre sett lørdag, før det ble klart at Djokovic ble motstanderen.

– Han er en av tidenes beste tennisspillere. Det blir min største utfordring. Jeg må bare senke skuldrene. Jeg har kommet til semifinalen noe som er et nytt steg for min del, sa Casper Ruud på pressekonferansen etter sin kvartfinale.

I et intervju på Eurosport påpekte også Djokovic at han er favoritt mot Ruud dersom man ser på rankingen.

Men Djokovic ble svært frustrert under kvartfinalen lørdag:

Pappa Christian Ruud er den nordmannen som har gått lengst i Grand Slam med sin fjerderundekamp i Australian Open i 1997. Det er tidenes norske tennisprestasjon i de fire største turneringene i verden. Men Christian Ruud mener sønnens semifinale mot Djokovic er større.

– Semifinale i Masters 1000 vil jeg si er bedre. Det er overgår min fjerderundekamp helt klart. Han får også møte verdenseneren. Federer, Djokovic og Nadal er de beste gjennom tidene og det er vanskelig å se hvem som skal stikke av med den tittelen til slutt, De har dominert tennisen de siste 10–12 årene. Det er gøy for Casper, sier Ruud som sier det var målet for flere år siden at sønnen skulle få møte de største stjernene i kamper.

Casper Ruud fikk kjenne på nivået til stjernetrioen i kamp for første gang under French Open i fjor. Der tapte han mot Roger Federer.

Men nå får han møte verdens best rangerte spiller.

– Hvordan kan han slå Djokovic?

– Forehanden må være bra, han må serve bra og bevege seg bra. Backhanden må også være bra. Dersom Djokovic ikke har sin beste dag og Casper har flyten har han en sjanse, sier Ruud.

Han tror sønnen fikk selvtillit gjennom flere seire i US Open og at han har flyten nå samtidig som han har spilt på seg selvtillit. Det har resultert i flere seire.

Nå blir Casper Ruud også seedet i French Open, som spilles mot slutten av september. Han vil være topp 30 på den neste ATP-rankingen.

– Han blir seedet I French Open og det er positivt. Da slipper man å møte Djokovic og Nadal i første runde, Men det er likevel mange spillere mellom 30 og 100 i verden som man kan møte som er i god form. Man er ikke garantert å nå 3.–4. runde bare fordi man blir seedet, sier Ruud.

